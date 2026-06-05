ચોમાસુ આવી ગયું... હવે ભીષણ ગરમીથી મળશે રાહત, આ રાજ્યોમાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદ, આંધી તોફાનનું એલર્ટ
કેરલમમાં ચોમાસાની એન્ટ્રી સાથે જ દેશના ઘણા રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
Published : June 5, 2026 at 3:14 PM IST
નવી દિલ્હી: દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસુ કેરલમ પહોંચી ગયું છે. તેની અસર પહેલાથી જ દેખાઈ રહી છે, આગામી અઠવાડિયામાં ઉત્તરપૂર્વ ભારતમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) અનુસાર, આગામી સાત દિવસ, 11 જૂન સુધી કેરલમ અને કર્ણાટકમાં ભારે વરસાદ ચાલુ રહેવાની સંભાવના છે. તમિલનાડુમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે.
આજ માટે ચેતવણી
IMDએ અંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ, ઉપ-હિમાલયી પ્રદેશ, પશ્ચિમ બંગાળ, સિક્કિમ અને ઉત્તરાખંડ માટે ભારે વરસાદની ચેતવણી જારી કરી છે. દરમિયાન, દિલ્હીમાં હળવા વરસાદથી ગરમી અને ભેજવાળી પરિસ્થિતિમાં રાહત મળી છે. વિભાગે શહેરમાં વાવાઝોડા અને વરસાદ માટે ચેતવણી જારી કરી છે, જેમાં ભારે પવન સાથે મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
આ રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા
IMD અનુસાર, સમગ્ર દક્ષિણ ભાગમાં, ખાસ કરીને આંધ્રપ્રદેશ, દરિયાકાંઠાના કર્ણાટક, તમિલનાડુ અને તેલંગાણામાં વાવાઝોડા અને તોફાની પવનો (40-50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે) સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની અપેક્ષા છે.
Weather Warning for 04th June, 2026#Monsoon2026 #KeralaRain #ThunderstormAlert #HeavyRainfall #WeatherUpdate #IndiaWeather #RainForecast #SevereWeather #StaySafe@moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA pic.twitter.com/7Wrk0W0hfn— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 4, 2026
ઉત્તર પશ્ચિમ ભારત માટે હવામાન આગાહી
હરિયાણા, ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ અને રાજસ્થાનમાં વાવાઝોડા, વીજળી અને જોરદાર પવન (30-40 કિમી પ્રતિ કલાક) ની આગાહી છે. 3 જૂન સુધી મહત્તમ તાપમાનમાં ધીમે ધીમે 3-5 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો વધારો થવાની સંભાવના છે, ત્યારબાદ 5 થી 6 જૂન દરમિયાન 2-4 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો થવાની સંભાવના છે. દેશના બાકીના ભાગોમાં મહત્તમ તાપમાનમાં કોઈ નોંધપાત્ર ફેરફાર થવાની સંભાવના નથી.
ઉત્તરપૂર્વ માટે હવામાન આગાહી
નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં વ્યાપક હળવાથી મધ્યમ વરસાદની અપેક્ષા છે. આ વરસાદ જૂન સુધી ચાલુ રહેવાની સંભાવના છે.
હવામાન વિભાગની સલાહ
IMD એ માછીમારો અને દરિયાઈ પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ લોકોને સાવચેતી રાખવાની સલાહ આપી છે, કારણ કે અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડીના ભાગોમાં તોફાની હવામાન સાથે ભારે પવન ફૂંકાય તેવી સંભાવના છે. દક્ષિણપશ્ચિમ અરબી સમુદ્રની આસપાસના વિસ્તારોમાં પવનની ગતિ 45-55 કિમી/કલાક સુધી પહોંચી શકે છે, જે 65 કિમી/કલાક સુધી વધી શકે છે.
દરમિયાન, મહારાષ્ટ્ર, ગોવા, કર્ણાટક અને કેરળના દરિયાકાંઠે તેમજ બંગાળની ખાડી પર 40-50 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે - જે 60 કિમી/કલાક સુધી વધી શકે છે. અધિકારીઓએ અસરગ્રસ્ત પ્રદેશોના રહેવાસીઓને સતર્ક રહેવા અને સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર અને IMD દ્વારા જારી કરાયેલ હવામાન સલાહ પર ધ્યાન આપવાની સલાહ આપી છે.
પર્યાવરણ દિવસ પર સંદેશ
પર્યાવરણ વૈજ્ઞાનિક હિશ્મી જમીલ હુસૈને જણાવ્યું હતું કે, આપણે આબોહવા પરિવર્તન અને અણધારી હવામાન પેટર્નનો સામનો કરી રહ્યા છીએ, જે જંગલો કાપવાના કારણે પૂર અને દુષ્કાળ પડી રહ્યો છે. જોકે આ વર્ષે ચોમાસાનું મોડું આગમન એક કુદરતી ઘટના છે, માનવ પ્રવૃત્તિ પણ આબોહવા પરિવર્તનમાં ફાળો આપે છે.
તેથી, આપણે વધુ વૃક્ષો વાવવા, પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ ઘટાડવા અને પાણી અને ઉર્જા બચાવવા માટે પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ. દરેક વ્યક્તિ દ્વારા નાના પગલાં નોંધપાત્ર પરિવર્તન લાવી શકે છે. તેમણે ઉમેર્યું કે જો આપણે પ્રકૃતિ પાસેથી શીખીએ અને તેનો આદર કરીએ, તો આપણે બધા માટે સારું ભવિષ્ય બનાવી શકીએ છીએ. સુરક્ષિત આવતીકાલ માટે આજે જ પ્રકૃતિને બચાવો.
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