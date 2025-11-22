ETV Bharat / bharat

દિલ્હીમાં પાકિસ્તાનથી મોકલવામાં આવતા હથિયારોનો જથ્થો જપ્ત, ચાર લોકોની ધરપકડ

પોલીસે આ રેકેટમાં સામેલ દાણચોરોની ધરપકડ કરી છે. તેમની પાસેથી 10 વિદેશી બનાવટની પિસ્તોલ અને 92 કારતૂસ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.

દિલ્હીમાં પાકિસ્તાનથી મોકલવામાં આવતા હથિયારોનો જથ્થો જપ્ત, ચાર લોકોની ધરપકડ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 22, 2025 at 4:55 PM IST

નવી દિલ્હી: દિલ્હી પોલીસની ક્રાઈમ બ્રાન્ચે પાકિસ્તાનની ગુપ્તચર એજન્સી, ઇન્ટર-સર્વિસિસ ઇન્ટેલિજન્સ (ISI) સાથે સીધી કડી ધરાવતા આંતરરાષ્ટ્રીય હથિયાર દાણચોરી રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ મોટા ઓપરેશનમાં, ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે જેઓ ગેરકાયદેસર રીતે તુર્કી અને ચીનમાં બનેલી અત્યાધુનિક અને મોંઘી પિસ્તોલ પાકિસ્તાન દ્વારા ભારતમાં સપ્લાય કરી રહ્યા હતા.

ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓની ઓળખ અજય, મનદીપ, દલવિંદર અને રોહન તરીકે થઈ છે. દિલ્હી અને આસપાસના રાજ્યોમાં કાર્યરત ગુનેગારો અને ગેંગસ્ટરોને હથિયારો વેચવા બદલ તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

ક્રાઈમ બ્રાન્ચના DCP સંજીવ કુમાર યાદવ કહે છે કે આ ગેંગની કામગીરીની પદ્ધતિ અનોખી હતી. દાણચોરી કરાયેલા હથિયારો પાકિસ્તાનથી ડ્રોન દ્વારા ભારતીય સરહદમાં, ખાસ કરીને પંજાબના સરહદી વિસ્તારોમાં છોડવામાં આવતા હતા. ત્યાંથી, ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓએ આ શસ્ત્રો ઉપાડ્યા અને દિલ્હી-એનસીઆર અને પડોશી રાજ્યોમાં સંગઠિત ગુનાહિત ગેંગને ઊંચા ભાવે વેચી દીધા. આ મોડસ ઓપરેન્ડી માત્ર ગેરકાયદેસર શસ્ત્રોના પ્રવાહને જ પ્રકાશિત કરતી નથી, પરંતુ સરહદ પાર રાષ્ટ્ર વિરોધી પ્રવૃત્તિઓમાં ISI ની સંડોવણીની પણ પુષ્ટિ કરે છે.

વિદેશી પિસ્તોલ અને દારૂગોળો જપ્ત

પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી મોટી માત્રામાં વિદેશી શસ્ત્રો અને દારૂગોળો જપ્ત કર્યો છે. જપ્ત કરાયેલી વસ્તુઓમાં 10 મોંઘી વિદેશી પિસ્તોલ (તુર્કી અને ચીનમાં ઉત્પાદિત હોવાની પુષ્ટિ) અને 92 જીવંત કારતૂસનો સમાવેશ થાય છે. આ પિસ્તોલની ઉચ્ચ ગુણવત્તા અને કિંમતને કારણે, મુખ્ય ગુનાહિત ગેંગમાં તેમની માંગ ખૂબ જ હતી.

ક્રાઈમ બ્રાન્ચના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે આ રેકેટ માત્ર ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓને વેગ આપી રહ્યું નથી પરંતુ દેશની આંતરિક સુરક્ષા માટે ગંભીર ખતરો પણ ઉભો કરી રહ્યું છે. ડ્રોન દ્વારા પાકિસ્તાનથી થતી હથિયારોની દાણચોરીમાં ISI લિંક્સની શોધ ચિંતાનો વિષય છે. આ કાર્યવાહીથી દિલ્હી અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ઘણી મોટી ઘટનાઓને રોકવામાં મદદ મળી છે.

પંજાબ કનેક્શન અને વધુ તપાસ

ધરપકડ કરાયેલા ચાર આરોપીઓમાંથી બે પંજાબના છે, જે પુષ્ટિ કરે છે કે હથિયારો પંજાબ સરહદે મળી રહ્યા હતા. પોલીસ હવે આ આરોપીઓના સમગ્ર નેટવર્ક અને ISI સાથેના તેમના સંબંધોની સંપૂર્ણ તપાસ કરી રહી છે. તપાસ ટીમ હવે એ નક્કી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે આ હથિયારો ભારતમાં કયા ગેંગસ્ટરો અને ગુનેગારોને વેચવામાં આવ્યા હતા. આ દાણચોરી રેકેટને ક્યાંથી ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવતું હતું? આ ગેંગમાં બીજા કેટલા લોકો સામેલ છે, અને શું તેઓ કોઈ આતંકવાદી જૂથો સાથે જોડાયેલા છે?

ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આ ધરપકડને એક મોટી સફળતા ગણાવી છે, જે રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં સરહદ પારની દાણચોરી અને ગુનાહિત નેટવર્કને રોકવા તરફનું એક મોટું પગલું છે. આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે અને પોલીસ તેમના રિમાન્ડ માંગશે જેથી સમગ્ર આંતરરાષ્ટ્રીય રેકેટનો પર્દાફાશ થઈ શકે.

