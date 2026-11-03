જો SIRમાં કપાઈ ગયું હોય નામ તો જૂના મતદારોએ ભરવું પડશે ફોર્મ-6, ચૂંટણી પંચે કરી સ્પષ્ટતા
ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું છે કે, જે મતદારોના નામ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં નથી, તેમણે પોતાના નામ ફરીથી સામેલ કરાવવા માટે અરજી કરવી આવશ્યક છે.
Published : November 3, 2026 at 10:18 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય ચૂંટણી પંચે મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે, જો કોઈ મતદારનું નામ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં ન હોય, તો તેમણે સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) પ્રક્રિયા દરમિયાન અથવા તે પછી પોતાનું નામ સામેલ કરાવવા માટે અરજી કરવી પડશે. આ નિયમ એવા લોકો માટે પણ લાગુ પડે છે, જેઓ અગાઉ મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલા હતા.
વિવિધ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં ચાલી રહેલી મતદાર યાદીઓની SIR પ્રક્રિયા વચ્ચે ચૂંટણી પંચે આ બાબતે મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓને પત્ર લખ્યો છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે, તમામ પાત્ર મતદારોનો સમાવેશ અંતિમ મતદાર યાદીમાં થાય. મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓને મોકલેલા સંદેશાવ્યવહારમાં ચૂંટણી પંચે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, આવા વ્યક્તિઓએ ફોર્મ-6 જમા કરાવવું જોઈએ.
ચૂંટણી પંચના ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે, કેટલાક મતદારો જેમના નામ વર્તમાન SIR દરમિયાન પ્રકાશિત ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં નથી, તેઓ 'ફોર્મ-6' જમા કરાવવામાં અચકાઈ રહ્યા છે. આ અચકાટનું કારણ ફોર્મ-6માં માંગવામાં આવેલી એક ઘોષણા છે, જેમાં અરજદારે એવું જણાવવાનું હોય છે કે, તેમનું નામ પ્રથમ વખત મતદાર યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
આ મતદારોને ચિંતા છે કે, અગાઉ નોંધાયેલા હોવા છતાં ફોર્મ-6 જમા કરાવવું એ ખોટી જાહેરાત ગણાઈ શકે છે. તેમને ડર છે કે, આના કારણે તેઓ રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ ધ પીપલ એક્ટ, 1950 (Representation of the People Act, 1950)ની કલમ 31 હેઠળ કાયદાકીય કાર્યવાહીનો સામનો કરી શકે છે.
ચૂંટણી પંચે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, ફોર્મ-6માં જરૂરી આ ઘોષણા 1ઓગસ્ટ, 2022થી અમલમાં છે. પંચે જણાવ્યું છે કે, જો કોઈ મતદારનું નામ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં ન હોય, તો તેઓ નિર્ધારિત પ્રક્રિયાને અનુસરીને ફોર્મ-6 જમા કરાવી શકે છે, જેથી તેમનું નામ અંતિમ મતદાર યાદીમાં સામેલ થઈ શકે. આયોગે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, આવા કિસ્સામાં ફોર્મ-6 સબમિટ કરવાનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર મતદાર યાદીમાં નામનો સમાવેશ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. માત્ર એ હકીકત કે, મતદાર અગાઉ નોંધાયેલા હતા, તેનાથી આ ફોર્મ સબમિટ કરવું ખોટી ઘોષણા ગણાતું નથી.
ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું છે કે, રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ ધ પીપલ એક્ટ, 1950ની કલમ 31 હેઠળ, કોઈ મતદાર સામે માત્ર એ કારણસર કાર્યવાહી શરૂ કરી શકાતી નથી કે, તેઓ અગાઉ મતદાર યાદીમાં હતા અને ત્યારબાદ તેમણે ફોર્મ-6 સબમિટ કર્યું છે, શરત એટલી છે કે, તે મતદાર અન્ય કોઈ સંસદીય કે વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં નોંધાયેલા ન હોય અને તેમના દ્વારા આપવામાં આવેલી ઘોષણા કાયદા અનુસાર સચોટ હોય.
ચૂંટણી પંચે મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓને આ સ્પષ્ટતા તમામ સંબંધિત હિતધારકો સુધી પહોંચાડવા નિર્દેશ આપ્યો છે. વધુમાં તેમણે સ્થાનિક ભાષાઓમાં આ માહિતીનો વ્યાપક પ્રચાર થાય તે સુનિશ્ચિત કરવાનું રહેશે, જેના માટે તેઓ તેમના અધિકારક્ષેત્રમાં ઉપલબ્ધ તમામ માધ્યમોનો ઉપયોગ કરી શકે છે. મતદાર યાદીમાં નવા મતદારોની નોંધણી માટે ફોર્મ-6 નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
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