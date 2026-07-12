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વિયેતનામ બોટ દુર્ઘટના, બચી ગયેલા લોકોએ જણાવી દર્દનાક આપવિતી

ફુ ક્વૉક વિયેતનામનો સૌથી મોટો ટાપુ અને ખૂબ જ જાણીતું ટૂરિસ્ટ ડેસ્ટિનેશન છે

ફુ ક્વૉક વિયેતનામનો સૌથી મોટો ટાપુ અને ખૂબ જ જાણીતું ટૂરિસ્ટ ડેસ્ટિનેશન છે
ફુ ક્વૉક વિયેતનામનો સૌથી મોટો ટાપુ અને ખૂબ જ જાણીતું ટૂરિસ્ટ ડેસ્ટિનેશન છે (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 12, 2026 at 3:47 PM IST

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અમરાવતી: વિયેતનામના ફુ ક્વોક ટાપુ નજીક સ્પીડબોટ દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનારા લોકોના પરિવારોમાં શોક છવાઈ ગયો છે. આ ઘટનાના ઘણા પીડિતો આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણાના હતા. બચી ગયેલા લોકોએ ઘટનાની ભયાનક વિગતો વર્ણવી, કેટલાકે બોટ સંચાલકની બેદરકારી અને સારવારમાં વિલંબને આ દુર્ઘટના માટે જવાબદાર ગણાવી.

કૃષ્ણા જિલ્લાના માછલીપટ્ટનમની ગેલી જયલક્ષ્મી (50) ના મૃત્યુથી તેના પરિવારમાં શોક છવાઈ ગયો છે. શહેરના એક ઉદ્યોગપતિ ગેલી કિશોર આ મહિનાની 8મી તારીખે તેની પત્ની સાથે વિયેતનામ ગયા હતા. સંબંધીઓએ જણાવ્યું હતું કે, જયલક્ષ્મીનું બોટ અકસ્માતમાં મૃત્યુ થયું હતું, જ્યારે કિશોર હાલમાં બેભાન અવસ્થામાં સારવાર હેઠળ છે. આ દંપતીને બે બાળકો છે: પ્રિયંકા અને આકાશ. પ્રિયંકા પરિણીત છે અને આકાશે તાજેતરમાં જ તેનું શિક્ષણ પૂર્ણ કર્યું છે.

કડપ્પાના અન્ય એક વ્યક્તિએ પણ આ જ અકસ્માતમાં પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો હતો, જ્યારે બીજો એક વ્યક્તિ બચી ગયો હતો. કડપ્પાના અરવિંદનગરના મુદિયમ શ્રીધર (૫૦) અને એનજીઓ કોલોનીના નઈમ વિયેતનામ ગયા હતા. શ્રીધર હોડી પલટી ત્યારે તેના નીચેના ડેક પર હતા; બચી ન શક્યા, તે ડૂબી ગયા. નઈમ કિનારાની નજીક હોવાથી બચી ગયો. શ્રીધરે 2005માં ધનલક્ષ્મી સાથે લગ્ન કર્યા હતા અને તેમના બે બાળકો છે, સત્ય કૌશિક અને કિરણમયી; બંને હાલમાં બી.ટેક કરી રહ્યા છે.

શ્રી સત્ય સાંઈ જિલ્લાના હિન્દુપુરમના નાલ્લાપેટ રવિ તેજાનું બોટ અકસ્માતમાં મૃત્યુ થતાં તેમના પરિવારને ભારે આઘાત લાગ્યો છે. રવિ તેજા આદિશેષય અને સંધ્યા રાનીનો એકમાત્ર પુત્ર હતો; તેમના પિતા, આદિશેષયનું થોડા સમય પહેલા બીમારીને કારણે અવસાન થયું હતું. હવે, રવિ તેજાના મૃત્યુ સાથે, પરિવારે તેના સૌથી મોટા પુરુષ સભ્યને ગુમાવ્યો છે. તેમના પરિવારમાં તેમની પત્ની, વેદશ્રી અને તેમની પુત્રીઓ, શ્લોકા અને સહસ્રા છે.

"વિયેતનામનો બનાવ અમારી નજર સમક્ષ બન્યો... હું આઘાતમાં ડૂબી ગયો."

