વિયેતનામ બોટ દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામેલા 15 ભારતીયોના પાર્થિવ દેહને મુંબઈ લવાયા
વિયેતનામ એરલાઇન્સની વિશેષ ફ્લાઇટ (VN 979) દ્વારા 15 પાર્થિવ દેહ ગઈ રાત્રે 9:19 કલાકે મુંબઈ એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા.
Published : July 14, 2026 at 12:58 PM IST
મુંબઈ : વિયેતનામમાં ફુ ક્વોક આઇલેન્ડ નજીક 11 જુલાઈએ 32 ભારતીય પ્રવાસીઓ અને ચાર સ્થાનિક ક્રૂ સભ્યોને લઈ જતી એક સ્પીડબોટ પલટી ગઈ હતી. આ ઘટનામાં 15 ભારતીય પ્રવાસીઓના મોત થયા હતા. વિયેતનામથી લાવવામાં આવેલા 15 મૃતદેહોને હવે આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ દ્વારા તમિલનાડુ, કેરળ અને આંધ્રપ્રદેશ મોકલવામાં આવશે. 15 પીડિતોમાંથી 10 તમિલનાડુ, 2 કેરળ અને 3 આંધ્રપ્રદેશના છે. (આમાં 2 મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે.)
વિયેતનામથી ફ્લાઇટ આવે તે પહેલાં આંધ્રપ્રદેશ પોલીસની એક ટીમ મુંબઈ એરપોર્ટ પર પહોંચી ગઈ હતી. આંધ્રપ્રદેશના 3 રહેવાસીઓના મૃતદેહોને તેમની ટીમે સવારે 5:45 વાગ્યે એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ દ્વારા હૈદરાબાદ મોકલી દીધા. ત્યારબાદ સવારે લગભગ 7:10 વાગ્યે હૈદરાબાદથી એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા મૃતદેહોને આંધ્રપ્રદેશમાં તેમના પોત-પોતાના ઘરો સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યા છે.
Hyderabad, Telangana: The mortal remains of three Andhra Pradesh residents who died in the Vietnam boat capsizing incident arrived at Rajiv Gandhi International Airport. pic.twitter.com/1kOft6cDux— IANS (@ians_india) July 14, 2026
કેરળના પીડિત દંપતી
કેરળના કોટ્ટારાક્કારા ખાતે રહેતા દંપતી – એ.સી. થોમસ (ઉ.વ. 57) અને તેમની પત્ની લોવેની થોમસ (ઉ.વ. 56)ના પાર્થિવ દેહને સવારે લગભગ 6:30 વાગ્યે એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ દ્વારા તિરુવનંતપુરમ મોકલવામાં આવ્યા હતા. એરપોર્ટથી તેમને વિશેષ એમ્બ્યુલન્સમાં તેમના ઘરે લઈ જવામાં આવશે.
તમિલનાડુના 10 લોકોના પાર્થિવ શરીર ચેન્નઈ અને કોઈમ્બતૂર મોકલાયા
ચેન્નઈ જતા ચાર લોકોમાંથી બે લોકોના મૃતદેહ આજે સવારે મુંબઈથી મોકલવામાં આવ્યા. બાકીના 2 મૃતદેહને લઈ જતી બીજી ફ્લાઇટ પણ મુંબઈથી રવાના થવાની છે. ત્યારબાદ બાકીના 6 લોકોના મૃતદેહ ત્રણ ફ્લાઇટ દ્વારા કોઈમ્બતૂર મોકલવામાં આવશે. એરપોર્ટથી શવ તેમના સંબંધિત હોમટાઉનમાં પરિવારોને સોંપી દેવામાં આવશે.
Hyderabad, Telangana: Andhra Pradesh Minister Kondapalli Srinivas says, " i'm here at hyderabad airport. a tragic incident took place in vietnam, where a group of indians had travelled for a leisure holiday. we lost 15 to 16 indian citizens, including three people from andhra… pic.twitter.com/h5hfHt9HOz— IANS (@ians_india) July 14, 2026
ભારત સરકાર અને વિયેતનામમાં ભારતીય દૂતાવાસે 11 જુલાઈએ થયેલી આ દુખદ ઘટનામાં માર્યા ગયેલા ભારતીય નાગરિકોના શવો પરત લાવવા માટે ઝડપી કામગીરી કરી. રાત્રે મુંબઈ એરપોર્ટ પર જરૂરી કસ્ટમ અને ઇમિગ્રેશનની ઔપચારિકતાઓ પૂરી થયા બાદ પાર્થિવ દેહને અંતિમ સંસ્કાર માટે તેમના સંબંધિત રાજ્યોમાં મોકલવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી હતી.
ઘટનાની વાત કરીએ તો, 11 જુલાઈએ વિયેતનામમાં ફુ ક્વોક આઇલેન્ડ નજીક ૩૨ ભારતીય પ્રવાસીઓ અને ચાર સ્થાનિક ક્રૂ સભ્યોને લઈ જતી સ્પીડબોટ પલટી ગઈ હતી. 16 ભારતીયોને સુરક્ષિત બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા અને તેઓ તબીબી સારવાર બાદ ભારત પરત ફરી ચૂક્યા છે, જ્યારે એક પ્રવાસીની હાલત હજુ પણ ગંભીર છે. લાવા ઇન્ટરનેશનલે પીડિતોના પરિવારોને 25 લાખ રૂપિયાની આર્થિક સહાય આપવાની જાહેરાત કરી છે. વહીવટીતંત્રે જણાવ્યું કે બોટ ઓપરેટરને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો છે અને ઘટનાની સંપૂર્ણ તપાસ ચાલી રહી છે.
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