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દિગ્ગજ શૂટર જસપાલ રાણાના નિધન બાદ તેમના માતાની હાલત ગંભીર, ચાલી રહી કેન્સરની સારવાર

12 જૂનના રોજ જસપાલ રાણાનું હાર્ટ એટેકના કારણે અવસાન થયું હતું

12 જૂનના રોજ જસપાલ રાણાનું હાર્ટ એટેકના કારણે અવસાન થયું હતું
12 જૂનના રોજ જસપાલ રાણાનું હાર્ટ એટેકના કારણે અવસાન થયું હતું (ફાઈલ તસવીર)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 16, 2026 at 6:35 PM IST

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નવી દિલ્હી: ભારતીય શૂટર જસપાલ રાણાના અકાળ અવસાન બાદ, તેમની માતા શ્યામા દેવી રાણા (78) ને મંગળવારે નવી દિલ્હીની આર્મી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. પરિવારના સભ્યોના જણાવ્યા અનુસાર, શ્યામા દેવી લાંબા સમયથી ગંભીર બીમારી સામે ઝઝૂમી રહ્યાં છે અને કેન્સરની સારવાર લઈ રહ્યાં છે. તેમના પુત્ર, જસપાલ રાણાનું 12 જૂનના રોજ દિલ્હીની મેક્સ હોસ્પિટલમાં અવસાન થયું હતું.

નોંધનીય છે કે દિગ્ગજ શૂટર જસપાલ રાણાનું આ મહિનાની 12 જૂનના રોજ નવી દિલ્હીની મેક્સ હોસ્પિટલમાં અવસાન થયું હતું. જસપાલના મૃત્યુના સમાચારથી સમગ્ર દેશ આઘાતમાં મુકાઈ ગયો હતો. તેમની માતા શ્યામા દેવી, બીમારી દરમિયાન તેમના પુત્રના સ્વાસ્થ્ય માટે સતત ચિંતિત રહેતી હતી અને તેમના નિધન પછીથી ઊંડા આઘાતમાં છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે તેમના પુત્રના મૃત્યુના શોકથી તેમનું સ્વાસ્થ્ય વધુ ખરાબ થયું છે.

અગાઉ, સાકેત સ્થિત મેક્સ સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલના કાર્ડિયાક સાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ. બલબીર સિંહે જસપાલ રાણાની સ્થિતિ અંગે વિગતવાર તબીબી નિવેદન જારી કર્યું હતું. તેમાં નોંધવામાં આવ્યું હતું કે જ્યારે રાણાને હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા ત્યારે તેમને હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યાને ત્રણ દિવસ થઈ ગયા હતા; તેમને 1 જૂનના રોજ દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. પરિસ્થિતિની ગંભીરતા હોવા છતાં, તેમણે લાંબી મુસાફરી કરી હતી અને હોસ્પિટલમાં પહોંચવામાં મોડું કર્યું હતું, તેમ છતાં તેમને સતત છાતીમાં દુખાવો થઈ રહ્યો હતો. હૃદયરોગના હુમલાથી તેમના હૃદયની પમ્પિંગ ક્ષમતામાં ગંભીર ઘટાડો થયો હતો, જેના કારણે હૃદયની નિષ્ફળતા થઈ હતી. ડૉ. સિંહે સમજાવ્યું કે, તેમના સ્વસ્થ થયા પછી, તેમને અચાનક 'કાર્ડિયાક રપ્ચર' થયું.

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