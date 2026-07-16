"અમે બુલડોઝર ન્યાય વિરુદ્ધના નિર્ણય સાથે છીએ," સુપ્રીમ કોર્ટે અવમાનના અરજીઓ પર ટિપ્પણી કરી
સુપ્રીમ કોર્ટે પ્રશ્ન કર્યો કે શું તેના નિર્ણયનો ઉપયોગ તમામ ગેરકાયદેસર અતિક્રમણ પર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ મૂકવા માટે થઈ શકે છે.
Published : July 16, 2026 at 6:22 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) સૂર્યકાન્તે ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે સુપ્રીમ કોર્ટ નવેમ્બર 2024 માં આપેલા તેના ચુકાદા પર અડગ છે, જેમાં "બુલડોઝર ન્યાય" સામે રક્ષણ પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું - પરંતુ એ પણ ભાર મૂક્યો હતો કે દરેક કેસમાં અલગ અલગ તથ્યપૂર્ણ વિવાદો શામેલ છે જેનો ઉકેલ સંબંધિત ઉચ્ચ અદાલતો (HCs) દ્વારા શ્રેષ્ઠ રીતે ઉકેલી શકાય છે.
CJI સૂર્યકાન્તની આગેવાની હેઠળની બેન્ચ (જસ્ટિસ જોયમલ્યા બાગચી અને વી. મોહનાનો પણ સમાવેશ થાય છે) એ ચુકાદાના ઉલ્લંઘનમાં તોડી પાડવાનો આરોપ લગાવતી અવમાનના અરજીઓ પર સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે અવમાનના અરજીઓમાં મુખ્ય મુદ્દો એ હતો કે શું અરજદારોના પરિસરને સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા નિર્ધારિત સુરક્ષાના ઉલ્લંઘનમાં તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા.
બેન્ચે તમામ અવમાનના અરજીઓ સંબંધિત ઉચ્ચ અદાલતોમાં રિમાન્ડ પર મોકલી દીધી, અન્ય તમામ બાબતો ખુલ્લી છોડી દીધી. બેન્ચે સ્પષ્ટતા કરી કે તેણે આરોપોના ગુણદોષ પર કોઈ અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો નથી અને સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલ વચગાળાનું રક્ષણ હાઇ કોર્ટ સમક્ષ કાર્યવાહી પેન્ડિંગ ચાલુ રહેશે. જોકે, બેન્ચે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તમામ પક્ષો હાઇકોર્ટ સમક્ષ વચગાળાના આદેશમાં ફેરફાર કરવા માટે સ્વતંત્ર રહેશે, જે આવી અરજીઓનો સ્વતંત્ર રીતે નિર્ણય લેશે.
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, "અમે આ કાર્યવાહીના રેકોર્ડ સંબંધિત હાઇકોર્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવાનું યોગ્ય માનીએ છીએ," અને હાઇકોર્ટને સંબંધિત રેકોર્ડ મંગાવવા અને જો જરૂરી હોય તો, તમામ વાસ્તવિક મુદ્દાઓ નક્કી કરવા માટે જિલ્લા અદાલતો દ્વારા પુરાવા મેળવવાનો નિર્દેશ પણ આપ્યો હતો.
અરજદારોએ દલીલ કરી હતી કે કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું હતું અને કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરીને તોડી પાડવાના આદેશો પસાર કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, સંબંધિત અધિકારીઓએ દાવો કર્યો હતો કે તોડી પાડવા કાયદેસર હતા. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે આ કેસોમાં "તથ્ય સંબંધિત ઘણા પ્રશ્નો" ઉભા થયા હતા, જેનો નિર્ણય તેની સમક્ષ પેન્ડિંગ કોર્ટના તિરસ્કારની કાર્યવાહીમાં યોગ્ય રીતે લઈ શકાતો નથી.
સુનાવણી દરમિયાન, બેન્ચે પક્ષકારોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વકીલોને પૂછ્યું કે શું તેના નિર્ણયનો ઉપયોગ તમામ ગેરકાયદેસર અતિક્રમણ પર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ મૂકવા માટે થઈ શકે છે.
સુપ્રીમ કોર્ટે વકીલોને તપાસ કરવા કહ્યું કે શું તેમના ક્લાયન્ટ્સને કડક કાનૂની કાર્યવાહી માટે અલગ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે અન્ય લોકો સમાન સ્તરની ચકાસણીનો સામનો કરી રહ્યા નથી. વરિષ્ઠ વકીલ સંજય હેગડેએ જણાવ્યું હતું કે તેમના ક્લાયન્ટ, દિલ્હીના રહેવાસી ગણેશ ગુપ્તા પાસે ફળોના રસનો એક સ્ટોલ હતો જેને બુલડોઝરથી તોડી પાડવામાં આવ્યો હતો. ન્યાયાધીશ બાગચીએ પૂછ્યું, "પ્રશ્ન એ છે કે શું આ વ્યક્તિ પાસે કાનૂની અધિકાર હતો કે કાયદાની યોગ્ય પ્રક્રિયાનું પાલન કરવામાં આવ્યું હતું."
