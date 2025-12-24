ETV Bharat / bharat

આસામના પશ્ચિમ કાર્બી આંગલોંગમાં હિંસા: બે લોકોના મોત, 38 પોલીસ કર્મી ઘાયલ; મોબાઇલ-ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ

આસામના કાર્બી આંગલોંગ અને પશ્ચિમ કાર્બી આંગલોંગ જિલ્લામાં તાત્કાલિક અસરથી ઇન્ટરનેટ અને મોબાઇલ સેવા સ્થગિત કરવાનો નિર્ણય

આસામના પશ્ચિમ કાર્બી આંગલોંગમાં ભીડને કાબુમાં કરતા સુરક્ષાકર્મી
આસામના પશ્ચિમ કાર્બી આંગલોંગમાં ભીડને કાબુમાં કરતા સુરક્ષાકર્મી (ANI)
By ANI

Published : December 24, 2025 at 9:18 AM IST

ગુવાહાટી: આસામના કાર્બી આંગલોંગ જિલ્લામાં મંગળવારે ફરી હિંસા ભડકી હતી જેમાં બે લોકોના મોત થયા છે જ્યારે 38 પોલીસ કર્મી સહિત કૂલ 45 લોકો ઘાયલ થયા છે. આ હિંસા બે જૂથોના પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચે ટકરાવ બાદ શરૂ થઇ હતી. આ ઘટનાને પગલે આસામના કાર્બી આંગલોંગ અને પશ્ચિમ કાર્બી આંગલોંગ જિલ્લામાં તાત્કાલિક અસરથી ઇન્ટરનેટ અને મોબાઇલ સેવા સ્થગિત કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

આસામના મુખ્યમંત્રીએ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું

આ હિંસા પર આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા સર્માએ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું છે. હિમંતા બિસ્વાએ X પર લખ્યુ, "કાર્બી આંગલોંગમાં આજની અશાંતિમાં બે લોકોના મોત દુ:ખદ છે. હું સ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહ્યો છું. બુધવારે ખેરીની વિસ્તારમાં વધારાની ફોર્સ મોકલવામાં આવશે."

DGP પર હુમલો, 35થી વધુ પોલીસ કર્મી ઘાયલ

આસામના DGP હરમીત સિંહે પ્રદર્શનકારીઓ સાથે વાત કરી હતી અને તેમણે હિંસા ના કરવાનું આશ્વાસન પણ આપ્યુ હતું પરંતુ ભીડે બોમ્બ ફેક્યા હતા અને તીર ચલાવી દુકાનોમાં આગ લગાવી હતી. આસામના DGPને પથ્થર લાગતા તેમને ઇજા થઇ હતી. DGPએ ચેતવણી આપી હતી કે જો કાયદો હાથમાં લીધો તો પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

પોલીસે લાઠીચાર્જ અને ટિયરગેસના સેલ છોડ્યા

સોમવારે ખેરીની બજારમાં ભીડે 15 દુકાન અને KAAC પ્રમુખ તુલેરમ રોંઘોંગના ઘરમાં આગ લગાવી હતી. ભીડે પોલીસ સ્ટેશન પર પણ હુમલો કર્યો હતો જેને સુરક્ષાદળોએ રોકી દીધો હતો. મંગળવારે બન્ને જૂથ એક હિંસા વિરૂદ્ધ અને બીજુ જૂથ દબાણ હટાવવાની માંગ સાથે રસ્તા પર ઉતર્યા હતા. અચાનક બન્ને તરફથી પથ્થરમારો શરૂ થયો હતો. સ્થિતિ બગડતા પોલીસે ભીડને દૂર કરવા લાઠીચાર્જ અને ટિયરગેસના સેલ છોડ્યા હતા.

આસામમાં મોબાઇલ ઇન્ટરનેટ અસ્થાઇ રીતે બંધ

શાંતિ વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જાળવવા માટે કાર્બી આંગલોંગ અને વેસ્ટ કાર્બી આંગલોંગમાં મોબાઇલ ઇન્ટરનેટ અસ્થાઇ રીતે બંધ કરવામાં આવ્યું છે. જિલ્લામાં લગાવવામાં આવેલી કલમ 144 અને નાઇટ કરર્ફ્યૂ (સાંજે 5 વાગ્યાથી સવારના 6 વાગ્યા સુધી) લાગુ છે.

પાંચ કે તેથી વધુ લોકોના મેળાવડા પર સખત પ્રતિબંધ,સાંજે 5:00થી સવારે 6:00 વાગ્યા સુધી લોકો અને ખાનગી વાહનોની અવરજવર પર સખત પ્રતિબંધ છે.આ આદેશ જાહેર સ્થળોએ રેલીઓ, સરઘસો અથવા વિરોધ પ્રદર્શનો પર પણ પ્રતિબંધ મૂકે છે. શસ્ત્રો લઈ જવા કે ફટાકડા ફોડવાની પરવાનગી નથી. કોઈ પણ ભડકાઉ કે રાષ્ટ્રવિરોધી ભાષણો, પોસ્ટરો કે દિવાલ પર લખવાની પરવાનગી રહેશે નહીં. પરવાનગી વિના લાઉડસ્પીકર કે માઇક્રોફોનનો ઉપયોગ કરી શકાશે નહીં.

સંપાદકની પસંદ

