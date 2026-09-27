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કેરળ: GST જોઈન્ટ કમિશનરને ત્યાં વિજિલન્સનો દરોડો, 14 લાખ રોકડ અને ડોલર મળ્યા

વિજિલન્સ વિભાગ દ્વારા પ્રાથમિક અહેવાલમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, GST કમિશનરે અંદાજે ₹2.89 કરોડની અપ્રમાણસર સંપત્તિ એકત્રિત કરી છે.

GST જોઈન્ટ કમિશનરને ત્યાં વિજિલન્સનો દરોડો
GST જોઈન્ટ કમિશનરને ત્યાં વિજિલન્સનો દરોડો (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2026 at 1:20 PM IST

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એર્નાકુલમ: GST વિભાગના એક વરિષ્ઠ અધિકારી સામે મોટા પાયે નાણાકીય ગેરરીતિઓ અને અપ્રમાણસર સંપત્તિ (બેહિસાબી સંપત્તિ) ધરાવવાના આરોપોને પગલે વિજિલન્સ એન્ડ એન્ટી-કરપ્શન બ્યુરો (VACB) દ્વારા અચાનક દરોડાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. વિજિલન્સની ટીમે એર્નાકુલમના થેવારા GST કોમ્પ્લેક્સ કાર્યરત સ્ટેટ જીએસટી વિભાગ ઓફિસમાં જોઈન્ટ કમિશનર પ્રજાની રાજનના નિવાસ સ્થાન અને ઓફિસમાં દરોડો પાડ્યો હતો. તપાસકર્તા ટીમે ₹14.10 લાખની બેનામી રોકડ રકમ અને 788 અમેરિકન ડોલર જપ્ત કર્યા હતા.

તપાસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ હાઈ-પ્રોફાઈલ દરોડાની કાર્યવાહી 'પ્રોજેક્ટ ઝીરો' હેઠળ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ એક વિશેષ ભ્રષ્ટાચાર-વિરોધી પહેલ છે જેનો ઉદ્દેશ્ય ઉચ્ચ હોદ્દા ધરાવતા સરકારી અધિકારીઓ દ્વારા ગેરકાયદેસર સંપત્તિ એકત્રિત કરવા અને લાંચ લેવાની પ્રવૃત્તિઓને રોકવાનો છે.

જ્યારે ઘરમાં દરોડાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી હતી ત્યારે કેટલાંક લોકોએ ઘરના એક રૂમમાં છુપાવી રાખેલી રોકડ રકમ ગુપ્ત રીતે બહાર કાઢવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે, વિજિલન્સના અધિકારીઓએ સમયસર આ ગતિવિધિને પકડી પાડી હતી અને તે પ્રયાસને નિષ્ફળ બનાવ્યો હતો. વિજિલન્સ વિભાગની પ્રાથમિક તપાસમાં જ અધિકારી દ્વારા ગેરકાયદેસર સંપત્તિ એકત્રિત કરવા અંગેની ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી હતી.

VACB એ જણાવ્યું હતું કે, જપ્ત કરાયેલી તમામ વસ્તુઓ, જેમાં ₹14.10 લાખની બેહિસાબી રોકડ, 788 અમેરિકન ડોલર અને મિલકતના સંબંધિત માલિકી દસ્તાવેજોનો સમાવેશ થાય છે. તેને પ્રમાણિત દસ્તાવેજો સાથે મુવત્તુપુઝા વિજિલન્સ કોર્ટમાં સત્તાવાર રીતે જમા કરાવવામાં આવશે.

વિજિલન્સ સત્તાવાળાઓને જાણવા મળ્યું છે કે, 2014 થી 2024 દરમિયાનના તેમના દસ વર્ષના સેવા કાર્યકાળ દરમિયાન, પ્રજાની રાજને પોતાની કાયદેસરની આવકના સ્ત્રોતો કરતાં અંદાજે 63 ટકા વધુ આવક મેળવી હતી. વિજિલન્સ વિભાગ દ્વારા તૈયાર કરાયેલા પ્રાથમિક અહેવાલ મુજબ, તેમણે અંદાજે ₹2.89 કરોડની ગેરકાયદે સંપત્તિ એકત્રિત કરી હતી. પરિણામે, ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ આ અધિકારી સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.

શનિવારે સવારે લગભગ 7:45 વાગ્યે શરૂ થયેલી આ દરોડાની કાર્યવાહી રાત્રે 9:15 વાગ્યા સુધી ચાલી હતી. લગભગ 13 કલાક સુધી ચાલેલું આ વ્યાપક સર્ચ ઓપરેશન એકસાથે ત્રણ અલગ-અલગ સ્થળોએ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. વિજિલન્સ ટીમે થેવારા (Thevara) સ્થિત GST કોમ્પ્લેક્સના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર આવેલી જોઈન્ટ કમિશનરની ઓફિસ કેબિન, પચલમ (કનયન્નુર તાલુકા)માં એરટ્ટાકુલંગરા રોડ પર આવેલું તેમનું નિવાસસ્થાન 'પ્રજાની વિલાસ' અને પચલમ વિસ્તારમાં આવેલી તેમની અન્ય એક રહેણાંક મિલકતની પણ તપાસ કરી હતી.

અધિકારીઓએ આ કેસને લગતા મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો અને નાણાકીય પુરાવા એકત્રિત કરવા માટે મુવત્તુપુઝા વિજિલન્સ કોર્ટ દ્વારા જારી કરાયેલા સર્ચ વોરંટના આધારે આ કાર્યવાહીનું સંકલન કર્યું હતું. તપાસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, દરોડા દરમિયાન જપ્ત કરાયેલી રોકડ, વિદેશી ચલણ, મિલકતના દસ્તાવેજો અને નાણાકીય વ્યવહારના કાગળો પ્રમાણિત નોંધો સાથે મુવત્તુપુઝા વિજિલન્સ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે. વિજિલન્સ સત્તાવાળાઓએ આગામી દિવસોમાં અધિકારીના બેંક ખાતાઓ અને સંબંધિત સંપત્તિઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને વધુ વિગતવાર તપાસ હાથ ધરવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

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