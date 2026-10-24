સમગ્ર દેશના વાતાવરણમાં થશે પલટો, ક્યાંક આંધી-તોફાન તો ક્યાંય વરસાદની આગાહી, હવામાન વિભાગે એલર્ટ જાહેર કર્યું
હવામાન વિભાગે લોકોને ઘરની બહાર નીકળતા પહેલા એડવાઈઝરી ધ્યાને લેવા માટે સલાહ આપી છે
Published : October 24, 2026 at 12:00 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ બદલાતી હવામાન પરિસ્થિતિઓને લઈને ચેતવણી જારી કરી છે. વિભાગે જણાવ્યું છે કે બંગાળની ખાડીના પૂર્વ-મધ્ય અને તેને અડીને આવેલા દક્ષિણ-પૂર્વ ભાગમાં એક 'લો પ્રેશર એરિયા' રચાઈ રહ્યો છે, જે આગામી થોડા દિવસોમાં વધુ તીવ્ર બને તેવી શક્યતા છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આ લો પ્રેશર એરિયા શનિવાર, 24 ઓક્ટોબર સુધીમાં 'ડિપ્રેશન'માં, રવિવાર, 25 ઓક્ટોબર સુધીમાં 'ડીપ ડિપ્રેશન'માં અને સોમવાર, 26 ઓક્ટોબરની સવાર સુધીમાં 'ચક્રવાતી તોફાન' (સાયક્લોનિક સ્ટોર્મ) માં ફેરવાઈ શકે છે. તે પશ્ચિમ-ઉત્તરપશ્ચિમ દિશામાં આગળ વધીને ઉત્તર આંધ્રપ્રદેશ અને તેને અડીને આવેલા દક્ષિણ ઓડિશાના દરિયાકાંઠા તરફ જવાની સંભાવના છે. આ હવામાન પ્રણાલીને કારણે 27 થી 29 ઓક્ટોબર દરમિયાન આંધ્રપ્રદેશ અને ઓડિશાના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે.
આંધ્રપ્રદેશ અને ઓડિશામાં ભારે વરસાદની શક્યતા
હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે બંગાળની ખાડીમાં રચાઈ રહેલી આ હવામાન પ્રણાલી આગામી દિવસોમાં આંધ્રપ્રદેશ અને દક્ષિણ ઓડિશાના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોને અસર કરી શકે છે. 27 અને 28 ઓક્ટોબરે આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠાના કેટલાક વિસ્તારોમાં અતિ ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે, જ્યારે ઓડિશામાં 27 થી 29 ઓક્ટોબર દરમિયાન ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે. આ હવામાન પ્રણાલી 28 ઓક્ટોબરની આસપાસ ઉત્તર આંધ્રપ્રદેશ અને તેને અડીને આવેલા દક્ષિણ ઓડિશાના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોની નજીક પહોંચે તેવી અપેક્ષા છે.
તમિલનાડુ અને કેરળમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની શક્યતા
દક્ષિણ ભારતમાં ઈશાન ચોમાસું (Northeast Monsoon) સક્રિય છે, જેના કારણે તમિલનાડુ, પુડુચેરી, કરાઈકલ, કેરળ અને માહેમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગના પૂર્વાનુમાન મુજબ, 24 થી 26 ઓક્ટોબર દરમિયાન તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને કરાઈકલના કેટલાક વિસ્તારોમાં અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે, જ્યારે કેરળ અને માહેમાં 25 ઓક્ટોબર સુધી અતિ ભારે વરસાદની શક્યતા છે. આ વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ, વીજળી પડવી અને તેજ પવન ફૂંકાવાની પણ શક્યતા છે. ભારે વરસાદને કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ શકે છે, વાહનવ્યવહારમાં અવરોધ આવી શકે છે અને સ્થાનિક સ્તરે પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. નાગરિકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ પોતપોતાના જિલ્લા માટે જારી કરાયેલી ચેતવણીઓ પર ધ્યાન આપે અને જરૂરી સાવચેતીના પગલાં લે.
લક્ષદ્વીપ અને અંદમાન-નિકોબાર ટાપુઓમાં વરસાદની શક્યતા
આસપાસના સમુદ્રી વિસ્તારોમાં સક્રિય હવામાન પ્રણાલીઓને કારણે, આ ટાપુ સમૂહોમાં વરસાદ ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે. લક્ષદ્વીપમાં 24 ઓક્ટોબરે અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે અને આ વરસાદી માહોલ 25 ઓક્ટોબર સુધી ચાલુ રહી શકે છે. અંદમાન અને નિકોબાર ટાપુઓમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે, જ્યાં હવામાન પ્રતિકૂળ બની શકે છે. બંગાળની ખાડીના કેટલાક ભાગોમાં તેજ પવન ફૂંકાઈ શકે છે, જેની અસર દરિયાઈ પ્રવૃત્તિઓ પર પડી શકે છે. માછીમારો અને દરિયાકાંઠાની પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલા લોકોએ સમુદ્રમાં જતા પહેલા સત્તાવાર સૂચનાઓનું પાલન કરવું જોઈએ.
દિલ્હી-NCRમાં હવામાનમાં ફેરફારની શક્યતા
ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતના કેટલાક ભાગોને અસર કરી રહેલી 'વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ'ને કારણે દિલ્હી-NCR ક્ષેત્રના હવામાનમાં ફેરફાર આવી શકે છે. 24 ઓક્ટોબરે રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં હવામાન મુખ્યત્વે સૂકું રહેવાની શક્યતા છે; જોકે, 24 થી 25 ઓક્ટોબર દરમિયાન આ વિસ્તારના કેટલાક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ, વીજળી પડવી અને તેજ પવન ફૂંકાઈ શકે છે. હવામાન વિભાગના પૂર્વાનુમાન મુજબ, દિલ્હીમાં દક્ષિણ ભારત જેવો ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા નથી. નાગરિકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ વાદળછાયું વાતાવરણ, પવનની સ્થિતિ અને છૂટાછવાયા વરસાદની શક્યતા અંગે સ્થાનિક હવામાન અપડેટ્સ તપાસતા રહે.
પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનમાં વરસાદ અને ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા
'વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ'ની અસર હેઠળ, પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનના કેટલાક ભાગોમાં હવામાનની સ્થિતિમાં કામચલાઉ ફેરફાર થઈ શકે છે. અમુક વિસ્તારોમાં છૂટોછવાયો વરસાદ, ગાજવીજ, વીજળીના કડાકા અને તેજ પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં લાંબા સમય સુધી સૂકા વાતાવરણ બાદ, આ હવામાન પ્રણાલીને કારણે ટૂંકા ગાળા માટે ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. જોકે, વરસાદની તીવ્રતા અને તેનું પ્રમાણ અલગ-અલગ જિલ્લાઓમાં ભિન્ન હોઈ શકે છે.
જમ્મુ-કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં વરસાદ અને હિમવર્ષા
આ 'વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ'ની અસર પશ્ચિમ હિમાલય ક્ષેત્રના હવામાન પર પણ જોવા મળી શકે છે. જમ્મુ-કાશ્મીર, લદ્દાખ અને હિમાચલ પ્રદેશમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ અથવા હિમવર્ષા થઈ શકે છે, જેમાં વધુ ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં બરફ પડવાની શક્યતા છે. હવામાનમાં થતા આ ફેરફારને કારણે પહાડી વિસ્તારોમાં ઠંડી વધી શકે છે.
ઉત્તરાખંડમાં, 24 ઓક્ટોબરના રોજ દેહરાદૂન, ટિહરી, ઉત્તરકાશી, રુદ્રપ્રયાગ, બાગેશ્વર, ચમોલી અને પિથોરાગઢ જિલ્લાના કેટલાક ભાગોમાં હળવો વરસાદ થવાની શક્યતા છે. આ જિલ્લાઓના અમુક વિસ્તારોમાં હળવો વરસાદ પડી શકે છે, પરંતુ સમગ્ર રાજ્યમાં હવામાનની સ્થિતિ અલગ-અલગ રહી શકે છે. જે લોકો વધુ ઊંચાઈવાળા પહાડી વિસ્તારોમાં મુસાફરી કરવાનું આયોજન કરી રહ્યા છે, તેમણે પ્રવાસ શરૂ કરતા પહેલા સ્થાનિક હવામાન આગાહી અને માર્ગ અંગેની સૂચનાઓ તપાસી લેવી જોઈએ, કારણ કે પહાડી વિસ્તારોમાં હવામાન ખૂબ જ ઝડપથી બદલાઈ શકે છે.
મધ્ય ભારતના કેટલાક ભાગોમાં ગરમ હવામાન અને વરસાદની શક્યતા
મધ્ય ભારતમાં હવામાનની સ્થિતિમાં વિવિધતા જોવા મળી શકે છે, જેમાં કેટલાક વિસ્તારો પ્રમાણમાં ગરમ રહી શકે છે. આગામી દિવસોમાં, દેશના વિવિધ ભાગોને અસર કરતી હવામાન પ્રણાલીઓને કારણે મધ્ય પ્રદેશના અમુક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી શકે છે. તાપમાન અને વરસાદની સ્થિતિ દરેક જિલ્લામાં અલગ-અલગ હોઈ શકે છે.
પૂર્વ અને ઉત્તર-પૂર્વ ભારતમાં હવામાનમાં ફેરફારની શક્યતા
બંગાળની ખાડીમાં વિકસી રહેલી એક હવામાન પ્રણાલી આંધ્ર પ્રદેશ-ઓડિશાના કિનારા તરફ આગળ વધી રહી છે, જે પૂર્વ ભારતના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદને અસર કરી શકે છે. આગાહીના સમયગાળા દરમિયાન, ખાસ કરીને 27થી 29 ઓક્ટોબરની વચ્ચે ઓડિશામાં સારો વરસાદ થવાની સંભાવના છે. જેમ જેમ આ પ્રણાલી વધુ વિકસિત થશે, તેમ પશ્ચિમ બંગાળ અને અન્ય પૂર્વીય રાજ્યોમાં પણ હવામાનની સ્થિતિ બદલાઈ શકે છે.
દક્ષિણ અને પૂર્વીય દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની ચિંતા
આગામી દિવસોમાં સમગ્ર ભારતમાં હવામાનની વિવિધ સ્થિતિઓ જોવા મળી શકે છે. દક્ષિણ ભારતના કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે, જ્યારે બંગાળની ખાડીમાં એક હવામાન પ્રણાલી આકાર લઈ રહી છે; આ ઉપરાંત, ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં પણ વરસાદ અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. ખાસ કરીને બંગાળની ખાડી પર સર્જાયેલું 'લો પ્રેશર' ચિંતાનો વિષય છે, જે ઉત્તર આંધ્ર પ્રદેશ અને દક્ષિણ ઓડિશાના કિનારા તરફ આગળ વધતા વધુ તીવ્ર બની શકે છે. સંભવિત અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોના રહેવાસીઓએ ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) દ્વારા આપવામાં આવતી સત્તાવાર માહિતી પર નજર રાખવી જોઈએ. વધુમાં, જે વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે, ત્યાંના લોકોએ પાણી ભરાવા, વીજળી પડવી અને તેજ પવન જેવી સ્થિતિ સામે જરૂરી સાવચેતી રાખવી જોઈએ.
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