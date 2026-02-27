ETV Bharat / bharat

JNUમાં હિંસક વિરોધ: વિદ્યાર્થીઓ પર પોલીસનો લાઠીચાર્જ, પ્રમુખ સહિત 14ની ધરપકડ

JNU કેમ્પસમાં તણાવ: 'શાંતિપૂર્ણ' વિરોધ પર પોલીસનો બળપ્રયોગ, વિદ્યાર્થીઓએ લગાવ્યા ગંભીર આરોપો

JNU માં વિરોધ પ્રદર્શન
JNU માં વિરોધ પ્રદર્શન ((ETV Bharat))
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 27, 2026 at 11:01 AM IST

નવી દિલ્હી: જવાહરલાલ નહેરુ યુનિવર્સિટી (JNU) માં ગુરુવારે શિક્ષણ મંત્રાલય સુધી વિદ્યાર્થી સંઘ દ્વારા કૂચ બાદ વિવાદ વધુ ઘેરો બન્યો હતો. વિદ્યાર્થી સંગઠનો, ઓલ ઈન્ડિયા સ્ટુડન્ટ્સ એસોસિએશન (AISA) અને JNU સ્ટુડન્ટ્સ યુનિયન (JNUSU) એ આરોપ લગાવ્યો છે કે દિલ્હી પોલીસે શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન બળપ્રયોગ કર્યો અને ત્યારબાદ 14 વિદ્યાર્થીઓની ધરપકડ કરી છે. ધરપકડ કરાયેલા વિદ્યાર્થીઓમાં JNUSU ના 3 છે જેમાં પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ, સંયુક્ત સચિવ, ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ અને AISA ના અખિલ ભારતીય પ્રમુખનો સમાવેશ થાય છે.વિદ્યાર્થીઓએ JNU કેમ્પસમાં વસંત કુંજ પોલીસ સ્ટેશન સુધી રેલી કાઢીને તેમની મુક્તિની માંગ કરી છે.

રેલી શા માટે યોજાઈ હતી:

વિદ્યાર્થી સંગઠનનું કહેવું છે કે 26 ફેબ્રુઆરીના રોજ લોગ માર્ચ અનેક માંગણીઓ માટે દબાણ કરવા માટે બોલાવવામાં આવી હતી. આમાં રોહિત એક્ટ અને યુજીસીના નિયમોનો અમલ, જેએનયુના કુલપતિની જાતિવાદી ટિપ્પણી બદલ માફી અને રાજીનામું, અને સરકારી સંસ્થાઓ માટે ભંડોળમાં વધારો શામેલ છે. વિદ્યાર્થીઓ કહે છે કે આ મુદ્દાઓ યુનિવર્સિટીમાં સમાન તક અને સામાજિક ન્યાય સાથે સંબંધિત છે. તેમનો આરોપ છે કે વહીવટીતંત્ર તેમની ચિંતાઓ સાંભળવાને બદલે દમનનો આશરો લઈ રહ્યું છે.

પ્રદર્શનકારીઓ પર પોલીસની કાર્યવાહી
પ્રદર્શનકારીઓ પર પોલીસની કાર્યવાહી ((ETV Bharat))

પોલીસ કાર્યવાહી પરના આરોપો:

AISA અને JNU વિદ્યાર્થી સંઘનો દાવો છે કે સેંકડો વિદ્યાર્થીઓ શાંતિપૂર્ણ રીતે ભેગા થયા હોવા છતાં, દિલ્હી પોલીસે બળપ્રયોગ કર્યો. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ઘાયલ થયા, અને કેટલાકને 14 કલાકથી વધુ સમય માટે અટકાયતમાં રાખવામાં આવ્યા. વિદ્યાર્થી સંઘના પ્રમુખ અદિતિ મિશ્રા, સંયુક્ત સચિવ દાનિશ અલી, ઉપપ્રમુખ કે. ગોપિકા અને AISA પ્રમુખ નેહા સહિત ઘણા વિદ્યાર્થીઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે.

વિદ્યાર્થીઓની માંગણીઓ:

વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન, વિદ્યાર્થીઓએ રોહિત એક્ટ અનુસાર નિયમો લાગુ કરવા, JNUના કુલપતિ દ્વારા માફી માંગવા અને રાજીનામું આપવા, જાહેર સંસ્થાઓ માટે ભંડોળ મજબૂત કરવા, નવી શિક્ષણ નીતિ (NEP) પાછી ખેંચી લેવા અને JNUમાં રજૂ કરાયેલા સિદ્ધાંત ફાઉન્ડેશન અને NEP-અનુરૂપ અભ્યાસક્રમોની સમીક્ષા સહિત અનેક માંગણીઓનો પુનરોચ્ચાર કર્યો છે.

આ ઘટના બાદ, JNUમાં વાતાવરણ તંગ છે. વિદ્યાર્થી સંગઠનો દેશભરના વિદ્યાર્થીઓ અને લોકશાહી સમર્થક નાગરિકો પાસેથી સમર્થન મેળવવા અપીલ કરી રહ્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે આ ફક્ત JNUનો મુદ્દો નથી, પરંતુ દેશભરની જાહેર યુનિવર્સિટીઓ અને વિદ્યાર્થીઓના અધિકારોનો પ્રશ્ન છે.

