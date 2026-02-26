ETV Bharat / bharat

ઓડિશા: વોન્ટેડ માઓવાદીનો મૃતદેહ મળ્યો, આત્મસમર્પણ કરવાનો કરી રહ્યો હતો પ્રયાસ

ઓડિશામાં, આત્મસમર્પણ કરવા માંગતા એક કમાન્ડરની સાથી માઓવાદીઓએ હત્યા કરી નાખી, એક સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન તેમનો મૃતદેહ મળી આવ્યો.

વોન્ટેડ માઓવાદીનો મૃતદેહ મળ્યો
વોન્ટેડ માઓવાદીનો મૃતદેહ મળ્યો (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 26, 2026 at 2:23 PM IST

કંધમાલ: પોલીસનું કહેવું છે કે વોન્ટેડ માઓવાદી નેતા અન્વેષ આત્મસમર્પણ કરવા જઈ રહ્યો હતો. તેના સાથીઓએ ગુપ્ત માહિતી મળતા તેની હત્યા કરી અને તેના મૃતદેહને દફનાવી દીધો. શોધખોળ કામગીરી દરમિયાન તેનો મૃતદેહ મળી આવ્યો.

કંધમાલ જિલ્લાના દરીંગીબારી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલા જંગલમાંથી પોલીસે અન્વેશનો મૃતદેહ શોધી કાઢ્યો. ટોચના માઓવાદી નેતા સુકરુએ અન્વેષની હત્યા કરી અને તેની લાશને જંગલમાં દફનાવી દીધી. અન્વેષ KKBN ડિવિઝનનો ડિવિઝનલ કમિટી સભ્ય હતો. કંધમાલના પોલીસ અધિક્ષક (SP) હરિશા બી.સી.ના જણાવ્યા અનુસાર, પોલીસને માહિતી મળી હતી કે માઓવાદી નેતા અન્વેષની હત્યા કરીને જંગલમાં દફનાવી દેવામાં આવ્યો છે. પોલીસની બે પ્લાટૂન જંગલમાં પહોંચી અને શોધખોળ શરૂ કરી.

પોલીસ ટીમે જંગલમાંથી અન્વેષનો મૃતદેહ શોધી કાઢ્યો અને તેની હત્યાની તપાસ શરૂ કરી. શરૂઆતની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, અન્વેષ અને તેના જૂથે માઓની બગડતી તબિયતને કારણે આત્મસમર્પણ કરવાની યોજના બનાવી હતી. માઓવાદી સંગઠનના વડા સુકરુએ આનો વિરોધ કર્યો અને આત્મસમર્પણ ન કરવાની ધમકી આપી.

પરંતુ અન્વેશે આ વાતને અવગણી અને તેના 12 સાથીઓ સાથે આત્મસમર્પણ કરવા માંગતો હતો. તેથી, માઓવાદી નેતા સુકરુએ તેને મારી નાખ્યો અને જંગલમાં દફનાવી દીધો. કંધમાલના દરીંગીબારી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલા એક અનામત જંગલમાંથી લાશ મળી આવી.

મૃતક અન્વેષનું ઘર છત્તીસગઢના સુકમામાં હોવાનું કહેવાય છે. સરકારે અન્વેષને શરણાગતિ સ્વીકારવા બદલ 22 લાખ રૂપિયાનું ઇનામ જાહેર કર્યું હતું. કંધમાલના પોલીસ અધિક્ષક હરીશા બીસીએ જણાવ્યું હતું કે, "માઓવાદી નેતા સુકરુ દરીંગીબારી અને રાયકિયા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારોમાં સક્રિય છે. પોલીસ માઓવાદી ગતિવિધિઓ પર નજર રાખી રહી છે. તેમની પાસે તેમના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી છે."

પોલીસ કાયદા મુજબ નક્સલ વિરોધી કામગીરી દ્વારા કાર્યવાહી કરશે.' કંધમાલ એસીના જણાવ્યા અનુસાર, જાન્યુઆરી 2025માં કંધમાલ જિલ્લામાં 127 થી વધુ માઓવાદીઓ હતા. નિયમિત પોલીસ કાર્યવાહી પછી, 30 થી ઓછા માઓવાદીઓ બચ્યા છે.

દરમિયાન, ટોચના માઓવાદી નેતા સુકરુ હાલમાં પોલીસના નિશાના પર છે. જો તે આત્મસમર્પણ કરે, તો અન્ય માઓવાદીઓ પણ આત્મસમર્પણ કરે તેવી અપેક્ષા છે. પોલીસે 31 માર્ચ સુધીમાં માઓવાદી મુક્ત રાજ્ય પ્રાપ્ત કરવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે.

  1. તેલંગાણામાં 20 નક્સલીઓએ આત્મસમર્પણ કર્યું, ટોચના માઓવાદીઓ દેવજી અને સંગ્રામે હેઠા મુક્યા હથિયાર
  2. ઓડિશા: સુરક્ષા દળો માટે મોટી સફળતા, ગણેશ ઉઇકે સહિત છ નક્સલીઓ માર્યા ગયા

