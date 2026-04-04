ETV Bharat / bharat

ગુરુગ્રામ જમીન ડીલ કેસ: રોબર્ટ વાડ્રા સામેના કેસમાં ચુકાદો અનામત

દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે રોબર્ટ વાડ્રા સાથે સંકળાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં પોતાનો ચુકાદો અનામત રાખ્યો છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 4, 2026 at 3:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી : દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં રોબર્ટ વાડ્રાને આરોપી તરીકે સમન્સ પાઠવવા કે નહીં તે અંગેનો નિર્ણય અનામત રાખ્યો છે. સ્પેશિયલ જજ સુશાંત ચાંગોત્રાએ 15 એપ્રિલે ચુકાદો આપવાનો આદેશ આપ્યો હતો. સુનાવણી દરમિયાન રોબર્ટ વાડ્રાએ જણાવ્યું હતું કે, તેમની સામે મની લોન્ડરિંગનો કોઈ કેસ બનતો નથી.

રોબર્ટ વાડ્રાના વકીલે દલીલ કરી હતી કે, કોર્ટે ED દ્વારા દાખલ કરાયેલ ચાર્જશીટ પર ધ્યાન આપવું જોઈએ નહીં. 2 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ, કોર્ટે વાડ્રા સહિત આ કેસમાં દસ આરોપીઓને સમન્સ જારી કર્યા હતા. 17 જુલાઈ, 2025ના રોજ, ED એ હરિયાણાના શિકોહપુર જમીન સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં રોબર્ટ વાડ્રા વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. તેમાં વાડ્રા અને તેમની કંપની, મેસર્સ સ્કાય લાઇટ હોસ્પિટાલિટી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સહિત 10 અન્ય લોકોના નામ છે. ED એ મની લોન્ડરિંગ કેસના સંદર્ભમાં રોબર્ટ વાડ્રા અને તેમની કંપનીની રુ.37.64 કરોડની 43 મિલકતો જપ્ત કરી છે.

શું છે આખો મામલો?

આ કેસ 2008માં શરૂ થયો હતો. ગુરુગ્રામના શિકોહપુરમાં જમીનનો સોદો થયો હતો. સ્કાય લાઇટ હોસ્પિટાલિટીએ સાડા ત્રણ એકર જમીન માત્ર રુ.7.5 કરોડ (75 મિલિયન રૂપિયા)માં ખરીદી હતી. વાડ્રા આ કંપનીમાં ડિરેક્ટર હતા. આ જમીન ઓમકારેશ્વર પ્રોપર્ટીઝ પાસેથી ખરીદવામાં આવી હતી. 24 કલાકની અંદર, જમીનની માલિકી વાડ્રાની કંપનીને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. 2012માં, સ્કાય લાઇટ હોસ્પિટાલિટીએ તે જ જમીન DLF ને રુ.58 કરોડ (58 મિલિયન રૂપિયા)માં વેચી દીધી હતી, જેના પરિણામે કંપનીને નોંધપાત્ર નફો થયો હતો. 2018માં આ કેસમાં FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી.

TAGGED:

VERDICT RESERVED CASE
ROBERT VADRA CASE
ROBERT VADRA MONEY LAUNDERING CAS
ROBERT VADRA LAND DEAL CASE
ROUSE AVENUE COURT ROBERT VADRA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.