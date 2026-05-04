તમિલનાડુમાં થલાપતિ વિજયનો મોટો ધમાકો! TVKએ કહ્યું, 'અમે પૂર્ણ બહુમત સાથે સરકાર બનાવીશું'

ગેરાલ્ડ પાર્ટીની સંભાવનાઓ અંગે મક્કમ છે. તેમણે દાવો કર્યો કે ટીવીકે કોઈપણ બાહ્ય સમર્થન વિના સરકાર બનાવશે. (ANI)
Published : May 4, 2026 at 2:15 PM IST

ચેન્નાઈ: તમિલગા વેટ્રી કઝગમ (ટીવીકે) ના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા ફેલિક્સ ગેરાલ્ડે સોમવારે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે પાર્ટી તમિલનાડુમાં સંપૂર્ણ બહુમતી સાથે સરકાર બનાવશે, કારણ કે અત્યાર સુધી મળેલા ચૂંટણી વલણો દર્શાવે છે કે પાર્ટીને 'ભારે સમર્થન' મળી રહ્યું છે.

ટીવીકે સમર્થકો માટે, 'થલાપતિ' વિજય હવે 'મુથલામૈચર' વિજય બની ગયો છે. જેવી વિજયની ટીવીકે તમિલનાડુની કુલ 234 બેઠકોમાંથી 118 બેઠકોના બહુમતી આંકડાની નજીક પહોંચતી દેખાઈ કે તરત જ રાજ્યભરમાં પાર્ટીના કાર્યકરો અને ચાહકોએ ઉજવણી શરૂ કરી દીધી.

બીજી તરફ, ચૂંટણી પરિણામોમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન અંગે, ટીવીકે ચીફ વિજયના પિતા, એસ.એ. ચંદ્રશેખરે જણાવ્યું કે, એક પિતા તરીકે, તેઓ ખૂબ ગર્વ અનુભવે છે. તેમણે વિજયને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે છેલ્લા બે વર્ષમાં, તેમના પુત્ર વિજયનો મુખ્યમંત્રી બનવાનો આત્મવિશ્વાસ ખરેખર શાનદાર રહ્યો છે.

તેમણે કહ્યું કે, તેઓ વિજયના એટિટ્યુડ પ્રશંસા કરે છે - ખાસ કરીને, એક નેતા તરીકે, વિજયે કોઈપણ રાજકીય ગઠબંધન પર આધાર રાખ્યા વિના પોતાના પગ પર ઊભા રહેવાની હિંમત દર્શાવી. તેમણે વિજયની પાર્ટી, ટીવીકેના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનને ઐતિહાસિક ગણાવ્યું.

ગેરાલ્ડે પીટીઆઈને જણાવ્યું હતું કે, પરિણામો અપેક્ષા મુજબના હતા. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે તમિલનાડુના લોકોએ ટીવીકેને પસંદ કરી કારણ કે તેઓ વર્તમાન પક્ષોથી કંટાળી ગયા હતા. તેમણે ટિપ્પણી કરી, "નિઃશંકપણે, તેઓ [વર્તમાન પક્ષો] પાસે 50 કે 75 વર્ષનો અનુભવ છે; જો કે, તેઓએ આ અનુભવનો ઉપયોગ ફક્ત રાજ્યને લૂંટવા માટે કર્યો છે."

તેમણે જણાવ્યું હતું કે મતદારો ટીવીકે પર વિશ્વાસ કરે છે અને તેને એક સક્ષમ વિકલ્પ તરીકે જુએ છે. ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન પાર્ટી નેતા વિજયની મર્યાદિત મીડિયા હાજરી વિશે પૂછવામાં આવતા, ગેરાલ્ડે ટિપ્પણી કરી કે નેતા મીડિયા દ્વારા વાતચીત કરવાને બદલે "જનતા સાથે સીધી વાત કરવાનું" પસંદ કરે છે.

તેમણે ટીકાઓ અને મીડિયા અહેવાલોને ફગાવી દીધા કે પાર્ટી એક પણ બેઠક જીતવા માટે સંઘર્ષ કરશે, જાહેર સમર્થનના પુરાવા તરીકે નોંધપાત્ર મત હિસ્સાને ટાંકીને. પ્રચાર દરમિયાન ટીવીકેને ઓછો અંદાજ આપવા બદલ દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (ડીએમકે) પર નિશાન સાધતા, પ્રવક્તાએ કહ્યું, "તેઓ અંધારા રૂમમાં આંધળા થઈને દોડી રહ્યા હતા. હવે, તેઓ તેમની દુનિયાની વાસ્તવિકતાનો અહેસાસ કરશે."

વલણો પ્રારંભિક હોવા છતાં, ગેરાલ્ડ પાર્ટીની સંભાવનાઓ વિશે વિશ્વાસ રાખે છે, ભારપૂર્વક કહે છે કે ટીવીકે કોઈપણ બાહ્ય સમર્થન વિના સરકાર બનાવશે. પાર્ટીએ 101 બેઠકો પર લીડ મેળવી લેતા, પનૈયુરમાં ટીવીકે મુખ્યાલયમાં ઉજવણીનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું. સમર્થકો પાર્ટી નેતા વિજયના ફોટા પકડીને સ્થળ પર ઉમટી પડ્યા.

થંગરાજ નામના એક પાર્ટી કાર્યકર્તાએ ટિપ્પણી કરી, "તેઓ મારા હૃદયમાં રહે છે; તેથી જ અમે તેમનો ફોટો અમારી છાતી પર લગાવી દીધો છે." સમર્થકોએ ભાર મૂક્યો કે તેમનો ચૂંટણી પ્રચાર નાણાકીય તાકાત પર નહીં, પરંતુ પાયાના લોકોની મહેનત પર આધારિત હતો. થંગરાજે ઉમેર્યું, "અમે નાણાકીય પ્રોત્સાહનો વિના કામ કર્યું. અન્ય પક્ષોમાં, લોકો પૈસા માટે કામ કરે છે, પરંતુ અમે કોઈ લોભ વિના કામ કર્યું." પાર્ટી પોતાના દમ પર બહુમતી મેળવવાનો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ ધરાવે છે.

તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું, "અમે ચોક્કસપણે જીતીશું અને બહુમતીથી સમર્થિત આપણા પોતાના મુખ્યમંત્રી સાથે સરકાર બનાવીશું." પલ્લવરમ મતવિસ્તારના રહેવાસી કાસ્પર રાજાએ પણ આ જ ઉત્સાહનો પડઘો પાડ્યો. તેમણે કહ્યું કે પક્ષને વિશ્વાસ છે કે તે 130 બેઠકોના આંક સુધી પહોંચશે અને પોતાની તાકાત પર બહુમતી મેળવશે. તેમણે ઉમેર્યું, "જો પક્ષ સત્તામાં આવશે, તો તે લોકોની સરકાર હશે. અમને સંપૂર્ણ ખાતરી છે કે તેઓ જનતાના ભલા માટે કામ કરશે."

રાજકીય વિરોધીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી ટીકાઓને સીધી રીતે ફગાવી દેતા, ટીવીકેના પ્રતિનિધિએ આ વલણોને પરિવર્તન માટેનો જનાદેશ ગણાવ્યો. દરમિયાન, ટીવીકે બહુમતી આંકથી થોડું ઓછું પડી રહ્યું હોય તેવું લાગે છે, તેથી કોંગ્રેસ જેવા પક્ષો તરફથી સંભવિત સમર્થન અંગે સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે.

હાલમાં, કોંગ્રેસ પાંચ બેઠકો પર આગળ છે, ભારતીય કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (સીપીઆઈ) બે બેઠકો પર અને ભારતીય કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (માર્ક્સવાદી) - સીપીઆઈ (એમ) - એક બેઠકો પર. આ ત્રણેય પક્ષો દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (DMK) ના સાથી છે અને તેના નેતૃત્વ હેઠળના 'સેક્યુલર પ્રોગ્રેસિવ એલાયન્સ' (SPA) નો ભાગ છે.

જોકે, DMK ના સાથી હોવા છતાં, કોંગ્રેસ નેતૃત્વનો એક ભાગ TVK સાથે જોડાણ બનાવવાના પક્ષમાં હતો. અગિયારમા કલાકે, પાર્ટી હાઇકમાન્ડે DMK સાથે જોડાણ રાખવાનો નિર્ણય લીધો. આ પૃષ્ઠભૂમિ સામે, સોશિયલ મીડિયા પર દાવાઓ ફરતા થઈ રહ્યા છે કે જો TVK બહુમતી મેળવવામાં નિષ્ફળ જાય, તો કોંગ્રેસ, IUML (એક બેઠક પર આગળ), DMDK (બે બેઠક પર આગળ), અને ડાબેરી પક્ષો સરકાર બનાવવામાં મદદ કરવા માટે તેમનો ટેકો આપી શકે છે. જોકે, હાલ માટે, આ બધું અટકળોથી વધુ કંઈ નથી. કેટલાક નિરીક્ષકો એવું પણ સૂચવે છે કે ડૉ. અંબુમણિ રામદાસના નેતૃત્વ હેઠળ અને હાલમાં પાંચ બેઠકો પર આગળ - પીએમકે પણ મદદનો હાથ લંબાવી શકે છે.

