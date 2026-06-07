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અમે ભારત સાથે સરહદી મુદ્દાઓનો દ્વિપક્ષીય ઉકેલ ઇચ્છીએ છીએ: નેપાળના વિદેશ પ્રધાન શિશિર ખાનલ

નેપાળના વિદેશ મંત્રીએ કોઈપણ ત્રીજા પક્ષની ભાગીદારીના અવકાશને નકારી દીધો

નેપાળના વિદેશ મંત્રીએ કોઈપણ ત્રીજા પક્ષની ભાગીદારીના અવકાશને નકારી દીધો
નેપાળના વિદેશ મંત્રીએ કોઈપણ ત્રીજા પક્ષની ભાગીદારીના અવકાશને નકારી દીધો (PTI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 7, 2026 at 8:49 PM IST

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નવી દિલ્હી: નેપાળના વિદેશ મંત્રી શિશિર ખાનાલે રવિવારે જણાવ્યું હતું કે નેપાળ ભારત સાથેના તેના સરહદી વિવાદને હાલના દ્વિપક્ષીય તંત્ર દ્વારા ઉકેલવા માંગે છે કારણ કે "જ્યારે બંને પક્ષો ખુલ્લા હૃદય, તર્કસંગત વિચારસરણી અને પરસ્પર આદર સાથે મળે છે ત્યારે કોઈ પણ સમસ્યા ખૂબ મોટી કે જટિલ નથી હોતી."

નેપાળના વિદેશ મંત્રીએ કોઈપણ ત્રીજા પક્ષના હસ્તક્ષેપને નકારવાના નવી દિલ્હીના વલણને અસરકારક રીતે સમર્થન આપ્યું.

ખાનાલે કહ્યું કે, નેપાળની નવી સરકાર ભારતને "21મી સદીના ભૂરાજનીતિના વિકૃત, અતિસંવેદનશીલ દ્રષ્ટિકોણથી" જોતી નથી પરંતુ તેનો ઉદ્દેશ્ય "ભારતને સ્પષ્ટ દ્રષ્ટિકોણથી જોવાનો અને નેપાળના આર્થિક પરિવર્તન માટે પારદર્શક એજન્ડા નક્કી કરવાનો" છે.

નેપાળના વિદેશ મંત્રી તેમના ભારતીય સમકક્ષ એસ. જયશંકર સાથે વ્યાપક વાટાઘાટો કર્યાના એક દિવસ પછી મીડિયા સાથે વાત કરી રહ્યા હતા. બંને વિદેશ મંત્રીઓએ વેપાર, મહત્વપૂર્ણ ટેકનોલોજી, કનેક્ટિવિટી અને ઉર્જા સહિત વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સંબંધોને વધુ વિસ્તૃત કરવાના માર્ગો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું.

ખાનલની ત્રણ દિવસીય ભારત મુલાકાત શુક્રવારે શરૂ થઈ હતી અને બંને પક્ષો વચ્ચેના સરહદ વિવાદ પર નેપાળના વડાપ્રધાન બાલેન્દ્ર શાહના તાજેતરના નિવેદનને ઘેરી લેતા તીવ્ર વિવાદ વચ્ચે આવી છે. શાહે આ મુદ્દાને ઉકેલવા માટે ચીન અને બ્રિટનની ભાગીદારીનું પણ સૂચન કર્યું હતું.

નેપાળના વિદેશ મંત્રીએ ભારતના વૈશ્વિક આર્થિક અને તકનીકી પાવરહાઉસમાં ઝડપી પરિવર્તનને સ્વીકાર્યું અને આ "ગતિશીલ પાડોશી" સાથે ભાગીદારીની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી. તેમણે કહ્યું, "અમારી પ્રાથમિક જવાબદારી કાગળ પરના મોટા વચનો અને જમીન પરની વાસ્તવિકતાઓ વચ્ચેના અંતરને દૂર કરવાની છે, અમૂર્ત રાજકીય વાણીથી આગળ વધીને નક્કર, જીવન બદલનારા પરિણામો તરફ આગળ વધવું છે."

સરહદ વિવાદનો ઉલ્લેખ કરતા, નેપાળના વિદેશ મંત્રીએ કહ્યું કે "સાચી પરસ્પર નિર્ભરતા" નો અર્થ એ છે કે વહેંચાયેલ સરહદો "અત્યંત અસરકારક પુલ" તરીકે કામ કરે, "નિરાશાજનક અવરોધો" તરીકે નહીં. નેપાળ અને ભારત વચ્ચે લિપુલેખ, લિમ્પિયાધુરા અને કાલાપાણી પર લાંબા સમયથી સરહદ વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. ભારત દાવો કરે છે કે આ વિસ્તારો ઉત્તરાખંડનો ભાગ છે.

ગત મહિનાના અંતમાં, નેપાળના વડાપ્રધાન શાહે ભારત અને નેપાળ વચ્ચેના લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા સરહદ વિવાદના ઉકેલ માટે ચીન અને બ્રિટનની ભાગીદારીની માંગ કરી હતી. નવી દિલ્હીએ આ વિવાદના ઉકેલમાં કોઈપણ ત્રીજા પક્ષની ભૂમિકાને સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢી છે.

નેપાળના વિદેશ પ્રધાને જણાવ્યું હતું કે બ્રિટિશ ભાગીદારીનો અર્થ બ્રિટિશ પુસ્તકાલયો અને સંગ્રહાલયોમાંથી દસ્તાવેજો અને ઐતિહાસિક રેકોર્ડ મેળવવાનો હતો.

