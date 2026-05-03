'ફાલતામાં મતદારોને ડરાવીને ધમકાવવામાં આવ્યા હતા', ફરી મતદાનના આદેશ બાદ ભાજપના નેતા
ECIએ પશ્ચિમ બંગાળની ફાલતા વિધાનસભા બેઠકના તમામ 285 મતદાન કેન્દ્ર પર 21મેએ ફરી મતદાન કરાવવાનો આદેશ આપ્યો છે.
Published : May 3, 2026 at 3:42 PM IST
દક્ષિણ 24 પરગણા (પશ્ચિમ બંગાળ): ફાલતા વિધાનસભા વિસ્તારમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)ના ઉમેદવાર દેવાંશુ પાંડાએ રવિવારે મતદાન દરમિયાન મોટા પાયે ગડબડનો આરોપ લગાવ્યો છે, તેમણે જણાવ્યું કે કેટલાક બુથો પર હેરાફેરી કરવામાં આવી હતી અને મતદારોને ધમકાવવામાં આવ્યા હતા, તેમણે દાવો કર્યો કે ફાલતામાં ભાજપ 1થી 1.5 લાખ મતના અંતરથી જીતશે.
ન્યૂઝ એજન્સી ANI સાથે વાત કરતા પાંડાએ દાવો કર્યો કે પાર્ટીએ કેટલાક બુથો પર થઇ રહેલી ગડબડ પર આપત્તિ વ્યક્ત કરી હતી અને ફરી ચૂંટણી યોજવાની માંગ કરી હતી. તે બાદ ચૂંટણી પંચે 21 મેએ ફરી મતદાન કરાવવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
પાંડાએ કહ્યું, "અમે તે 150 બુથો પર ફરી મતદાન માટે અરજી આપી હતી જ્યાં ભાજપના ચૂંટણી ચિહ્ન પર સેલોટેપ ચોટાડી દેવામાં આવી હતી. કેટલાક બુથો પર કેમેરો પણ ફેરવી નાખવામાં આવ્યો હતો. અમારી માંગ પર નિર્ણય લેવામાં આવ્યો અને 21 મેએ ફરી મતદાનની જાહેરાત કરવામાં આવી. ફાલતામાં ભાજપ 1થી 1.5 લાખ મતના અંતરથી જીતશે."
દેવાંશુ પાંડાએ આરોપ લગાવ્યો કે કેટલાક મતદારોને તેમના મતાધિકારનો પ્રયોગ કરતા રોકવામાં આવ્યા હતા. પાંડાએ પોતાની વાત કરતા જણાવ્યું કે, "મતદાન પહેલા તેમણે (TMCના લોકોએ) રાત્રે તમામ ચૂંટણી કાર્ડ અને આધાર કાર્ડ છીનવી લીધા હતા. કેટલાક લોકોને મત નાખવા દેવામાં આવ્યા નહતા. આટલું જ નહીં, જે પણ આવ્યા તેમણે ભાજપને મત આપ્યો હતો રાત્રે TMCના ગુંડાઓએ જઇને તેમના ઘરે તોડફોડ કરી હતી અને ધમકાવ્યા હતા."
નોઆપાડા વિધાનસભા બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર અર્જુન સિંહે પણ પાર્ટીના પ્રદર્શન પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો અને જમીની સ્તર પર ભારે જનસમર્થનનો દાવો કર્યો હતો. અર્જુન સિંહે ANIને જણાવ્યું, "અમારી સરકાર બનવા જઇ રહી છે. લોકો અમને કહી રહ્યા છે કે અમે સરકાર બનાવવા જઇ રહ્યા છીએ. જનતા જ આ સરકાર બનાવી રહી છે. આ વખતે મત આપવા માટે લોકો પોતાના ઘરમાંથી બહાર આવ્યા છે."
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI)એ પશ્ચિમ બંગાળની ફાલતા વિધાનસભા બેઠકના તમામ 285 મતદાન કેન્દ્રો પર 21 મેએ ફરી મતદાન કરાવવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ પહેલા શનિવાર, 2 મેએ પશ્ચિમ મગ્રહાટ અને ડાયમંડ હાર્બર વિધાનસભા બેઠકના 15 બુથો પર પણ ફરી મતદાન કરાવવામાં આવ્યું હતું.
ચૂંટણી પંચ અનુસાર, ફાલતામાં ફરી મતદાનનો આદેશ '29 એપ્રિલે મોટી સંખ્યામાં મતદાન કેન્દ્રો પર ગંભીર ચૂંટણી ગુનાઓ અને લોકશાહી પ્રક્રિયાને નુકસાન પહોંચાડનારી ઘટનાઓને ધ્યાનમાં રાખતા લેવામાં આવ્યો છે. આ પહેલા શનિવારે ભાજપના પ્રતિનિધિમંડળે પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી મનોજ કુમાર અગ્રવાલ સાથે મુલાકાત કરી હતી. બીજી તરફ TMCના નેતા કુણાલ ઘોષે નેતાજી ઇન્ડોર સ્ટેડિયમની મુલાકાત કરી હતી જ્યાં EVMના સ્ટ્રોંગ રૂમ બનાવવામાં આવ્યા છે.
માનિતકલા વિધાનસભા વિસ્તારના ભાજપના ઉમેદવાર તાપસ રોયે જણાવ્યું- "ફાલતા જેવી ઘટનાઓને કારણે જ અભિષેક બેનરજી ડાયમંડ હાર્બરમાં 7 લાખ 11 હજાર મતના અંતરથી જીત્યા હતા. આજે પણ ફાલતામાં આવી વસ્તુ થઇ છે જે ના થવી જોઇએ. લોકોને મત આપતા રોકવામાં આવ્યા. હિન્દૂ ગામમાં અમારી માતા અને બહેનોએ આવીને વિરોધ કરવો પડ્યો. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે પશ્ચિમ બંગાળની 294 બેઠક પર 23 અને 29 એપ્રિલે મતદાન યોજાયું હતું. મતની ગણતરી 4 મેએ થવાની છે.
