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જો SIRમાં કપાઈ ગયું હોય નામ તો જૂના મતદારોએ ભરવું પડશે ફોર્મ-6, ચૂંટણી પંચે કરી સ્પષ્ટતા

ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું છે કે, જે મતદારોના નામ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં નથી, તેમણે પોતાના નામ ફરીથી સામેલ કરાવવા માટે અરજી કરવી આવશ્યક છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 3, 2026 at 10:18 PM IST

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નવી દિલ્હી: ભારતીય ચૂંટણી પંચે મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે, જો કોઈ મતદારનું નામ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં ન હોય, તો તેમણે સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) પ્રક્રિયા દરમિયાન અથવા તે પછી પોતાનું નામ સામેલ કરાવવા માટે અરજી કરવી પડશે. આ નિયમ એવા લોકો માટે પણ લાગુ પડે છે, જેઓ અગાઉ મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલા હતા.

વિવિધ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં ચાલી રહેલી મતદાર યાદીઓની SIR પ્રક્રિયા વચ્ચે ચૂંટણી પંચે આ બાબતે મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓને પત્ર લખ્યો છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે, તમામ પાત્ર મતદારોનો સમાવેશ અંતિમ મતદાર યાદીમાં થાય. મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓને મોકલેલા સંદેશાવ્યવહારમાં ચૂંટણી પંચે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, આવા વ્યક્તિઓએ ફોર્મ-6 જમા કરાવવું જોઈએ.

ચૂંટણી પંચના ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે, કેટલાક મતદારો જેમના નામ વર્તમાન SIR દરમિયાન પ્રકાશિત ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં નથી, તેઓ 'ફોર્મ-6' જમા કરાવવામાં અચકાઈ રહ્યા છે. આ અચકાટનું કારણ ફોર્મ-6માં માંગવામાં આવેલી એક ઘોષણા છે, જેમાં અરજદારે એવું જણાવવાનું હોય છે કે, તેમનું નામ પ્રથમ વખત મતદાર યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

આ મતદારોને ચિંતા છે કે, અગાઉ નોંધાયેલા હોવા છતાં ફોર્મ-6 જમા કરાવવું એ ખોટી જાહેરાત ગણાઈ શકે છે. તેમને ડર છે કે, આના કારણે તેઓ રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ ધ પીપલ એક્ટ, 1950 (Representation of the People Act, 1950)ની કલમ 31 હેઠળ કાયદાકીય કાર્યવાહીનો સામનો કરી શકે છે.

ચૂંટણી પંચે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, ફોર્મ-6માં જરૂરી આ ઘોષણા 1ઓગસ્ટ, 2022થી અમલમાં છે. પંચે જણાવ્યું છે કે, જો કોઈ મતદારનું નામ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં ન હોય, તો તેઓ નિર્ધારિત પ્રક્રિયાને અનુસરીને ફોર્મ-6 જમા કરાવી શકે છે, જેથી તેમનું નામ અંતિમ મતદાર યાદીમાં સામેલ થઈ શકે. આયોગે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, આવા કિસ્સામાં ફોર્મ-6 સબમિટ કરવાનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર મતદાર યાદીમાં નામનો સમાવેશ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. માત્ર એ હકીકત કે, મતદાર અગાઉ નોંધાયેલા હતા, તેનાથી આ ફોર્મ સબમિટ કરવું ખોટી ઘોષણા ગણાતું નથી.

ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું છે કે, રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ ધ પીપલ એક્ટ, 1950ની કલમ 31 હેઠળ, કોઈ મતદાર સામે માત્ર એ કારણસર કાર્યવાહી શરૂ કરી શકાતી નથી કે, તેઓ અગાઉ મતદાર યાદીમાં હતા અને ત્યારબાદ તેમણે ફોર્મ-6 સબમિટ કર્યું છે, શરત એટલી છે કે, તે મતદાર અન્ય કોઈ સંસદીય કે વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં નોંધાયેલા ન હોય અને તેમના દ્વારા આપવામાં આવેલી ઘોષણા કાયદા અનુસાર સચોટ હોય.

ચૂંટણી પંચે મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓને આ સ્પષ્ટતા તમામ સંબંધિત હિતધારકો સુધી પહોંચાડવા નિર્દેશ આપ્યો છે. વધુમાં તેમણે સ્થાનિક ભાષાઓમાં આ માહિતીનો વ્યાપક પ્રચાર થાય તે સુનિશ્ચિત કરવાનું રહેશે, જેના માટે તેઓ તેમના અધિકારક્ષેત્રમાં ઉપલબ્ધ તમામ માધ્યમોનો ઉપયોગ કરી શકે છે. મતદાર યાદીમાં નવા મતદારોની નોંધણી માટે ફોર્મ-6 નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

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TAGGED:

ELECTION COMMISSION OF INDIA
REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT
SIR ફોર્મ 6
ચૂંટણી પંચની મોટી જાહેરાત
SIRમાં કપાઈ ગયું છે નામ

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