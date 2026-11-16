Ramoji Excellence Awards 2026: 'અમે 9 પ્રેરણા આપનાર સફરોની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ'- Ramoji ગ્રુપના CMD ચેરુકુરી કિરણ
રામોજી ગ્રુપના સીએમડી ચેરૂકુરી કિરણજીએ પુરસ્કાર વિજેતાઓને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે,
Published : November 16, 2026 at 10:38 PM IST
વિજયવાડા: રામોજી રાવની 90મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે, સોમવાર, 16 નવેમ્બરના રોજ આંધ્રપ્રદેશના વિજયવાડામાં 'રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ'ની બીજી આવૃત્તિનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત લોકોને સંબોધતા, રામોજી ગ્રુપના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (CMD) ચેરૂકુરી કિરણ દ્વારા એવોર્ડ વિજેતાઓને અભિનંદન પાઠવવામાં આવ્યા હતા.
"અમે 9 પ્રેરણાદાયી સફરોની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ"
રામોજી ગ્રુપના સીએમડી ચેરૂકુરી કિરણે જણાવ્યું કે, "અમે એવી 9 પ્રેરણાદાયી સફરોની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ જેમણે અસંખ્ય લોકોના જીવન પર ઊંડી અસર પાડી છે." આંધ્રપ્રદેશના 'ડૉ. બી.આર. આંબેડકર કલાવેદિકા' ખાતે આયોજિત 'રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ'ના બીજા સંસ્કરણમાં ઉપસ્થિત મહેમાનોનું સ્વાગત કરતી વખતે તેમણે આ વાત કહી હતી.
એવોર્ડ વિજેતાઓને અભિનંદન
સોમવારે દૂરંદેશી મીડિયા વ્યક્તિત્વ અને રામોજી ગ્રુપના સ્થાપક રામોજી રાવની 90મી જન્મજયંતિ હતી. રામોજી ગ્રુપના સીએમડી કિરણના શબ્દોમાં, "આજે, અમે માત્ર 9 અસાધારણ વ્યક્તિઓનું સન્માન નથી કરી રહ્યા; પરંતુ અમે એવી 9 પ્રેરણાદાયી સફરોની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ જેમણે અસંખ્ય લોકોના જીવનને સ્પર્શ્યું છે." એવોર્ડ વિજેતાઓને સંબોધતા તેમણે વધુમાં કહ્યું, "તમામ એવોર્ડ વિજેતાઓને મારા હૃદયપૂર્વકના અભિનંદન. તમારી સિદ્ધિઓ અન્ય ઘણા લોકોને સપના જોવા, સેવા કરવા અને શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રેરિત કરે તેવી કામના."
"બિઝનેસ અને નૈતિકતા સાથે-સાથે ચાલવા જોઈએ"
સીએમડીએ જણાવ્યું કે, "રામોજી રાવ દ્રઢપણે માનતા હતા કે વ્યાપાર અને નૈતિકતા હંમેશા સાથે-સાથે ચાલવા જોઈએ." તેમણે જણાવ્યું કે, સંસ્થાપક-ચેરમેન સંપત્તિ સર્જનને માત્ર એક વ્યાપારી પ્રવૃત્તિ તરીકે નહોતા જોતા; બલ્કે, તેઓ તેને "રોજગારીનું સર્જન કરવાની, લોકોને સશક્ત કરવાની અને રાષ્ટ્રનિર્માણમાં યોગદાન આપવાની" એક તક તરીકે જોતા હતા. કિરણે કહ્યું કે, રામોજી રાવ લોકશાહી મૂલ્યો માટે મક્કમતાથી ઊભા રહ્યા હતા. તેમણે સામાન્ય લોકોના પ્રશ્નોને વાચા આપી હતી. તેમનું માનવું હતું કે એક બહેતર સમાજ ઘડવામાં દરેક વ્યક્તિની ભૂમિકા હોય છે.
સીએમડી ચેરૂકુરી કિરણે રામોજી રાવને યાદ કર્યા
સીએમડીએ કહ્યું, "તેઓ (રામોજી રાવ) માનતા હતા કે સાચી શ્રેષ્ઠતા વ્યક્તિની પોતાની સફળતાથી નથી માપી શકાતી, પરંતુ અન્યના જીવનમાં તે વ્યક્તિ દ્વારા લાવવામાં આવેલા સકારાત્મક બદલાવથી માપી શકાય છે." તેમણે આ વિચારને 'રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ'નો "મૂળ આધાર" ગણાવ્યો હતો. તેમણે ઉમેર્યું, "આ પુરસ્કારો તેમની અસાધારણ દૂરંદેશી અને કાયમી વારસા પ્રત્યેની અમારી નમ્ર શ્રદ્ધાંજલિ છે. અમારી ઈચ્છા છે કે આ રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો દર વર્ષે અલગ-અલગ રાજ્યમાં એનાયત કરવામાં આવે."
આ દૂરંદેશી વ્યક્તિત્વને આદર અને કૃતજ્ઞતા સાથે યાદ કરતા, રામોજી ગ્રુપના સીએમડી (CMD) એ તે મૂલ્યોને જાળવી રાખવાની પોતાની પ્રતિબદ્ધતા દોહરાવી, જેને રામોજી રાવે જીવનભર વળગી રહ્યા હતા. પસંદગી પ્રક્રિયા વિશે વાત કરતા, કિરણજીએ જણાવ્યું કે નવ પુરસ્કાર વિજેતાઓની પસંદગી 900થી વધુ પ્રોફાઇલ્સમાંથી, એક કડક મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયા દ્વારા કરવામાં આવી છે. તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે આ વર્ષના નવ વિજેતાઓમાંથી પાંચ મહિલાઓ છે, જ્યારે પ્રથમ આવૃત્તિમાં સાત વિજેતાઓમાંથી ચાર મહિલાઓ હતી.
આ કાર્યક્રમમાં ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુ અને આંધ્રપ્રદેશના રાજ્યપાલ સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે દીપ પ્રાગટ્ય કરીને પુરસ્કાર સમારોહનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. તેમની સાથે આંધ્રપ્રદેશના રાજ્યપાલ જસ્ટિસ એસ. અબ્દુલ નઝીર, મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુ, નાયબ મુખ્યમંત્રી પવન કલ્યાણ, રામોજી ગ્રુપના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ચેરૂકુરી કિરણ, માર્ગદર્શીના એમડી શૈલજા કિરણ અને રામોજી ફિલ્મ સિટીના એમડી વિજયેશ્વરી પણ ઉપસ્થિત હતા.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહનું સ્વાગત કરતી વખતે, રામોજી ગ્રુપના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ચેરૂકુરી કિરણ ગુજરાતી ભાષામાં બોલ્યા. આ હાવભાવ જોઈને ગૃહમંત્રીના ચહેરા પર સ્મિત આવી ગયું.
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