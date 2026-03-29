Tamil Nadu Assembly Election: વિજય બે બેઠક પરથી ચૂંટણી લડશે;TVKએ તમામ 234 સીટ પર ઉમેદવાર જાહેર કર્યા
તમિલનાડુમાં વિજયની પાર્ટી TVKએ તમામ 234 બેઠક પર ઉમેદવાર ઉતાર્યા, 23 એપ્રિલે મતદાન યોજાશે.
Published : March 29, 2026 at 1:33 PM IST
ચેન્નાઇ: પોતાના પ્રથમ ચૂંટણી અભિયાનમાં અભિનેતામાંથી રાજકારણી બનેલા વિજયે જાહેરાત કરી હતી કે તે પોતાની પાર્ટી 'તમિલગા વેત્રી કઝગમ' (TVK) તરફથી તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં બે બેઠક પરથી ચૂંટણી લડશે. વિજયે નુંગમ્બક્કમની એક જાણીતી હોટલમાં આયોજિત એક કાર્યક્રમ દરમિયાન તમિલનાડુની તમામ 234 બેઠક પર ઉમેદવારોની સંપૂર્ણ યાદી જાહેર કરી હતી.
આ યાદી અનુસાર, વિજય (સી.જોસેફ વિજય) બે બેઠક- ચેન્નાઇ પેરામ્બુર અને ત્રિચી ઇસ્ટ પરથી ચૂંટણી લડશે. પાર્ટીના કાર્યકરોને સંબોધતા વિજયે અન્ય બેઠક માટે પણ ઉમેદવારના નામની જાહેરાત કરી હતી. આ યાદીમાં તેમની કોર ટીમના તમામ સભ્યોને જગ્યા આપવામાં આવી છે.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தல், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வெற்றி வேட்பாளர்கள் அறிமுக நிகழ்ச்சி நேரலை...https://t.co/6QzBRse09Q— TVK Party HQ (@TVKPartyHQ) March 29, 2026
TVKના મહાસચિવ એન.આનંદ ચેન્નાઇના ત્યાગરાય નગર (ટી.નગર) મતવિસ્તારમાંથી ચૂંટણી લડશે જ્યારે પાર્ટીના કોષાધ્યક્ષ પી.વેંકટરામનન માયલાપોર વિધાનસભા વિસ્તારમાંથી ચૂંટણી લડશે. પાર્ટીના સીનિયર કે.એ.સેંગોટૈયન ગોબીચેટ્ટીપલયમમાંથી ચૂંટણી લડશે અને પાર્ટીના એક મુખ્ય કાર્યકર્તામાંથી એક અધવ અર્જુન, ચેન્નાઇની વિલ્લીવક્કમ મતવિસ્તારમાંથી ચૂંટણી લડશે.
વિજયે જણાવ્યું કે, આ ચૂંટણીની લડાઇ તેમના 'જનતાના ગઠબંધન TVK અને સ્ટાલિન સરના ગઠબંધન' વચ્ચે છે, તેમણે સત્તાધારી DMKના નેતૃત્ત્વ હેઠળના જૂથને માત્ર પેચ-અપ ગણાવ્યું હતું અને તેની ટીકા કરી હતી. વિજયે કહ્યું, "મેં એવા લોકોને ઉમેદવાર તરીકે પસંદ કર્યા છે જે જનતા સાથે ઉભા રહેશે."
વિજયે TVKના ઉમેદવારોને "જનતાના રક્ષક" ગણાવ્યા હતા. વિજયે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, 'ધારાસભ્ય એવા લોકો ના હોવા જોઇએ, જે પોતાની સત્તાનો દુરઉપયોગ કરી લૂંટ ચલાવે તેની જગ્યાએ પોતાના મતવિસ્તારની સીમાઓ અને હિતોનું રક્ષણ કરનારા રક્ષક તરીકે કામ કરવું જોઇએ.'
યુવાઓ માટે એક એજન્ડા રજૂ કરતા વિજયે તેને 'ગેરંટી' નામ આપ્યું હતું. વિજયે કેટલાક વચન પણ આપ્યા હતા જેમાં નશામુક્ત તમિલનાડુ બનાવવા માટે ભરવામાં આવનાર પગલાં, ધોરણ 12થી PhD સુધીના વિદ્યાર્થીઓ માટે 20 લાખ રૂપિયા સુધીની કોલેટરલ-મુક્ત લોન ગેરંટી (Collateral-Free) સામેલ છે.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે તમિલનાડુની 234 વિધાનસભા બેઠક માટે 23 એપ્રિલે મતદાન યોજાશે જ્યારે ચૂંટણીનું પરિણામ 4 મેએ જાહેર કરવામાં આવશે.
