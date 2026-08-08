રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું - સોશિયલ મીડિયા પર રીલ જોવી આજના યુગનો નવો નશો, યુવાનો વિશે કહી આ વાત
પ્રયાગરાજમાં યુવાનો સાથે રાહુલ ગાંધીનો સંવાદ, બીજેપી પર હુમલો કરતા કહ્યું - ભારતની સંસ્કૃતિ સત્ય અને અહિંસાની
Published : August 8, 2026 at 9:27 PM IST
પ્રયાગરાજ: કોંગ્રેસ નેતા અને સાંસદ રાહુલ ગાંધી પોતાના નિર્ધારિત કાર્યક્રમ મુજબ શનિવારે પ્રયાગરાજ પહોંચ્યા હતા. અહીં તેમણે કેપી ગ્રાઉન્ડ ખાતે વિદ્યાર્થીઓ સાથે સંવાદ કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે આજના સમયમાં સોશિયલ મીડિયા પર રીલ્સ જોવી એક નવા પ્રકારનો નશો બની ગયું છે, જે યુવાનોનો કિંમતી સમય અને ધ્યાન ભટકાવીને તેમને બેરોજગારીના ચક્રવ્યૂહમાં ફસાવી રહ્યું છે.
રાહુલ ગાંધીએ વધુમાં કહ્યું, “મારા પરિવારનું ઘર પ્રયાગરાજમાં હતું. અહીં આવીને મને ખૂબ આનંદ થાય છે. આ શહેર એક સમયે જ્ઞાનનું કેન્દ્ર હતું.” આ દરમિયાન તેમણે ભાજપ પર આકરા પ્રહારો પણ કર્યા હતા.
#WATCH | Prayagraj, Uttar Pradesh: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "There are 40 crore energetic young people like you in this country; this is the nation's strength. People talk about China, America, and Russia, but all of them pale in comparison to the youth of… pic.twitter.com/q9Oy9FGLbB— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 8, 2026
યુવાનોને સંબોધતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, “આ દેશમાં તમારા જેવા 40 કરોડ ઊર્જાવાન યુવાનો છે. આ જ દેશની તાકાત છે. લોકો ચીન, અમેરિકા અને રશિયાની વાત કરે છે, પરંતુ 21મી સદીમાં ભારતના યુવાનો અને તેમની ક્ષમતા સામે આ તમામ દેશો ફિક્કા પડી જાય છે. 21મી સદીમાં કોઈ દેશની પ્રગતિ બે બાબતો પર નિર્ભર કરે છે. પહેલી છે તમારી યુવા શક્તિ અને બીજી છે તમારા દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલો ડેટા. ભારત પાસે યુવા શક્તિ પણ છે અને દુનિયામાં સૌથી વધુ ડેટા પણ છે. ભવિષ્યની પ્રગતિ આ ડેટા અને તમારી ક્ષમતાના આધારે થશે.”
मेरे परिवार का घर प्रयागराज में था। मुझे यहां आकर बहुत खुशी होती है। ये शहर Knowledge का सेंटर हुआ करता था।— Congress (@INCIndia) August 8, 2026
Allahabad University was once one of the best universities in the country.
: नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi
📍 प्रयागराज, यूपी
#ChhatronKiGoonj pic.twitter.com/5mA4olJqq7
રાહુલ ગાંધીએ વધુમાં કહ્યું, “મીડિયામાં દરેક જગ્યાએ AIની ચર્ચા થઈ રહી છે અને દરેક વ્યક્તિ તેના વિશે વાત કરી રહી છે. પરંતુ હું એક વાત બિલકુલ સ્પષ્ટ કરવા માગું છું અને તમારે આ સમજવું જોઈએ કે તમારા ડેટા વિના AIનું કોઈ અર્થ નથી. AI તમારા ડેટાના આધારે જ બનાવવામાં આવ્યું છે.
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, “હું તમને કેટલાક આંકડા જણાવું છું. દર 1,000 યુવાનોમાંથી માત્ર 12 યુવાનોને જ કાયમી નોકરી મળે છે. જ્યાં સુધી તમારા ડેટાની વાત છે, તો તે તમારી પાસેથી લઈ લેવામાં આવે છે અને Jio, Adani, Facebook અને Google જેવી મોટી કંપનીઓને સોંપી દેવામાં આવે છે અને તમે તેમાં જ ફસાઈ જાઓ છો. તમને કહેવામાં આવે છે કે તમે જેટલી ઇચ્છો તેટલી રીલ્સ જુઓ, જેટલા ઇચ્છો તેટલા WhatsApp મેસેજ મોકલો અને Instagram પર કન્ટેન્ટ બ્રાઉઝ કરો અથવા બનાવો. આ 21મી સદીનું વ્યસન છે. ત્યાર બાદ તમને કહેવામાં આવે છે કે તમે Blinkit અથવા Uber માટે કામ કરો અથવા પછી શારીરિક મહેનતવાળું કામ કરો. તમે 21મી સદીના આ વ્યસનમાં ડૂબેલા રહી શકો છો, પરંતુ તમને નોકરી મળી શકતી નથી. આ દેશમાં તમને રોજગાર મળી શકતો નથી.”