તેમણે કહ્યું, "અમે રાજદ્વારી પ્રક્રિયાઓ દ્વારા અમારા વિવાદોનો ઉકેલ લાવવા માંગીએ છીએ. અમે ફક્ત એ જોવા માંગીએ છીએ કે શું અમે બ્રિટિશ પુસ્તકાલયો અથવા સંગ્રહાલયોમાં રાખવામાં આવેલા કેટલાક દસ્તાવેજો મેળવી શકીએ છીએ. અમારું વલણ મધ્યસ્થી મેળવવાનું નહોતું."

નેપાળના વિદેશ મંત્રીએ કહ્યું, "અતિ-રાષ્ટ્રવાદી પ્રદર્શનોમાં જોડાવાને બદલે, અમે સદ્ભાવનાથી પડકારોનો સામનો કરવા માટે શાંતિપૂર્ણ, ડેટા-આધારિત અને પુરાવા-આધારિત ચર્ચાઓ કરી રહ્યા છીએ."

ખાનલે કહ્યું કે વર્ષ 2026 બંને દેશોને તેમના સંબંધોને સંપૂર્ણપણે "અપગ્રેડ અને પરિવર્તન" કરવા માટે દાયકાઓમાં "સૌથી અનુકૂળ, ખૂબ જ સંકલિત તક" આપે છે. તેમણે કહ્યું, "જ્યારે આપણે ખુલ્લા હૃદય, તર્કસંગત વિચારસરણી અને પરસ્પર આદર સાથે બેસીએ છીએ, ત્યારે કોઈ સમસ્યા ખૂબ મોટી નથી અને કોઈ સરહદ ખૂબ જટિલ નથી."

લિપુલેખ ક્ષેત્રમાંથી કૈલાશ માનસરોવર યાત્રા સામે નેપાળના વાંધો વિશે પૂછવામાં આવતા, ખાનાલે કહ્યું કે કાઠમંડુની ચિંતા ભારત અને ચીન વચ્ચે નેપાળની સલાહ લીધા વિના યાત્રા માટે આ માર્ગનો ઉપયોગ કરવાના કરારથી ઉદ્ભવી છે, દાવો કરે છે કે આ વિસ્તાર તેમના દેશનો છે.

તેમણે કહ્યું, "અમારી ચિંતા કાલાપાની અને લિપુલેખ વિસ્તારો અંગે ભારત અને ચીન વચ્ચેના કરારના નવીકરણ અંગે છે, જ્યાં અમે લાંબા સમયથી કહી રહ્યા છીએ કે આ જમીન અમારી છે અને બંને દેશો નેપાળની સંમતિ વિના પોતાના પર આવા કરાર કરી શકતા નથી."

તેમણે ઉમેર્યું, "અમે બંને દેશોને રાજદ્વારી પત્રો અને સંદેશાવ્યવહારના અન્ય માધ્યમો દ્વારા સ્પષ્ટપણે આ વાત જણાવી દીધી છે." નેપાળી વિદેશ મંત્રીએ એ પણ ભાર મૂક્યો કે નેપાળ ભારત સાથેના મુદ્દાને હાલના દ્વિપક્ષીય તંત્ર દ્વારા ઉકેલવા માંગે છે.

ખાનાલે જણાવ્યું હતું કે નેપાળની નવી સરકાર ભારત સાથેના સંબંધોને વધુ ગાઢ બનાવવાની તીવ્ર ઇચ્છા ધરાવે છે. "જ્યારે આપણે સરહદ પાર જોઈએ છીએ, ત્યારે આપણે એક ઉભરતું ભારત જોઈએ છીએ - એક એવું ભારત જેણે વૈશ્વિક મંચ પર ગતિશીલ, ઝડપથી વિકાસશીલ ટેકનોલોજીકલ અને આર્થિક પાવરહાઉસ તરીકે ધરમૂળથી અને સુંદર રીતે પોતાને ફરીથી વ્યાખ્યાયિત કર્યું છે," ખાનાલે કહ્યું.

તેમણે ઉમેર્યું, "અમે આ ભારત સાથે તેની મજબૂત આકાંક્ષાઓ, અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી અને અવિરત અમલીકરણ સાથે જોડાવા માંગીએ છીએ. બદલામાં, અમે મહત્વાકાંક્ષી નેપાળની ઊર્જા લાવીએ છીએ."

ઐતિહાસિક ભારત-નેપાળ સંબંધોનો ઉલ્લેખ કરતા, ખાનાલે કહ્યું કે બંને દેશોના લોકો એક જ નદીઓ, સમાન પર્વતો અને સમાન પ્રાચીન જ્ઞાન પરંપરાના સંતાન છે. તેમણે કહ્યું, "આપણે ફક્ત નકશા પર દોરેલી રાજકીય રેખાઓ દ્વારા જોડાયેલા પડોશી નથી... આપણે એક જ નદીઓ, સમાન પર્વતો અને સમાન પ્રાચીન શાણપણના સંતાન છીએ."

ખાનાલે સપ્ટેમ્બર 2025 માં નેપાળમાં યુવાનો દ્વારા સંચાલિત "જનરલ-ઝેડ" વિરોધ પ્રદર્શનો અને શનિવારે નવી દિલ્હીમાં "કોકરોચ જનતા પાર્ટી" વિરોધ પ્રદર્શનો વિશેના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું, "સપ્ટેમ્બરમાં એક આંદોલન થયું અને ત્યારબાદના રાજકીય પરિવર્તને અમને સત્તામાં લાવ્યા. ભારતમાં શું થઈ રહ્યું છે તેના પર હું કોઈ ટિપ્પણી કરવા માંગતો નથી."

નેપાળી માલ પર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ દ્વારા લાદવામાં આવેલા ટેરિફ અંગેના બીજા પ્રશ્નના સંદર્ભમાં, તેમણે કહ્યું, "અમે અમેરિકનો સાથે સતત વાતચીત કરી રહ્યા છીએ."

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