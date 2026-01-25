વરિષ્ઠ પત્રકાર માર્ક તુલીનું નિધન, લાંબા સમયથી બીમાર હતા
વરિષ્ઠ પત્રકાર માર્ક કુલનું 90 વર્ષની ઉંમરે નિધન થયું.
Published : January 25, 2026 at 7:24 PM IST
નવી દિલ્હી: વરિષ્ઠ પત્રકાર અને પ્રખ્યાત લેખક માર્ક તુલીનું રવિવારે અહીંની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં અવસાન થયું, એમ તેમના નજીકના મિત્રએ જણાવ્યું. તેઓ 90 વર્ષના હતા. તેમણે ભારત પર અનેક પુસ્તકો લખ્યા હતા. બહુવિધ પુરસ્કાર વિજેતા માર્ક તુલી છેલ્લા કેટલાક સમયથી બીમાર હતા અને છેલ્લા અઠવાડિયાથી તેમને સાકેતની મેક્સ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.
વરિષ્ઠ પત્રકાર અને તુલીના નજીકના મિત્ર સતીશ જેકબે જણાવ્યું હતું કે, "માર્કનું આજે બપોરે સાકેતની મેક્સ હોસ્પિટલમાં અવસાન થયું." તેમનો જન્મ 24 ઓક્ટોબર, 1935 ના રોજ કલકત્તા (હવે કોલકાતા) માં થયો હતો. તેમના પિતા એક ઉદ્યોગપતિ હતા. તેમની માતા બંગાળમાં જન્મી હતી - તેમનો પરિવાર પેઢીઓથી ભારતમાં વ્યવસાય અને વહીવટમાં રોકાયેલો હતો. તેમનો ઉછેર એક અંગ્રેજી આયા દ્વારા થયો હતો. તેણીએ એક વખત તેમને ઘરના ડ્રાઇવરની નકલ કરીને ગણતરી શીખવા બદલ ઠપકો આપ્યો હતો, અને કહ્યું હતું કે, "આ નોકરોની ભાષા છે, તમારી નહીં." આખરે, તેઓ હિન્દીમાં અસ્ખલિત થઈ ગયા. તેમના ખુશખુશાલ સ્વભાવ અને ભારત પ્રત્યેના સ્પષ્ટ પ્રેમને કારણે તેમને દેશના ઘણા ટોચના રાજકારણીઓ, સંપાદકો અને સામાજિક કાર્યકરોની મિત્રતા અને વિશ્વાસ મળ્યો.
Veteran journalist Mark Tully passed away at the age of 90. He had been admitted to the Max Hospital in Saket for one week and passed away this afternoon.— ANI (@ANI) January 25, 2026
તુલી 22 વર્ષ સુધી બીબીસીના નવી દિલ્હી બ્યુરો ચીફ રહ્યા. એક પ્રખ્યાત લેખક હોવાની સાથે તેમણે બીબીસી રેડિયો 4 કાર્યક્રમ "સમથિંગ અન્ડરસ્ટુડ" પણ હોસ્ટ કર્યો. તેમને 2002 માં 'નાઈટ'ની ઉપાધિ આપવામાં આવી હતી અને 2005 માં ભારત સરકાર દ્વારા પદ્મ ભૂષણથી નવાજવામાં આવ્યા હતા. તુલીએ ભારત પર અનેક પુસ્તકો લખ્યા છે, જેમાં "નો ફુલ સ્ટોપ ઇન ઇન્ડિયા," "ઇન્ડિયા ઇન સ્લો મોશન," અને "ધ હાર્ટ ઓફ ઇન્ડિયા"નો સમાવેશ થાય છે.
માર્ક તુલીએ કટોકટી દરમિયાન તત્કાલીન વડા પ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધીના નિર્ણયોની ટીકા કરી હતી. કટોકટી લાદવાનો વિરોધ કરવા બદલ તેમને દેશ છોડવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. તે સમયે તેમણે ભારત છોડી દીધું હતું. જોકે, થોડા સમય પછી તેઓ ભારત પાછા ફર્યા. કટોકટી દરમિયાન તેમજ જનતા પાર્ટીની પ્રથમ કેન્દ્ર સરકાર દરમિયાન તેમના રિપોર્ટિંગની ખૂબ પ્રશંસા કરવામાં આવી હતી. ઇન્દિરા ગાંધીની હત્યાને આવરી લેતા તેમને વ્યાપકપણે સાંભળવામાં આવ્યા હતા.