LIVE: नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi जी | #ChhatronKiGoonj | प्रयागराजhttps://t.co/jNSWKBuivg— UP Congress (@INCUttarPradesh) August 8, 2026
યુવાનોને સંબોધતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, “અમે ક્યારેય નફરત અને હિંસા સાથે કામ નહીં કરીએ. હિંદુસ્તાનની સંસ્કૃતિ સત્ય અને અહિંસાની છે. કોઈપણ વિદ્યાર્થીના હૃદયમાં નફરત નહીં, પરંતુ માત્ર પ્રેમ હોવો જોઈએ. આપણે આ ભ્રષ્ટ વ્યવસ્થાનો પ્રેમ અને સ્નેહથી અંત લાવવો પડશે. પોતાના અધિકારો માટે લડતા દરેક યુવાનની સાથે હું ઊભો છું અને આગળ પણ તેમની સાથે ઊભો રહીશ.”
Prayagraj, Uttar Pradesh: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, " ai is being discussed everywhere in the media, and everyone is talking about it. but i want to make one thing very clear, and you should understand this: ai has no meaning without your data. ai is built based on your… pic.twitter.com/uiooKaOhbA— IANS (@ians_india) August 8, 2026
આ દરમિયાન તેમણે કહ્યું, “આખી વ્યવસ્થા BJP-RSS અને મૂડીપતિઓના ફાયદા માટે ચલાવવામાં આવી રહી છે. 10 વર્ષમાં અદાણીની કમાણી 30 ગણી વધી ગઈ છે, BJPનું બેંક બેલેન્સ 10 હજાર કરોડ રૂપિયા છે અને સંસ્થાઓમાં RSSના પ્રચારકોને બેસાડવામાં આવ્યા છે. આ BJP-RSSની વ્યવસ્થાએ નોકરીઓ ખતમ કરી નાખી છે, યુનિવર્સિટીઓ પર કબજો કરી લીધો છે અને તમારા પર હુમલો કર્યો છે.”
ઉલ્લેખનીય છે કે રાહુલ ગાંધી શનિવારે બપોરે પ્રયાગરાજ પહોંચ્યા હતા. અહીં બમરૌલી એરપોર્ટ પર કોંગ્રેસના સ્થાનિક વરિષ્ઠ નેતાઓ અને કાર્યકરોએ ફૂલહાર પહેરાવી તેમનું જોરદાર સ્વાગત કર્યું હતું. એરપોર્ટ પરિસરની બહાર પણ કાર્યકરો તેમના સમર્થનમાં નારેબાજી કરતા જોવા મળ્યા હતા. એરપોર્ટ પર ઔપચારિક સ્વાગત બાદ તેમનો કાફલો કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા વચ્ચે નેહરુ-ગાંધી પરિવારના પૈતૃક નિવાસસ્થાન ‘સ્વરાજ ભવન’ તરફ રવાના થયો હતો.
વાસ્તવમાં, રાહુલ ગાંધી આજે ‘છાત્રો કી ગૂંજ’ કાર્યક્રમમાં સામેલ થવાના હતા. આ તેમનો નિર્ધારિત કાર્યક્રમ હતો, તેથી કાર્યકરોએ અગાઉથી જ તેની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી હતી. સવારે પ્રદેશ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ અજય રાયના નેતૃત્વમાં બાઇક રેલી કાઢવામાં આવી હતી, જે ઇલાહાબાદ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થી સંઘ ભવનથી શરૂ થઈને કટરા, બેંક રોડ, ડબ્લ્યુએસ રોડ સહિત શહેરના મુખ્ય માર્ગો પરથી પસાર થઈ હતી.
રેલી દરમિયાન આયોજકો અને કાર્યકરોએ સ્થાનિક વિદ્યાર્થીઓ, યુવાનો તેમજ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહેલા ઉમેદવારોનો સંપર્ક કર્યો હતો અને સાંજે 5 વાગ્યે કેપી ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાનારા સંવાદ કાર્યક્રમમાં સામેલ થવા માટે તેમને આમંત્રણ આપ્યું હતું.
તે સમયે આયોજન સાથે જોડાયેલા પૂર્વ વિદ્યાર્થી નેતા અને કોંગ્રેસના પદાધિકારી એડવોકેટ રજનીશે જણાવ્યું હતું કે ‘છાત્રો કી ગૂંજ’ કાર્યક્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શિક્ષણના વ્યાપારીકરણ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં પારદર્શિતા, પેપર લીકના કિસ્સાઓ, શિષ્યવૃત્તિ અને રોજગારની તકો જેવા મુદ્દાઓ પર યુવાનોના અવાજને એક મંચ પૂરો પાડવાનો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યક્રમ દ્વારા વિપક્ષના નેતા સીધા વિદ્યાર્થીઓ સાથે સંવાદ કરશે અને તેમની સમસ્યાઓ તથા સૂચનો સાંભળશે.
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