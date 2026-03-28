રેમન્ડ ગ્રુપના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન વિજયપત સિંઘાનિયાનું નિધન, આજે મુંબઈમાં અંતિમ સંસ્કાર

દેશના ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રમાંથી મોટા સમાચાર આવ્યા છે. ગૌતમ સિંઘાનિયાના પિતા અને રેમન્ડ ગ્રુપના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન વિજયપત સિંઘાનિયાનું અવસાન થયું છે.

VIJAYPAT SINGHANIA PASSED AWAY
વિજયપત સિંઘાનિયા (File Photo)
Published : March 28, 2026 at 11:47 PM IST

Updated : March 29, 2026 at 12:02 AM IST

VIJAYPAT SINGHANIA PASSED AWAY: ભારતના કોર્પોરેટ જગતમાં અત્યંત પ્રભાવશાળી વ્યક્તિ પદ્મ ભૂષણ એર કોમોડોર (ડૉ.) વિજયપત કૈલાશપત સિંઘાનિયાનું આજે અવસાન થયું. તેમના પુત્ર ગૌતમ સિંઘાનિયાએ X પર એક પોસ્ટ દ્વારા આ સમાચાર શેર કર્યા. રેમન્ડ ગ્રુપના ભૂતપૂર્વ ચેરમેનના નિધનના સમાચારથી ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે. "ધ કમ્પ્લીટ મેન" ના બેનર હેઠળ રેમન્ડ બ્રાન્ડને દરેક ઘરમાં લઈ જનારા વિજયપત સિંઘાનિયાએ શનિવારે સાંજે અંતિમ શ્વાસ લીધા.

સાહસિક પાઇલટ અને સ્વપ્નદ્રષ્ટા નેતા

વિજયપત સિંઘાનિયા માત્ર એક સફળ ઉદ્યોગપતિ જ નહોતા, તેઓ એક સાહસિક પાઇલટ અને સ્વપ્નદ્રષ્ટા નેતા પણ હતા. તેમના નેતૃત્વ હેઠળ, રેમન્ડ ગ્રુપે માત્ર ભારતીય બજારમાં એક પ્રભાવશાળી હાજરી સ્થાપિત કરી નહીં પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર પણ ઓળખ મેળવી. ભારત સરકાર દ્વારા તેમને પદ્મ ભૂષણથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. વ્યવસાયના ક્ષેત્ર ઉપરાંત, તેમનામાં આકાશ પ્રત્યે ઊંડો જુસ્સો હતો - એક જુસ્સો જેના માટે તેમને ભારતીય વાયુસેનામાં એર કોમોડોરનો માનદ પદ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો.

અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે

રેમન્ડ ગ્રુપના પ્રવક્તા અને પરિવાર દ્વારા જારી કરાયેલી સત્તાવાર જાહેરાત મુજબ, વિજયપત સિંઘાનિયાના અંતિમ સંસ્કાર, 29 માર્ચ, 2026 ના રોજ થશે. અંતિમ શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માંગતા પરિવારના સભ્યો અને મિત્રોને બપોરે 1:30 વાગ્યે એલ.ડી. રૂપારેલ માર્ગ પર 'હવેલી' ખાતે ભેગા થવા વિનંતી કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ, અંતિમ સંસ્કાર બપોરે 3:00 વાગ્યે ચંદનવાડી સ્મશાનગૃહમાં કરવામાં આવશે.

સિંઘાનિયા સાહસિક પરાક્રમો માટે પણ જાણીતા હતા

વિજયપત સિંઘાનિયાએ તેમના નામે અનેક વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યા હતા. 1988 માં, તેમણે યુકેથી ભારત સુધી એકલા માઇક્રોલાઇટ વિમાન ઉડાડીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. 2005 માં, તેમણે ગરમ હવાના બલૂનમાં સૌથી વધુ ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરવાનો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો. એક પરાક્રમ જે તેમના અદમ્ય હિંમતનો પુરાવો છે. તેમણે બોમ્બે (મુંબઈ) ના શેરિફ તરીકે પણ સેવા આપી હતી.

