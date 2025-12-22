'યુનુસ'સરકાર દેશને અરાજકતા તરફ દોરી રહી છે'; હાદીના મૃત્યુ પર બોલ્યા શેખ હસીના, ભારત માટે કહી આ વાત
બાંગ્લાદેશના ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન શેખ હસીનાએ વર્તમાન વચગાળાની સરકાર પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે. જ્યારે ભારત-પાકિસ્તાન સાથે સંબંધોને લઈને પણ વિચાર વ્યક્ત કર્યા છે.
Published : December 22, 2025 at 9:07 AM IST
નવી દિલ્હી: બાંગ્લાદેશના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન શેખ હસીનાએ વર્તમાન રાજકીય પરિસ્થિતિ, ચૂંટણીઓ, આઇસીટી નિર્ણયો અને ભારત-બાંગ્લાદેશ સંબંધો અંગે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. એક ઈન્ટરવ્યૂમાં, તેમણે યુનુસ સરકાર પર લોકશાહીને નબળી પાડવાનો અને રાજકીય રીતે પ્રેરિત નિર્ણયો લેવાનો આરોપ મૂક્યો છે.
બાંગ્લાદેશના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન અને આવામી લીગના વડા શેખ હસીનાએ આંતરરાષ્ટ્રીય ગુના ટ્રિબ્યુનલના નિર્ણય, બાંગ્લાદેશની વર્તમાન રાજકીય પરિસ્થિતિ અને ભારત-બાંગ્લાદેશ સંબંધો અંગે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. ANI સાથે થયેલા ઇમેઇલ ઇન્ટરવ્યુમાં, શેખ હસીનાએ વર્તમાન વચગાળાની સરકાર પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા અને કહ્યું કે તેમની સામેની કાનૂની પ્રક્રિયા ન્યાય નથી પરંતુ રાજકીય બદલો લેવાનું સાધન છે.
ANI के साथ एक ईमेल इंटरव्यू में, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ICT के फैसले पर कहा,
'આ નિર્ણય ન્યાય નથી, તે રાજકીય બદલો છે'
પૂર્વ વડા પ્રધાન શેખ હસીનાએ આઇસીટીના નિર્ણય પર કહ્યું કે આ નિર્ણયનો ન્યાય સાથે કોઈ સંબંધ નથી અને તે સંપૂર્ણપણે રાજકીય બદલોનો કેસ છે. મને મારો બચાવ કરવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો ન હતો અને ન તો મને મારી પસંદગીનો વકીલ આપવામાં આવ્યો હતો. ટ્રિબ્યુનલનો ઉપયોગ આવામી લીગ સામે બદલો લેવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, મેં બાંગ્લાદેશની સંસ્થાઓ પરથી વિશ્વાસ ગુમાવ્યો નથી. આપણી બંધારણીય પરંપરા મજબૂત છે, અને જ્યારે કાયદેસર શાસન પુનઃસ્થાપિત થશે અને આપણી ન્યાયતંત્ર તેની સ્વતંત્રતા પાછી મેળવશે, ત્યારે ન્યાયનો વિજય થશે.
ANI के साथ एक ईमेल इंटरव्यू में, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आने वाले चुनावों के बारे में कहा, " अवामी लीग के बिना चुनाव, चुनाव नहीं बल्कि राज्याभिषेक होगा। यूनुस बांग्लादेश के लोगों के एक भी वोट के बिना शासन करते हैं और अब वे उस पार्टी पर बैन लगाना चाहते हैं… pic.twitter.com/SOheeB93EW— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 22, 2025
બાંગ્લાદેશના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન શેખ હસીનાએ ઇસ્લામિક પ્રભાવ અને સુરક્ષા ચિંતાઓ પર વાત કરતા કહ્યું, "હું પણ આ ચિંતા શેર કરું છું, જેમ લાખો બાંગ્લાદેશીઓ કરે છે જેઓ એક સમયે સુરક્ષિત, ધર્મનિરપેક્ષ દેશને પ્રેમ કરે છે. યુનુસે ઉગ્રવાદીઓને કેબિનેટ પદો પર નિયુક્ત કર્યા છે, દોષિત આતંકવાદીઓને જેલમાંથી મુક્ત કર્યા છે, અને આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદી સંગઠનો સાથે જોડાયેલા જૂથોને જાહેર જીવનમાં ભૂમિકા ભજવવાની મંજૂરી આપી છે. તે રાજકારણી નથી અને તેને એક જટિલ દેશનું સંચાલન કરવાનો કોઈ અનુભવ નથી. મને ડર છે કે કટ્ટરપંથીઓ તેમનો ઉપયોગ આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય સમક્ષ સ્વીકાર્ય ચહેરો રજૂ કરવા માટે કરી રહ્યા છે જ્યારે આપણી સંસ્થાઓને અંદરથી વ્યવસ્થિત રીતે કટ્ટરપંથી બનાવી રહ્યા છે. આ માત્ર ભારત માટે જ નહીં, પરંતુ દક્ષિણ એશિયાઈ સ્થિરતામાં રોકાણ કરનારા દરેક દેશ માટે ચિંતાનો વિષય હોવો જોઈએ. બાંગ્લાદેશી રાજકારણનું ધર્મનિરપેક્ષ પાત્ર આપણી સૌથી મોટી શક્તિઓમાંની એક હતું, અને આપણે તેને થોડા મૂર્ખ ઉગ્રવાદીઓની ઇચ્છાઓ પર બલિદાન આપવા દેતા નથી."
