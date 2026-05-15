માનવતાવાદી સહાય માટે અમે ભારતનો આભાર માનીએ છીએ: ઈરાની વિદેશ મંત્રી અરાઘચી
ઈરાની વિદેશ મંત્રીએ કહ્યું કે અમે ભારત સરકાર અને અહીંના લોકોની પ્રશંસા કરીએ છીએ જેમણે ઈરાની લોકો પ્રત્યે એકતા દર્શાવી
Published : May 15, 2026 at 4:49 PM IST
નવી દિલ્હી: ઈરાનના વિદેશ મંત્રી સૈયદ અબ્બાસ અરાઘચીએ શુક્રવારે નવી દિલ્હીમાં એક પત્રકાર પરિષદમાં ભારત સાથેના સંબંધોના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો. તેમણે વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરની પણ પ્રશંસા કરી. અરાઘચીએ કહ્યું, "ભારત સરકાર અને મારા ખૂબ જ સારા મિત્ર, મંત્રી જયશંકર દ્વારા મને અને મારા પ્રતિનિધિમંડળને આપવામાં આવેલી ઉષ્માભરી મહેમાનગતિની હું પ્રશંસા કરું છું, જેમની સાથે મારા ખૂબ જ સારા વ્યક્તિગત અને વ્યવહારિક સંબંધો છે. અમે છેલ્લા બે મહિનાથી ચાલુ યુદ્ધ અને મારા દેશ સામેના હુમલા દરમિયાન સંપર્કમાં છીએ... અમે ભારત સાથેના અમારા સંબંધોને ખૂબ મહત્વ આપીએ છીએ..."
ઈરાનના વિદેશ મંત્રી અરાઘચીએ કહ્યું કે, ઈરાન-અમેરિકા અને ઇઝરાયલી સરકારો દ્વારા ઉશ્કેરણી વિનાના હુમલાનો ભોગ બન્યું છે, જે અમેરિકી અધિકારીઓ સાથેની અમારી વાતચીતની વચ્ચે જ થયું હતું. રાજદ્વારી કાર્યવાહી વચ્ચે, તેઓએ અમારા પર હુમલો કરવાનો નિર્ણય લીધો. અમે આ હુમલાની નિંદા કરનારા તમામ દેશોની પ્રશંસા કરીએ છીએ. અમે ઈરાની લોકો પ્રત્યે એકતા અને સહાનુભૂતિ દર્શાવવા બદલ ભારત સરકાર અને તેના લોકોની પ્રશંસા કરીએ છીએ. અમે ભારત સરકાર દ્વારા એકતામાં અમને પૂરી પાડવામાં આવેલી માનવતાવાદી સહાય માટે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરીએ છીએ.
#WATCH | Delhi | Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi says, " my country has been the victim of an act of unprovoked aggression by the united states and israeli regime, which happened right in the middle of negotiations we had with americans... in the middle of diplomacy, they… pic.twitter.com/vM4pB8cYKM— ANI (@ANI) May 15, 2026
અરાઘચીએ વધુમાં કહ્યું, "અમે હાલમાં યુદ્ધવિરામમાં છીએ, જોકે તે ખૂબ જ નાજુક છે. પરંતુ અમે રાજદ્વારીને તક આપવા માટે તેને જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. ઈરાન સાથે સંબંધિત કોઈપણ બાબતનો કોઈ લશ્કરી ઉકેલ નથી. તેઓએ વારંવાર અમારી કસોટી કરી છે. અમે ક્યારેય કોઈ દબાણ કે ધમકીઓ સામે ઝૂકતા નથી. અમે કોઈપણ પ્રતિબંધોનો પણ વિરોધ કરીએ છીએ. ઈરાની લોકો ફક્ત આદર સાથે જવાબ આપે છે."
અરાઘચીએ કહ્યું, "અમે અમારા લોકો સામે ખૂબ જ ક્રૂર યુદ્ધનો પ્રતિકાર કર્યો છે. તેઓએ (અમેરિકા) તેમના કોઈપણ લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કર્યા નથી. તે સ્પષ્ટ છે કે તેઓએ લશ્કરી માધ્યમથી જે પ્રાપ્ત કર્યું નથી, તે તેઓ વાટાઘાટોના ટેબલ પર પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી જ્યાં સુધી જીત-જીતનો ઉકેલ ન મળે."
પશ્ચિમ એશિયાના સંઘર્ષ પર, ઈરાની વિદેશ મંત્રીએ કહ્યું, "હાલની વાટાઘાટો વિશ્વાસના અભાવથી પીડાઈ રહી છે. અમેરિકાના વિરોધાભાસી સંદેશાઓ પણ તેને મુશ્કેલ બનાવી રહ્યા છે. દરેક દિવસ ગઈકાલ કરતા અલગ છે. આજનું ટ્વીટ ગઈકાલ કરતા અલગ છે... આ જ સમસ્યા છે, અને તે વિશ્વાસનો પ્રશ્ન વધુ વધારે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે કેટલાક લોકો રાજદ્વારીને પાટા પરથી ઉતારવાનો પ્રયાસ કરે છે. યુદ્ધખોરો જે અમેરિકાને બીજા યુદ્ધમાં ખેંચવા માંગે છે. મને આશા છે કે સમજદારી અને રાજદ્વારી આખરે જીતશે, અને આપણે વાટાઘાટો દ્વારા ઉકેલ શોધવા માટે રાજદ્વારી માર્ગ અપનાવીશું..."
આ પણ વાંચો: