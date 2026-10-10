મણિપુરમાં ફરી હિંસા ભડકી: પૂર્વ CM બિરેન સિંહનો દાવો- 'એક જ દિવસમાં 7 લોકો માર્યા ગયા, પોલીસ સ્ટેશન સળગાવ્યું'
ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી એન. બિરેન સિંહે એક મહત્વપૂર્ણ દાવો કર્યો છે કે વિવિધ હિંસક ઘટનાઓમાં કુલ સાત લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે.
Published : October 10, 2026 at 10:30 PM IST
ઇમ્ફાલ: છેલ્લા 24 કલાકમાં મણિપુરમાં સુરક્ષાની સ્થિતિ ફરી એકવાર અત્યંત ગંભીર બની ગઈ છે. રાજ્યના કામજોંગ, ઉખરુલ અને કાંગપોકપી જિલ્લાઓમાં ઉગ્રવાદી જૂથો વચ્ચે ફરીથી ભીષણ અથડામણો શરૂ થઈ છે. હિંસાના આ તાજેતરના દોર દરમિયાન અનેક ઘરોને આગ ચાંપી દેવામાં આવી છે, જેનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે તણાવ ફેલાઈ ગયો છે.
વહીવટી અધિકારીઓએ આ ઘટનાઓમાં એક મહિલા સહિત ત્રણ લોકોના મોતની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી છે. જોકે, ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી એન. બિરેન સિંહે એક મહત્વપૂર્ણ દાવો કર્યો છે કે વિવિધ હિંસક ઘટનાઓમાં કુલ સાત લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. સ્થાનિક પોલીસે કામજોંગ પોલીસ સ્ટેશનને આગ ચાંપી દેવા અંગે સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા થયેલા દાવાઓ અને વીડિયોને સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢ્યા છે.
SEVEN DEAD, A POLICE STATION BURNT. WHAT IS HAPPENING TO MANIPUR? Seven lives have been lost in a single day following violent incidents across different parts of Manipur. Suspected Myanmar-based militants have reportedly attacked Ningchou village in Kamjong district, while deadly violence has also been reported along Makui IT Road and at Chassad. Even a police station in Kamjong has reportedly been burnt down. Further, two Nagas from Makui Ashang village in Kangpokpi district have also been reported missing. Particularly disturbing is the killing of Sandeep Rai, a member of the Nepali community, in an alleged KRA ambush at Yolen near TM Kasom Litan in Ukhrul district. This shows how the violence is spreading and claiming innocent lives across communities. What is going on? How weak have we become that armed militants can kill people, burn down police stations and challenge the authority of the Indian state with such impunity? This is a serious threat to our country’s internal security and sovereignty. All illegally held weapons must be recovered, launch decisive operations against armed militant groups and strengthen our Indo-Myanmar border. Both state and central security forces must act without further delay.— N. Biren Singh (@NBirenSingh) October 10, 2026
ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી એન. બિરેન સિંહે ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા
આ તાજેતરની હિંસા પર પ્રતિક્રિયા આપતા, મણિપુરના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી એન. બિરેન સિંહે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારો સામે ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે, એક જ દિવસમાં રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં હિંસક ઘટનાઓમાં સાત લોકો માર્યા ગયા હતા.
તેમની પોસ્ટમાં બિરેન સિંહે લખ્યું, "આ શું થઈ રહ્યું છે? આપણે એટલા નબળા કેવી રીતે બની ગયા છીએ કે સશસ્ત્ર ઉગ્રવાદીઓ લોકોની હત્યા કરી રહ્યા છે, પોલીસ સ્ટેશનોને આગ લગાવી રહ્યા છે અને ભારતીય રાજ્યની સત્તાને ખુલ્લેઆમ પડકારી રહ્યા છે?"
તેમણે દાવો કર્યો હતો કે, મ્યાનમારમાં સ્થિત શંકાસ્પદ ઉગ્રવાદીઓએ કામજોંગ જિલ્લાના નિંગચૌ ગામ પર હુમલો કર્યો હતો. તેમણે વધુમાં આક્ષેપ કર્યો હતો કે, ઉખરુલ જિલ્લામાં 'કુકી રિવોલ્યુશનરી આર્મી' (KRA) ના સભ્યો દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલામાં સંદીપ રાય માર્યા ગયા હતા. ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રીએ તમામ ગેરકાયદેસર હથિયારો જપ્ત કરવાની, ઉગ્રવાદી જૂથો સામે નિર્ણાયક કાર્યવાહી શરૂ કરવાની અને ભારત-મ્યાનમાર સરહદ પર સુરક્ષા વધુ મજબૂત કરવાની માંગ કરી હતી. પોસ્ટ સાથેના વીડિયોમાં કામજોંગ પોલીસ સ્ટેશનમાં લાગેલી આગ, ગાઢ ધુમાડો અને ઘટનાસ્થળે હાજર સુરક્ષા જવાનો જોઈ શકાય છે. વીડિયો પર "10/10/26" અને "કામજોંગ પોલીસ સ્ટેશન"નું લેબલ છે.
હિંસાની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ
પોલીસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, હિંસાની શરૂઆત કામજોંગ જિલ્લાના કુકી-બહુલતા ધરાવતા ચાસાદ ગામથી થઈ હતી. શુક્રવારે રાત્રે, પાંચ બાળકોની માતા 42 વર્ષીય ડોમખોની થૌથાંગને ગળામાં ગોળી વાગી હતી અને તેમનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ થયું હતું. આ હત્યા બાદ, શનિવારે સવારે સશસ્ત્ર કુકી અને નાગા જૂથો વચ્ચે ભીષણ ગોળીબાર થયો હતો.
ગોળીબારની આ લડાઈમાં 23 વર્ષીય માઈકલ નગામિનલેન હાઓકિપ નામના યુવકે પણ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો હતો. સંઘર્ષ દરમિયાન, અસામાજિક તત્વોએ લગભગ 10 ઘરોને આગ ચાંપી દીધી હતી.
દરમિયાન, કુકી સંગઠનોએ ચાસાદ ગામની ઘટનાઓ અંગે અલગ પક્ષ રજૂ કર્યો છે. કુકી હ્યુમન રાઈટ્સ ફોરમ (KHRF) અનુસાર, હિંસા ત્યારે ભડકી ઉઠી જ્યારે મહિલાઓનું એક જૂથ "ગ્રામ્ય સ્વયંસેવકો"ની કથિત ધરપકડ અને અટકાયત સામે વિરોધ કરી રહ્યું હતું.
ચાસાદ ગામમાં હિંસા ફાટી નીકળ્યા બાદ, કામજોંગ જિલ્લા વહીવટીતંત્રે તાત્કાલિક કડક પગલાં લીધાં હતાં. ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ (DM) એ ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (BNSS) ની કલમ 163 હેઠળ પ્રતિબંધાત્મક આદેશો જારી કર્યા હતા.
કારમાં સવાર નેપાળી સમુદાયના વ્યક્તિની ગોળી મારીને હત્યા; નાગા સમુદાયના ઘરો સળગાવી દેવાયા
હિંસાની બીજી ઘટના ઉખરુલ જિલ્લામાં બની હતી, જ્યાં શંકાસ્પદ ઉગ્રવાદીઓએ ચેપુ યાઓલેન નજીક ચાલતા વાહન પર આડેધડ ગોળીબાર કર્યો હતો. આ હુમલામાં, કાર ચલાવી રહેલા 40 વર્ષીય સંદીપ રાયની વાહનની અંદર જ ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. મૃતક સંદીપ રાય નેપાળી સમુદાયના હતા. આ ઘટના બાદ, એવા અહેવાલો છે કે શુક્રવાર અને શનિવારની વચ્ચેની રાત્રે અજાણ્યા તત્વો દ્વારા તાંગખુલ નાગા ગ્રામવાસીઓના ઘરોને આગ ચાંપી દેવામાં આવી હતી. સંઘર્ષમાં બંને પક્ષના લોકો ઘાયલ થયા હોવાના અહેવાલ છે, જોકે સત્તાવાર પુષ્ટિની રાહ જોવાઈ રહી છે.
બે નાગા નાગરિકો ગુમ
હિંસાનું નવું મોજું કાંગપોકપી જિલ્લામાં પણ ફેલાઈ ગયું છે. જિલ્લાના મકુઈ અશાંગ અને તાપોન વિસ્તારોમાં IT રોડ નજીક સશસ્ત્ર જૂથો વચ્ચે ભારે ગોળીબાર થયો છે. આ ઉપરાંત, કાંગપોકપી જિલ્લાના મકુઈ અશાંગ ગામના બે નાગા નાગરિકો ગુમ થયા હોવાના અહેવાલ છે. તણાવપૂર્ણ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, 'ટ્રાઇબલ યુનિટી કમિટી'એ કાંગપોકપી જિલ્લામાં શનિવારે સાંજે 6 વાગ્યાથી 24 કલાકના સંપૂર્ણ બંધની જાહેરાત કરી છે. એક નિવેદન બહાર પાડતા સમિતિએ કામજોંગ, ઉખરુલ અને કાંગપોકપીમાં IT રોડ પર થયેલા હુમલાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો અને આ ઘટનાઓને નાગરિકોની સુરક્ષા માટે ગંભીર ખતરો ગણાવ્યો હતો. આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં કુકી અને નાગા સમુદાયો વચ્ચે હિંસા ફાટી નીકળ્યા બાદ 40થી વધુ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે.
(Input-IANS)
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