હેગડેએ નોંધ્યું હતું કે એક કેસમાં, એક ટીવી એન્કર બુલડોઝર પર આવ્યો હતો. સીજેઆઈએ કહ્યું હતું કે કોઈએ આ આરોપો પર નિર્ણય લેવો જોઈએ. એક કેસ ટાંકીને, સીજેઆઈએ કહ્યું કે પ્રતિવાદી દાવો કરે છે કે વિવાદિત વિસ્તાર સફાઈ કર્મચારીઓના પુનર્વસન માટેની સરકારી યોજનાનો ભાગ હતો, અને બીજા પક્ષની મનસ્વીતાને કારણે, તેઓ તેમનું પુનર્વસન કરવામાં અસમર્થ છે.
સીજેઆઈએ કહ્યું, "અને, અહીં તેઓ બુલડોઝરનો દાવો કરી રહ્યા છે... આપણે આવા દાવા પર કેમ ધ્યાન આપવું જોઈએ? તેથી, હાઈકોર્ટ આ મામલામાં સામેલ થશે..." બેન્ચે કહ્યું કે તે 2024ના ચુકાદામાં જારી કરાયેલ કોર્ટના નિર્દેશોનો દુરુપયોગ થવા દેતી નથી.
વરિષ્ઠ વકીલ સી.યુ. એક પક્ષનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સિંહે કહ્યું, "જો સુપ્રીમ કોર્ટ પોતાના નિર્ણય પર અડગ ન રહે..."
CJI એ જવાબ આપ્યો, "કોણે કહ્યું કે અમે અમારા નિર્ણય પર અડગ રહીશું નહીં? અમે અમારા નિર્ણય પર અડગ રહીશું..."
સિંહે આગ્રહ કર્યો કે નિર્ણયને ઉથલાવી ન દેવો જોઈએ. જસ્ટિસ બાગચીએ કહ્યું કે ચુકાદાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે જાહેર જગ્યાઓ પર અનધિકૃત કબજો ચુકાદામાં આપેલા નિર્દેશો હેઠળ આવતો નથી.
અન્ય એક અવમાનના અરજીનો ઉલ્લેખ કરતા, CJI એ કહ્યું કે અરજદારના જવાબમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પ્રતિવાદીઓએ તોડી પાડવામાં આવેલી મિલકતોની ખોટી ઓળખ કરી હતી, અને ઓળખાયેલ વિસ્તાર એક વસાહત હતો, જે કબજેદારોને કાયદેસર રીતે ફાળવવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે તોડી પાડવામાં આવેલી રકમ બીજી મિલકત પર પડી હતી.
CJI એ પૂછ્યું, "હવે આ હકીકતના પ્રશ્નનો નિર્ણય કોણ લેશે? તેથી, અમે એક એવું મંચ બનાવવા માંગીએ છીએ જ્યાં પુરાવા રજૂ કરી શકાય અને પરિણામો જાહેર કરી શકાય. જો કોઈએ આ કોર્ટના નિર્દેશોનું ઉલ્લંઘન કરીને કોઈ મિલકત તોડી પાડવાની હિંમત કરી હોય, તો તેના પરિણામો આવશે. પરંતુ જો યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવે, અથવા કાર્યવાહી સાચી હોય... તો વળતરનો કાયદો છે, નુકસાનનો કાયદો છે, કંઈક કરી શકાય છે. પરંતુ કોઈને તો આ સમગ્ર કવાયત હાથ ધરવી જ પડશે."
એક પક્ષનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ હુઝેફા અહમદીએ કહ્યું કે અધિકારીઓએ 1999 થી 2024 સુધી કોઈ કાર્યવાહી કરી નથી, અને તે એક સ્થાનિક નેતાના પત્ર દ્વારા શરૂ થયું હતું, જેમાં પૂછવામાં આવ્યું હતું કે, "તમે આ ચોક્કસ રાજ્યમાં એશિયાની સૌથી મોટી મસ્જિદ કેવી રીતે બનાવી શકો છો?"
અહમદીએ કહ્યું, "તે પછી, કાર્યવાહી શરૂ થઈ... પરંતુ તે કાળજીપૂર્વક પસંદગીની બાબત છે... મારા કિસ્સામાં, જાહેર મિલકત પર કોઈ અતિક્રમણનો કોઈ આરોપ નથી. આરોપ એ છે કે તમે તમારી પાસે હોવી જોઈએ તેના કરતાં વધુ બાંધકામ કર્યું... જેના માટે મારી પાસે વ્યક્તિગત રીતે વેચાણ દસ્તાવેજ છે..."