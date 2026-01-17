102 વર્ષની જૈફ વયે કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા અને ભૂતપૂર્વ મંત્રી ભીમન્ના ખંડ્રેનું નિધન, આઝાદીની ચળવળમાં લીધો હતો ભાગ
કર્ણાટક કોંગ્રેસના પીઢ નેતા ભીમન્ના ખંડ્રેનું 102 વર્ષની જૈફ વયે અવસાન થયું છે. તેમણે મહાત્મા ગાંધીના નેતૃત્વમાં સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં પણ ભાગ લીધો હતો.
બિદર,કર્ણાટક: કર્ણાટક કોંગ્રેસના પીઢ નેતા અને ભૂતપૂર્વ મંત્રી ડૉ. ભીમન્ના ખંડ્રેનું ગઈકાલે રાત્રે અવસાન થયું. તેઓ 102 વર્ષના હતા. તેઓ ઘણા દિવસોથી વય સંબંધિત બીમારીઓ સામે ઝઝૂમી રહ્યા હતા. ગઈકાલે બપોરે ૨ વાગ્યાથી તેમને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ અનુભવ્યા બાદ તેમની હાલત વધુ ખરાબ થઈ ગઈ. સારવાર બાદ પણ તેમની તબિયતમાં કોઈ સુધારો જણાયો નહીં અને ગઈકાલે રાત્રે તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા.
ડૉ. ભીમન્ના ખંડ્રે છ દાયકાથી વધુ સમયથી જાહેર જીવનમાં સક્રિય રીતે સામેલ હતા અને તેમના અસંખ્ય જાહેર કાર્યો માટે જાણીતા હતા. 1936માં, તેમણે શાંતિવર્ધક શૈક્ષણિક સંસ્થાની સ્થાપના કરી, જેણે ઘણી શાળાઓ અને કોલેજો ખોલી અને સરહદી જિલ્લામાં બાળકોને ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ પૂરું પાડ્યું. આ સંસ્થા જિલ્લામાં એક જાણીતી શૈક્ષણિક સંસ્થા બની.
બિદર સહકારી ખાંડ ફેક્ટરીને મજબૂત બનાવવામાં ખંડ્રેએ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. સ્વર્ગસ્થ ડૉ. ભીમન્ના ખંડ્રે કર્ણાટકના વન મંત્રી ઈશ્વર ખંડ્રેના પિતા અને સાંસદ સાગર ખંડ્રેના દાદા હતા. મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયા, નાયબ મુખ્યમંત્રી ડીકે શિવકુમાર, વિપક્ષના નેતા આર અશોક, ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ બીવાય વિજયેન્દ્ર અને અન્ય ઘણા રાજકીય નેતાઓએ શતાબ્દી નેતાના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો.
સીએમ સિદ્ધારમૈયાએ વ્યક્ત કર્યો શોક
સીએમ સિદ્ધારમૈયાએ શોક વ્યક્ત કર્યો. તેમણે કહ્યું, "ભૂતપૂર્વ મંત્રી અને વરિષ્ઠ નેતા ભીમન્ના ખંડ્રેના નિધનથી હું દુઃખી છું. સમર્પણના આદર્શો પર જીવતા આ દૃઢ નેતાનું નિધન દેશ માટે એક એવી ખોટ છે જે ક્યારેય પુરી શકાશે નહીં. મહાત્મા ગાંધીના નેતૃત્વમાં સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં ભાગ લેતા, ભીમન્ના ખંડ્રે પાછળથી કર્ણાટક એકીકરણ ચળવળમાં એક અગ્રણી તરીકે ઉભરી આવ્યાં.
રાહુલ ગાંધીએ વ્યક્ત કર્યો શોક
કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીએ ડૉ. ભીમન્ના ખંડ્રેના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે એક્સ પોસ્ટ શેર કરી અને લખ્યું 'કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા શ્રી ભીમન્ના ખંડ્રેના નિધનથી દુઃખી છું. એક સ્વતંત્રતા સેનાની, શિક્ષણવિદ અને કટ્ટર કોંગ્રેસી, તેમણે પોતાનું આખું જીવન રાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકના લોકોની સેવામાં સમર્પિત કર્યું. ઈશ્વર ખંડ્રેજી, ખંડ્રે પરિવાર અને તેમના તમામ સમર્થકો પ્રત્યે મારી હૃદયપૂર્વકની સંવેદના.'
બિદર જિલ્લાને કર્ણાટકમાં રાખવા માટે અડીખમ રહ્યાં
તેઓ જન્મજાત એક યોદ્ધા હતા કે, જેઓ બિદર જિલ્લાને કર્ણાટકમાં રાખવા માટે અડીખમ રહ્યાં અને સફળ પણ રહ્યા. ભીમન્ના ખંડ્રેની જિંદગીની છાપ આ માટીમાં હંમેશા રહેશે. તેમણે જીવેલા અર્થપૂર્ણ જીવનને મારી અંતિમ શ્રદ્ધાંજલિ, જેમણે તેમને મળેલી દરેક તકનો ઉપયોગ કર્યો અને સમાજ માટે કામ કર્યું. હું પ્રાર્થના કરું છું કે દિવંગત આત્માને શાંતિ મળે અને તેમના પરિવારના સભ્યો અને વિશાળ ચાહકોને આ નુકસાન સહન કરવાની શક્તિ મળે."