ANI के साथ एक ईमेल इंटरव्यू में, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रत्यर्पण की मांगों पर बात करते हुए कहा, " आप जिन बढ़ती मांगों का ज़िक्र कर रहे हैं, वे सिर्फ़ एक ज़्यादा से ज़्यादा निराश और भटकी हुई यूनुस सरकार की तरफ़ से आ रही हैं। बाकी सभी लोग ict प्रक्रिया को… pic.twitter.com/vVAFDhAKGM— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 22, 2025
શેખ હસીનાએ ભારતના ઉત્તરપૂર્વ અને "ચિકન્સ નેક" ટોક પર કહ્યું, "આવા નિવેદનો ખતરનાક અને બેજવાબદાર છે, જે યુનુસના શાસનકાળમાં ઉભરી રહેલા ઉગ્રવાદી તત્વોને પ્રતિબિંબિત કરે છે. કોઈ પણ ગંભીર નેતા એવા પાડોશીને ધમકી નહીં આપે જેના પર બાંગ્લાદેશ વેપાર, પરિવહન અને પ્રાદેશિક સ્થિરતા માટે નિર્ભર છે. આ વાણી-વર્તન ફક્ત વૈચારિક કલ્પનાઓને પૂર્ણ કરે છે, બાંગ્લાદેશના રાષ્ટ્રીય હિતોને નહીં. ભારતને આવા નિવેદનો વિશે ચિંતા કરવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે. આ અવાજો બાંગ્લાદેશી લોકોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા નથી, જેઓ સમજે છે કે આપણી સમૃદ્ધિ અને સુરક્ષા ભારત સાથેના મજબૂત સંબંધો પર આધારિત છે. એકવાર લોકશાહી પુનઃસ્થાપિત થઈ જાય અને જવાબદાર શાસન પાછું આવે, તો આવા અવિચારી વાણી-વર્તનનો અંત આવશે."
ANI के साथ एक ईमेल इंटरव्यू में, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत-बांग्लादेश के बीच डिप्लोमैटिक तनाव पर बात करते हुए कहा, " जो तनाव आप देख रहे हैं, वह पूरी तरह से यूनुस की वजह से है। उनकी सरकार भारत के खिलाफ दुश्मनी वाले बयान देती है, धार्मिक अल्पसंख्यकों की… pic.twitter.com/RdqmHgjCKj— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 22, 2025
ANI સાથેના એક ઇમેઇલ ઇન્ટરવ્યુમાં, બાંગ્લાદેશના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન શેખ હસીનાએ પાકિસ્તાન-બાંગ્લાદેશ સંબંધો પર વાત કરતા કહ્યું, "બાંગ્લાદેશ હંમેશા બધા સાથે મિત્રતા અને કોઈ સાથે દુશ્મનાવટમાં માને છે. અલબત્ત, આપણા દેશ માટે પાકિસ્તાન સાથે સ્થિર સંબંધો જાળવવામાં સમજદારીભર્યું છે, પરંતુ યુનુસનું ઉતાવળમાં સ્વીકારવું ખોટું છે. ઘણા જૂના સાથીઓને બિનજરૂરી રીતે ગુસ્સે કર્યા પછી, તે હવે વિશ્વ મંચ પર મિત્ર શોધવા માટે ઉત્સુક લાગે છે."
ANI के साथ एक ईमेल इंटरव्यू में, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उस्मान हादी की मौत पर कहा, " यह दुखद हत्या उस कानून-व्यवस्था की कमी को दिखाती है जिसने मेरी सरकार को गिरा दिया था और यूनुस के राज में यह और बढ़ गई है। हिंसा आम बात हो गई है, जबकि अंतरिम सरकार या तो इसे… pic.twitter.com/R7uXMozqIW— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 22, 2025
તેમણે આગળ કહ્યું, "મુખ્ય વાત એ છે કે: યુનુસને બાંગ્લાદેશની વિદેશ નીતિ બદલવાનો કોઈ અધિકાર નથી. તે ચૂંટાયેલા નથી, તેથી તેમને ભવિષ્યની પેઢીઓને અસર કરી શકે તેવા વ્યૂહાત્મક નિર્ણયો લેવાનો કોઈ અધિકાર નથી. જ્યારે બાંગ્લાદેશીઓ ફરીથી મુક્તપણે મતદાન કરી શકશે, ત્યારે આપણી વિદેશ નીતિ આપણા રાષ્ટ્રીય હિતોની સેવા કરવાનું શરૂ કરશે, નહીં કે અસ્થાયી રૂપે સત્તા પર કબજો જમાવનારા ઉગ્રવાદીઓની વૈચારિક કલ્પનાઓની. બાંગ્લાદેશ અને ભારત વચ્ચેના સંબંધો મૂળભૂત છે અને આ વચગાળાની સરકાર ગયા પછી પણ તે જ રહેશે."