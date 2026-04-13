નોઈડા ફેઝ-2માં કર્મચારીઓ વિફર્યા, પથ્થરમારો અને વાહનોમાં કરી તોડફોડ
અહીં કર્મચારીઓ પગાર વધારાની માંગણી માટે વિરોધ પ્રદર્શન કરવા માટે એકત્રિત થયા હતા.
Published : April 13, 2026 at 10:29 AM IST
નવી દિલ્હી/નોઈડા: વેતનમાં વધારાની માંગને લઈને નોઈડા ફેઝ 2 માં કર્મચારીઓ હોબાળો જોવા મળ્યો હતો. પરિસ્થિતિને થાળે પાડવા માટે અહીં પોલીસનો ચાંપતો બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે.
વિફરેલા કર્મચારીઓએ નોઈડા ફેઝ 2 માં વાહનો અને મિલકતોમાં તોડફોડ કરવામાં આવી હતી અને પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હતો. તોડફોડ અને વાહનોને આગ ચાંપી દેવામાં આવી હોવાની તસવીરો પણ સામે આવી રહી છે.
#WATCH उत्तर प्रदेश: नोएडा के फेज़ 2 में गाड़ियों और प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ की गई और पत्थर फेंके गए, जहाँ एक कंपनी के कर्मचारी सैलरी बढ़ाने की अपनी मांगों को लेकर विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। हालात को काबू में करने के लिए यहाँ भारी पुलिस तैनात की गई है। अधिक जानकारी की… pic.twitter.com/xrUhuSvTKH— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 13, 2026
નોઈડામાં આવેલી એક કંપનીના કર્મચારીઓ પગાર વધારાની માંગણીને લઈને વિરોધ પ્રદર્શન કરવા માટે ભેગા થયા હતા. જોતજોતામાં હંગામો વધી ગયો અને સ્થિતિ વણસી ગઈ. પરિસ્થિતિને કાબુમાં લેવા માટે ભારે પોલીસનો બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો.
VIDEO | Uttar Pradesh: A large number of workers are demanding wage hikes in Phase 62 of Noida. More details are awaited.— Press Trust of India (@PTI_News) April 13, 2026
નોઈડાના ફેઝ 62 માં પણ મોટી સંખ્યામાં કામદારો વેતન વધારાની માંગ કરતા રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતાં.
વધુ માહિતીની રાહ જોવાઈ રહી છે....