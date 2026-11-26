ગુજરાત સહિત 25 રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની વોટર વિગતોને SIR ડેટાથી ક્રોસ-ચેક કરાશે
ચૂંટણી પંચ દ્વારા જારી કરાયેલા એક પત્રમાં જણાવાયું છે કે જ્યાં પણ કોઈ વિસંગતતા જોવા મળશે, ત્યાં ચકાસણી અને જરૂરી સુધારા માટે ચિહ્નિત કરવામાં આવશે.
Published : November 26, 2026 at 11:15 AM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) એ બુધવારે 25 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓને (CEOs) નિર્દેશ આપ્યો છે કે, હાલમાં ચાલી રહેલી 'સ્પેશિયલ સમરી રિવિઝન' પ્રક્રિયા દરમિયાન મતદાર યાદીમાં રહેલી કોઈપણ ખોટી કે ક્ષતિપૂર્ણ વિગતોને શોધી કાઢવામાં આવે અને તેમાં સુધારો કરવામાં આવે. આ માટે, હાલના મતદાર ડેટાની સરખામણી મતદાર યાદીના 'સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન' દરમિયાન એકત્રિત કરવામાં આવેલી માહિતી સાથે કરવામાં આવશે.
ચૂંટણી પંચે આ નિર્દેશ અંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ, આસામ, બિહાર, છત્તીસગઢ, ગોવા, ગુજરાત, કેરળ, લક્ષદ્વીપ, મધ્ય પ્રદેશ, મણિપુર, પુડુચેરી, પંજાબ, રાજસ્થાન, તમિલનાડુ, ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, પશ્ચિમ બંગાળ, અરુણાચલ પ્રદેશ, ચંદીગઢ, દાદરા અને નગર હવેલી તથા દમણ અને દીવ, મિઝોરમ, ઓડિશા, સિક્કિમ, કર્ણાટક અને મેઘાલયના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓને આપ્યો છે.
આ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓને મોકલેલા પત્રમાં, ચૂંટણી પંચે 15 ઓક્ટોબર, 16 ઓક્ટોબર અને 4 નવેમ્બરના પોતાના અગાઉના પત્રોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. આ પત્રો 1 જાન્યુઆરી, 2027ને પાત્રતા તારીખ ગણીને મતદાર યાદીના 'સ્પેશિયલ સમરી રિવિઝન' (SSR) હાથ ધરવા અંગેના છે.
હાલની મતદાર યાદીમાં રહેલી સંભવિત ભૂલો કે ક્ષતિઓ—જેમ કે મતદારનું નામ, સંબંધીનું નામ કે સંબંધનો પ્રકાર, જન્મ તારીખ, મોબાઈલ નંબર અથવા ફોટોગ્રાફ સંબંધિત વિગતોને ઓળખવા અને સુધારવા માટે, વર્તમાન ડેટાને 'સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન' (SIR) દરમિયાન એકત્રિત કરવામાં આવેલી માહિતી સાથે સરખાવવામાં આવશે.
ચૂંટણી પંચના પત્રમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, "જ્યાં પણ વિગતોમાં વિસંગતતા જોવા મળે, ત્યાં તેને ચકાસણી અને જરૂરી સુધારા માટે ચિહ્નિત કરવામાં આવશે." આવી ચિહ્નિત કરાયેલી વિગતો અંગે, ચૂંટણી પંચે સૂચના આપી છે કે 'બૂથ લેવલ ઓફિસર્સ' (BLOs) એ હાલમાં ચાલી રહેલી SSR પ્રક્રિયા દરમિયાન સંબંધિત મતદારોની મુલાકાત લેવી જોઈએ, તેમની વિગતોની ચકાસણી કરવી જોઈએ અને જરૂર જણાય તો, યોગ્ય રીતે ભરેલું અને સહી કરેલું 'ફોર્મ-8' મેળવવું જોઈએ. ચૂંટણી પંચના જણાવ્યા અનુસાર, 'ફોર્મ-8' નો ઉપયોગ હાલની મતદાર યાદીમાં વિગતો સુધારવા, રહેઠાણનું સરનામું અપડેટ કરવા, EPIC (મતદાર ફોટો ઓળખ કાર્ડ) બદલવા અને મતદાર યાદીમાં મતદારને 'દિવ્યાંગ વ્યક્તિ' (PwD) તરીકે ચિહ્નિત કરવા માટે કરવામાં આવે છે. ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું છે કે, AERO/ERO આવી અરજીઓની ચકાસણી કરશે અને નિર્ધારિત પ્રક્રિયા અનુસાર તેના પર કાર્યવાહી કરશે.
ચૂંટણી પંચે નોંધ્યું છે કે, "આ પ્રક્રિયામાં મતદારોની વસ્તીવિષયક વિગતોને અપડેટ કરવાની બાબત સામેલ હોવાથી, તમામ સુધારાઓ માત્ર 'ફોર્મ 8' દ્વારા જ કરવાના રહેશે, જેના પર સંબંધિત મતદારની સહી હોવી આવશ્યક છે. આવા સુધારાઓ નિર્ધારિત ચકાસણી પ્રક્રિયા અને સક્ષમ અધિકારીની મંજૂરીને આધીન રહેશે. માત્ર સ્વચાલિત ઓળખ આધારે કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવશે નહીં." પંચે વધુમાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, આ કાર્ય ECI-Net સિસ્ટમમાં ઉપલબ્ધ સંબંધિત BLO/AERO/ERO મોડ્યુલ્સ દ્વારા કરવાનું રહેશે.
નિષ્કર્ષ: ચૂંટણી પંચે નિર્દેશ આપ્યો છે કે, જરૂરી કાર્યવાહી અને કડક પાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ માહિતી તમામ સંબંધિત હિતધારકોના ધ્યાન પર લાવવામાં આવે.
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