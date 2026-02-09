કોઈને પણ SIRમાં અવરોધ ઊભો કરવાની મંજૂરી નહીં આપીએ: બંગળામાં ECIની નોટિસ સળગાવવા પર SC
સુપ્રીમ કોર્ટે ચૂંટણી પંચ દ્વારા દાખલ કરાયેલા સોગંદનામાની નોંધ લીધી, જેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે કેટલાક તોફાની તત્વોએ પંચની નોટિસો સળગાવી નાખી હતી.
Published : February 9, 2026 at 9:00 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે જણાવ્યું હતું કે તે મતદાર યાદીના SIRની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં કોઈ અવરોધ આવવા દેશે નહીં. કોર્ટે કહ્યું કે, આ વાત બધા રાજ્યો અને રાજ્ય અધિકારીઓએ સ્પષ્ટપણે સમજવી જોઈએ.
ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) સૂર્યકાંત, ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને ન્યાયાધીશ એન.વી. અંજારિયાની બનેલી બેન્ચ પશ્ચિમ બંગાળમાં મતદાર યાદીના SIR સંબંધિત અનેક અરજીઓની સુનાવણી કરી રહી હતી, જેમાં પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીનો પણ સમાવેશ થાય છે.
મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ શ્યામ દિવાને બંગાળમાં SIRમાંથી મતદારોને "મોટા પાયે બાકાત" રાખવા અંગે આશંકા વ્યક્ત કરી હતી. પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી (CEO)નું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ દામા શેષાદ્રિ નાયડુએ જણાવ્યું હતું કે, સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ એવી ભૂલો ઓળખવા માટે થઈ રહ્યો છે જે ઉકેલી શકાતી નથી.
દિવાને જણાવ્યું હતું કે, 70 લાખ લોકોને "તાર્કિક વિસંગતતા" શ્રેણી હેઠળ નોટિસ મળી છે. ચૂંટણી પંચ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા સોફ્ટવેરનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું કે, કમ્પ્યુટર્સ સરમુખત્યાર બની ગયા છે અને ચોક્કસ સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ મતદાર યાદીમાં કોણ રહેશે અને કોને દૂર કરવામાં આવશે તે નક્કી કરવા માટે થઈ રહ્યો છે. દીવાને કહ્યું, "અમે કોઈ પણ પ્રકારના સામૂહિક હકાલપટ્ટી ઇચ્છતા નથી."
બેન્ચને જાણ કરવામાં આવી હતી કે SIR પ્રક્રિયા 14 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં પૂર્ણ થશે અને અંતિમ યાદી જાહેર કરવામાં આવશે.
CJI એ કહ્યું, "એક વાત ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. અમે સ્પષ્ટ કરવા માંગીએ છીએ કે ગમે તે આદેશો, સ્પષ્ટતાઓ, વચગાળાના નિર્દેશોની જરૂર હોય, અમે તે જારી કરીશું. પરંતુ અમે SIR પૂર્ણ કરવામાં કોઈ અવરોધ આવવા દઈશું નહીં, જે બધા રાજ્યો અને રાજ્ય અધિકારીઓએ સ્પષ્ટપણે સમજવું જોઈએ."
સુપ્રીમ કોર્ટ પશ્ચિમ બંગાળમાં ચાલી રહેલી SIR પ્રક્રિયા અંગે બેનર્જી દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીની પણ સુનાવણી કરી રહી હતી.
દીવાને માઇક્રો-ઓબ્ઝર્વર્સની નિમણૂક અને SIR પ્રક્રિયામાં કાયદેસર મતદારોને મોટા પાયે બાકાત રાખવાની સંભાવના અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. બેન્ચને જાણ કરવામાં આવી હતી કે, માઇક્રો-ઓબ્ઝર્વર્સ પશ્ચિમ બંગાળમાં જમીની વાસ્તવિકતાઓથી અજાણ હતા. એ પણ નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો હતો કે તેમને વિવિધ સેન્ટ્રલ પબ્લિક સેક્ટર અંડરટેકિંગ્સ (PSUs) માંથી તૈનાત કરવામાં આવી રહ્યા હતા, અને આ માઇક્રો-ઓમ્બ્ઝર્વર નામોના મિચમેચ અને બહાર તવાના કારણે થઈ શકે છે.
દિવાને ચૂંટણી પંચની વેબસાઇટના સ્ક્રીનશોટ બેન્ચને બતાવ્યા, જેમાં જણાવાયું હતું કે માઇક્રો-ઓબ્ઝર્વર્સ EROs સાથે સંમત અથવા અસંમત હતા. CJI એ જણાવ્યું હતું કે માઇક્રો-ઓબ્ઝર્વર્સ કોઈ નિર્ણય લઈ શકતા નથી.
સુપ્રીમ કોર્ટે ચૂંટણી પંચ દ્વારા દાખલ કરાયેલા સોગંદનામા પર વિચાર કર્યો જેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે, કેટલાક તોફાની તત્વોએ તેમની નોટિસ સળગાવી નાખી છે. કોર્ટે પશ્ચિમ બંગાળના પોલીસ મહાનિર્દેશક (DGP) ને આ સંદર્ભમાં સોગંદનામું દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો. પંચે બેન્ચને જાણ કરી કે તોફાની તત્વો સામે અત્યાર સુધી કોઈ FIR દાખલ કરવામાં આવી નથી.
કેન્દ્ર સરકારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ કહ્યું કે, સંદેશ આપવો જોઈએ કે ભારતનું બંધારણ બધા રાજ્યોને લાગુ પડે છે.
બેન્ચે પશ્ચિમ બંગાળ સરકાર દ્વારા ચૂંટણી પંચને 8,505 ગ્રુપ B અધિકારીઓની યાદી સુપરત કરવાની નોંધ લીધી, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેમને SIR પ્રક્રિયામાં તાલીમ આપી શકાય છે અને નોકરી પર રાખી શકાય છે. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે ચૂંટણી પંચ આ 8,505 અધિકારીઓની કાર્યપદ્ધતિ અને કાર્ય પ્રોફાઇલ નક્કી કરશે.
સુપ્રીમ કોર્ટે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે મતદાર યાદીમાં ફેરફાર અંગેનો અંતિમ નિર્ણય હંમેશા મતદાર યાદી અધિકારી (ERO) પાસે રહેશે.
