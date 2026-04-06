તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026: વિજયે ચેન્નાઈમાં ચૂંટણી પ્રચાર કેમ રદ કર્યો?
પોલીસની સમયમર્યાદાને કારણે વિજયે ચેન્નાઈનું પોતાનું અભિયાન રદ કર્યું
Published : April 6, 2026 at 4:50 PM IST
ચેન્નાઈ : અભિનેતામાંથી રાજકારણી બનેલા વિજયે સોમવારે પોલીસના સમય પ્રતિબંધોને કારણે વિલ્લીવક્કમ અને ટી. નગર સહિત ચેન્નાઈના મુખ્ય મતવિસ્તારોમાં પોતાનો નિર્ધારિત પ્રચાર રદ કર્યો, એમ પાર્ટીના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.
ચૂંટણી પ્રચાર રદ:
તમિલગા વેત્રી કઝગમ (ટીવીકે) ના સૂત્રો અનુસાર, પાર્ટીએ ઝુંબેશ સ્લોટ માટે પરવાનગી માંગી હતી.
વિલ્લીવક્કમ ખાતે સવારે 11:00 થી બપોરે 1:00 વાગ્યા સુધી
ટી. નગર બપોરે 3:00 થી સાંજે 6:00 વાગ્યા સુધી
જોકે, પોલીસે ફક્ત આ માટે પરવાનગી આપી હોવાનું કહેવાય છે-
બપોરે 12:00 થી 1:00 વાગ્યા સુધી વિલ્લીવક્કમ ખાતે
ટી. નગર બપોરે 2:00 થી 3:00 વાગ્યા સુધી
પાર્ટીના આંતરિક સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ટૂંકા સમયને કારણે, વિજય માટે વિશાળ ભીડ વચ્ચે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવાનું વ્યવહારીક રીતે અશક્ય બની ગયું હતું, જેના કારણે કાર્યક્રમ રદ કરવામાં આવ્યો હતો.
2026ની તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ત્રણ અઠવાડિયાથી પણ ઓછો સમય બાકી છે, ત્યારે રાજકીય પક્ષોએ રાજ્યભરમાં તેમના પ્રચારને તેજ બનાવી દીધા છે. ચૂંટણીમાં પ્રવેશ કરતાં, વિજયના ટીવીકેએ તમામ 234 બેઠકો પર ઉમેદવારો ઉભા રાખ્યા છે, જે DMK અને AIADMK ની સાથે એક મુખ્ય દાવેદાર તરીકે પોતાને સ્થાપિત કરે છે. વિજય પોતે પેરામ્બુર અને તિરુચિરાપલ્લી (પૂર્વ) બેઠકો પરથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે અને તાજેતરના અઠવાડિયામાં તમિલનાડુ અને પુડુચેરીમાં સક્રિયપણે પ્રચાર કરી રહ્યા છે.
ગયા અઠવાડિયે, વિજયે પેરામ્બુર અને કોલાથુરમાં રેલીઓને સંબોધિત કરી હતી, પરંતુ મોટી ભીડ અને સમયની મર્યાદાને કારણે તેઓ વિલ્લીવક્કમ પહોંચી શક્યા ન હતા. પાર્ટીના નેતા આધવ અર્જુને પણ કોલાથુર અભિયાન દરમિયાન અપૂરતી પોલીસ વ્યવસ્થાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે નવી પોલીસ પરમિટ, જેમાં વિજયને વિલ્લીવક્કમ અને ટી. નગર વચ્ચે એક કલાકથી ઓછા સમયમાં મુસાફરી કરવાની જરૂર હતી, તે અપેક્ષિત ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને વ્યવહારુ નહોતી. ટીવીકે નેતાએ મર્યાદિત સમયપત્રક પર નારાજગી વ્યક્ત કરીને દિવસની ઝુંબેશ રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો.
આ પણ વાંચો...