ગોલ્લા સૈનવીને કહ્યું, "અમે સ્તબ્ધ થઈ ગયા કારણ કે અકસ્માત અમારી સામે જ બન્યો હતો." પ્રકાશમ જિલ્લાના કંદુકુરના વતની, સૈનવીન પણ વિયેતનામ ગયા હતા. ફોન પર મીડિયા સાથે વાત કરતા, તેમણે અકસ્માત પછીની ઘટનાઓનું વર્ણન કર્યું: "અમે દક્ષિણથી 110 લોકોના જૂથમાં મુસાફરી કરી હતી. અમે શનિવારે સવારે ટાપુ પર પહોંચ્યા.

અમે બે કલાક પછી પાછા ફર્યા. તમિલનાડુના મોટાભાગના લોકો પહેલી હોડીમાં ચઢ્યા, જ્યારે આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણાના લોકો બીજી હોડીમાં ચઢવાના હતા. પહેલી હોડી બે કે ત્રણ મિનિટમાં પલટી ગઈ. બીજી હોડીને ત્રણ કલાક સુધી ટાપુની નજીક જવાની મંજૂરી આપવામાં આવી નહીં. આખરે, એક સરકારી હોડી આવી અને અમને બહાર કાઢ્યા."

સમયસર સારવારના અભાવે જીવ ગુમાવ્યા: વિયેતનામ અકસ્માતના પ્રત્યક્ષદર્શીઓ

વિયેતનામમાં બોટ અકસ્માતના પ્રત્યક્ષદર્શીઓએ જણાવ્યું હતું કે, "અમને પ્રાથમિક સારવાર મળી ન હતી. CPR કરવા માટે કોઈ નહોતું. અમને ઓક્સિજન સિલિન્ડર મળ્યા ન હતા. અમારા સાથીઓને બચાવવાના અમારા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો છતાં, તેમને સમયસર તબીબી સારવાર મળી ન હતી. તેથી જ મૃત્યુઆંક વધ્યો."

જોકે બચાવ ટીમો ડૂબતા કેટલાક લોકોને બચાવવામાં સફળ રહી, પરંતુ સાક્ષીઓએ તબીબી સંભાળ પૂરી પાડવામાં વિલંબ પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું; પીડિતોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા પછી લાંબા સમય સુધી ડોકટરો પહોંચ્યા નહીં. તેઓ તેમના સાથીઓને - જેઓ થોડીવાર પહેલા આનંદ માણી રહ્યા હતા - તેમની નજર સમક્ષ પાણીમાં ચીસો પાડતા અને ડૂબતા જોયા તે યાદ કરીને ભાવુક થઈ ગયા. આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણાના અન્ય વ્યક્તિઓ દુર્ઘટનાગ્રસ્ત જહાજની પાછળ ત્રણ અલગ અલગ બોટમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. પ્રત્યક્ષદર્શીઓએ 'ઈનાડુ-ઈટીવી ભારત' સાથે વાત કરી.

બોટ ચાલકની બેદરકારીને કારણે થઈ દુર્ઘટના

તાડેપલ્લીગુડેમના પ્રત્યક્ષદર્શી શ્રીનિવાસ રાવે જણાવ્યું હતું કે, "શનિવારે સવારે 10:30 વાગ્યે, ચાર બોટમાં કુલ 108 લોકો ફુ ક્વોક ટાપુ જવા માટે નીકળ્યા હતા. દરેક બોટમાં 32 લોકો હતા. પરત ફરતી વખતે, ઊંચા મોજા અને જોરદાર પવનને કારણે એક બોટ ડગમગવા લાગી, આખરે તેનું સંતુલન ગુમાવ્યું અને પલટી ગઈ. તે બોટમાં સવાર બધા જ અમારી નજર સમક્ષ ડૂબી ગયા. બચાવ ટીમો કુલ 32 લોકોને બચાવવામાં સફળ રહી. બોટ સંચાલકની બેદરકારીને કારણે આ અકસ્માત થયો હતો."

ઘાયલોની સ્થિતિ અજ્ઞાત છે

વિજયવાડાના રહેવાસી મહિપાલે જણાવ્યું હતું કે, "અમને હોટેલ છોડવાની મંજૂરી નથી. મછલીપટ્ટનમના કિશોર અને કેટલાક અન્ય લોકો ઘાયલ થયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે અને તેમની સારવાર ચાલી રહી છે. અમને તેમને જોવા માટે હોસ્પિટલ જવાની મંજૂરી નથી. તેમની સ્થિતિ અજ્ઞાત છે. અમારા ઘણા સાથી વિતરકોને ગુમાવવાના આઘાતમાંથી બહાર આવી શકતા નથી."

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