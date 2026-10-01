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વૃંદાવનના સંત પ્રેમનંદ મહારાજના શિષ્યના મોત પર વિવાદ, સંતોએ CBI તપાસની માંગ સાથે CMને પત્ર લખ્યો

શિષ્ય રસિક દુલારીના મોત બાદ સાધુ-સંતોમાં આક્રોશ છે. સંતોએ મુખ્યમંત્રી યોગીને પત્ર લખી સીબીઆઇ તપાસની માંગણી કરી છે.

પ્રેમાનંદના શિષ્યના મોતથી નારાજ સંત સમાજ
પ્રેમાનંદના શિષ્યના મોતથી નારાજ સંત સમાજ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 1, 2026 at 7:23 PM IST

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મથુરા: વૃંદાવનના પ્રસિદ્ઘ આધ્યાત્મિક સંત પ્રેમાનંદ મહારાજના આશ્રમની પાછળ બનેલી સોસાયટીના ચોથા માળે રહેતા તેમના 25 વર્ષના શિષ્ય રસિક દુલારી ઉર્ફે દીપકનું શંકાસ્પદ પરિસ્થિતિમાં મોત થયું હતું. જાણવા મળ્યું છે કે મધ્ય પ્રદેશના જબલપુરના રહેવાસી રસિક દુલારીએ 25 સપ્ટેમ્બરે શ્રી ગુરુ કૃપા સોસાયટી એપાર્ટમેન્ટના ચોથા માળેથી છલાંગ લગાવી હતી.

આ ઘટનાના સીસીટીવી પણ સામે આવ્યા હતા. જેમાં તેઓ ઉપરથી જમીન પર પડતા નજરે પડે છે. જોકે વ્રજના સાધુ-સંતોનો દાવો છે કે આ આત્મહત્યા નહીં પણ કાવતરુ ઘડીને હત્યા કરવામાં આવી છે.

પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટરમાં ઇજાનો ખુલાસો, સંતોએ મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખ્યો

પોલીસની હાજરીમાં 26 સપ્ટેમ્બરે મૃતદેહનું પેનલ પોસ્ટમોર્ટમ વીડિયોગ્રાફી સાથે કરવામાં આવ્યું. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં મૃતકના શરીર પર સાત ગંભીર ઇજાના નિશાન મળ્યાનું જણાવવામાં આવ્યું છે. ઘટનાથી નારાજ વ્રજના સાધુ-સંતોએ મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથને પત્ર લખીને આ સમગ્ર પ્રકરણની સીબીઆઇ તપાસની માંગણી કરી છે. સંતોનો આક્ષેપ છે કે રસિક દુલારીની હત્યા કર્યા બાદ તેમના મૃતદેહને ચોથા માળેથી નીચે ફેંકી દેવામાં આવ્યો હતો.

સંતોએ મુ્ખ્યમંત્રી યોગીને પત્ર લખી સીબીઆઇ તપાસની માંગણી કરી
સંતોએ મુ્ખ્યમંત્રી યોગીને પત્ર લખી સીબીઆઇ તપાસની માંગણી કરી (ETV Bharat)

બે વર્ષથી પરેશાન હતો: પરિવાજનોનો આક્ષેપ

ઘટનાની માહિતી મળવા પર મથુરા પહોંચેલા પરિવાજનોએ પોલીસની હાજરીમાં મૃતદેહના અંતિમ સંસ્કાર યુમના કિનારે કર્યા. કુટુંબીજોનો આક્ષેપ છે કે જ્યારે પણ તેઓ આશ્રમમાં આવતા ત્યારે તેમને દીપક સાથે મુલાકાત કરવામાં દેવામાં આવતી ન હતી. છેલ્લા બે વર્ષથી દીપકે તેના પુત્ર સાથે સીધી કોઇ વાતચીત કરવા દેવામાં આવતી ન હતી અને કલાકો સુધી આશ્રમ બહાર તેમના પરિવારજનોને બેસાડી રાખવામાં આવતા હતા. પરિવારનો ગંભીર આક્ષેપો બાદ પોલીસે દીપકના મોબાઇલની તપાસ અને અન્ય પુરાવાઓને તપાસવાની કામગીરી શરુ કરી દીધી છે.

ભૂ-માફિયાઓ પર સંતોનો હુમલો, બધા સાધુઓના પોલીસ વેરિફિકેશનની માંગણી

સંત દિનેશ ફલાહારી, મહંત રાધાનંદ ગિરી અને મહંત પવન ગિરીએ ઘટના પર દુખ વ્યક્ત કરતા નિષ્પક્ષ તપાસની માંગણી કરી છે. સંતોનું કહેવું છે કે વૃંદાવનમાં સાધુઓના વેશમાં ભૂ-માફિયા જમીનો પર ગેરકાયદે કબજો કરી રહ્યા છે. ધાર્મિક નગરીની પવિત્રતા જાળવી રાખવા માટે તેમણએ બધા સાધુ-સંતોનું પોલીસ વેરિફિકેશન અનિવાર્ય કરવાની માંગણી કરી છે. સાધુ-સંતોએ આશા વ્યક્ત કરી છે કે સીબીઆઇ તપાસમાં દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી થઇ જશે અને દોષિતોને સખત સજા મળશે.

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VRINDAVAN SAINT RASIK DULARI DEEPK
પ્રેમાનંદ મહારાજ
RASIK DULARI
CBI
VRINDAVAN SAINT RASIK DULARI

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