પુત્ર ઈશ્વર ખંડ્રેના આંસુ
મારા પિતા ભીમન્ના ખંડ્રેનું શુક્રવારે રાત્રે લગભગ 10:50 વાગ્યે અવસાન થયું. તેઓ છેલ્લા 15 દિવસથી બીમાર હતા. તેમના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારાના સંકેતો દેખાઈ રહ્યા હતા. તેથી અમને વિશ્વાસ હતો કે તેઓ હજુ ઘણા દિવસો સુધી અમારી સાથે રહેશે. તે વિશ્વાસ ચકનાચૂર થઈ ગયો. તેમણે 102 વર્ષ સુધી સુખી જીવન જીવ્યું.
ભીમન્ના ખંડ્રેનું યોગદાન
1940 અને 1950ના દાયકામાં સંઘર્ષના માર્ગેથી અચાનક સમાજસેવા તરફ વળેલા ડૉ. ભીમન્ના ખંડ્રે સાથે પછી જે પણ થયું તે હંમેશા માટે એક દંતકથા બની રહેશે. સરહદી વિસ્તારોના રક્ષણ માટે પોતાનું ઘર અને મઠ છોડીને, નિઝામના શાસન સામેનો તેમનો સંઘર્ષ અને રેલ રોકો જેવા આંદોલનો આજની યુવા પેઢી અને કાર્યકરો માટે એક ઉદાહરણ બનશે. બાદમાં, ડૉ. ભીમન્ના ખંડ્રેએ ભાલકી નગરપાલિકાના પ્રથમ પ્રમુખ તરીકે રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો. ધારાસભ્ય, વિધાન પરિષદના સભ્ય અને મંત્રી તરીકે, તેમણે બિદર જિલ્લાના વિકાસમાં યોગદાન આપ્યું અને રાજ્યના સામાજિક અને સહકારી ક્ષેત્રોમાં પ્રભાવશાળી નેતા તરીકે હંમેશા યાદ રાખવામાં આવશે.
સ્વતંત્રતા સંગ્રામની ચળવળમાં પણ જોડાયા
ભીમન્ના ખંડ્રેએ 1946-47માં સ્વતંત્રતા સંગ્રામની ચળવળમાં પણ જોડાયા હતાં, દરમિયાન કલ્યાણ (હૈદરાબાદ) કર્ણાટકને મુક્ત કરવા અને આ પ્રદેશને સંયુક્ત કર્ણાટકમાં રાખવા માટે નિઝામના શાસન સામે અનેક વિરોધ પ્રદર્શનો, સંઘર્ષો અને ચળવળોનું નેતૃત્વ કર્યું. 1949-50માં વિવિધ સંગઠનો દ્વારા સંઘર્ષમાં સક્રિય રીતે સામેલ ભીમન્ના ખંડ્રેએ આચાર્ય નરેન્દ્ર દેવ, જયપ્રકાશ નારાયણ, રામ મનોહર લોહિયા, અશોક મહેતા અને અન્ય ઘણા લોકોના પ્રભાવ હેઠળ રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો.
પ્રથમ વખત પ્રમુખ બન્યા
ભીમન્ના ખંડ્રે 1953માં ભાલકી નગરપાલિકાના પ્રથમ ચૂંટાયેલા પ્રમુખ હતા અને શહેરમાં વિકાસ કાર્યો કર્યા, જેમાં રસ્તા, ગટર, સ્ટ્રીટલાઇટ અને કૃષિ પેદાશ બજારોનું નિર્માણ સામેલ હતું. 1957-58માં યોજાયેલી બીજી સામાન્ય ચૂંટણીમાં, તેમણે ભાલકી-ઔરંગ સંયુક્ત મતવિસ્તારમાંથી વિધાનસભાની ચૂંટણી લડી અને હારી ગયા. તેઓ પહેલી વાર ૧૯૬૨માં પ્રજા સમાજવાદી પક્ષના ઉમેદવાર તરીકે ભાલકી બેઠક પરથી ચૂંટણી લડીને વિધાનસભામાં પહોંચ્યા. બાદમાં, અશોક મહેતાની પ્રજા સમાજવાદી પક્ષ કોંગ્રેસમાં ભળી ગઈ. ભીમન્ના ખંડ્રે સહિત તત્કાલીન ધારાસભ્યના ઘણા સભ્યો કોંગ્રેસમાં જોડાયા.
ભાલકી મતવિસ્તાર માટે કરેલા કાર્યો
તેમણે 1967, 1978 અને 1983માં ભાલકી મતવિસ્તારના ધારાસભ્ય તરીકે આ વિસ્તારમાં અનેક વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ અમલમાં મૂક્યા. તેઓ પહેલી વાર 1988માં વિધાન પરિષદમાં પ્રવેશ્યા, 1994માં બીજી વખત MLC બન્યા અને તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી વીરપ્પા મોઈલીની સરકારમાં પરિવહન મંત્રી તરીકે, તેમણે આ વિસ્તારમાં બસ ડેપો અને પ્રાદેશિક પરિવહન કાર્યાલય સહિત અનેક મહત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટ્સ અમલમાં મૂક્યા.