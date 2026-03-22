AAPના ભૂતપૂર્વ મંત્રી સહિત ત્રણ લોકો સામે કેસ દાખલ, અધિકારી આત્મહત્યા કેસમાં વધી શકે છે મુશ્કેલી

પંજાબ પોલીસે એક અધિકારીના આત્મહત્યા કેસમાં ભૂતપૂર્વ મંત્રી ભુલ્લર, તેમના પિતા અને અંગત સહાયક વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો છે.

Published : March 22, 2026 at 12:03 PM IST

ચંદીગઢ: પંજાબ પોલીસે રાજ્ય વેરહાઉસિંગ કોર્પોરેશનના અધિકારીની આત્મહત્યાના સંદર્ભમાં પૂર્વ રાજ્ય મંત્રી લાલજીત સિંહ ભુલ્લર વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો છે. અમૃતસરમાં પંજાબ રાજ્ય વેરહાઉસિંગ કોર્પોરેશનના જિલ્લા મેનેજર ગગનદીપ સિંહ રંધાવાએ શનિવારે કથિત રીતે આત્મહત્યા કરી હતી.

પોલીસે ભુલ્લરના પિતા સુખદેવ સિંહ ભુલ્લર અને તેમના અંગત સહાયક દિલબાગ સિંહ વિરુદ્ધ પણ કેસ દાખલ કર્યો છે. ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 108 (આત્મહત્યા માટે ઉશ્કેરણી), 351 (3) (ગુનાહિત ધાકધમકી) અને 3 (5) (સામાન્ય ઇરાદો) હેઠળ FIR નોંધવામાં આવી છે.

રંધાવાની પત્ની ઉપિન્દર કૌરની ફરિયાદના આધારે શનિવારે રાત્રે અમૃતસરના રણજીત એવન્યુ પોલીસ સ્ટેશનમાં આ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. આત્મહત્યા માટે ઉશ્કેરણી કરવાના આરોપો વચ્ચે મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન દ્વારા રાજીનામું આપવાનું કહેવામાં આવ્યા બાદ ભુલ્લરે, શનિવારે રાજ્ય મંત્રીમંડળમાંથી રાજીનામું આપી દીધું હતું.

શનિવારે સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો સામે આવ્યો હતો જેમાં રંધાવા આ આત્યંતિક પગલું ભરતા કહેતા સાંભળવામાં આવ્યા હતા. તેમણે પરિવહન મંત્રી પર ઉત્પીડનનો આરોપ લગાવ્યો હતો. રંધાવાએ કહ્યું. "તમારા મિત્રએ ઝેરી પ્રવાહી પીધું છે. મંત્રી લાલજીત ભુલ્લરના ડરથી. હવે હું બચીશ નહીં," તરનતારનના ધારાસભ્ય ભુલ્લરે તેમના પરના આરોપોને પાયાવિહોણા ગણાવ્યા છે.

અગાઉ, મુખ્યમંત્રી માનએ કહ્યું હતું કે તેમણે મુખ્ય સચિવને આ મામલામાં નિષ્પક્ષ તપાસ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે અને નિષ્પક્ષ તપાસ થાય ત્યાં સુધી મંત્રીને રાજીનામું આપવા કહ્યું હતું. માનએ કહ્યું હતું કે આ મામલે કોઈપણ પ્રકારની બેદરકારી સહન કરવામાં આવશે નહીં. તેમણે એવી પણ જાહેરાત કરી હતી કે ભુલ્લરના પરિવહન અને જેલ વિભાગો અન્ય મંત્રીને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે.

આ વીડિયો સામે આવતાની સાથે જ, વિપક્ષી પાર્ટીના નેતાઓએ AAP સરકારની ટીકા કરી અને ભુલ્લર સામે કાર્યવાહીની માંગ કરી. તેમણે રંધાવા પર તેમના પિતા માટે વેરહાઉસ ટેન્ડર મેળવવા માટે દબાણ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો.

ભુલ્લર પર રંધાવાનો વીડિયો રેકોર્ડ કરવાનો અને તેને બીજી પાર્ટી પાસેથી ₹10 લાખની લાંચ લેવાની કબૂલાત કરવા દબાણ કરવાનો પણ આરોપ હતો. એક આરોપમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે 13 માર્ચે રંધાવાને ભુલ્લરના ઘરે બોલાવવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેના પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો અને તેનું અપમાન કરવામાં આવ્યું હતું.

  1. ગાંધીધામમાં દેશી દારૂના અડ્ડા પર ‘જનતા રેડ’ મામલે વિવાદ: AAP મહિલા પ્રમુખ સામે એટ્રોસિટીની ફરિયાદ નોંધાઈ
  2. રાજીનામા બાદ રાજુ કરપડાનો મોટો ધડાકો, કહ્યું ‘ઈટાલીયા છે ત્યાં સુધી AAP આગળ નહિ આવે’

