નોઈડા ફેઝ-2માં કર્મચારીઓ વિફર્યા, પથ્થરમારો અને વાહનોમાં કરી તોડફોડ

અહીં કર્મચારીઓ પગાર વધારાની માંગણી માટે વિરોધ પ્રદર્શન કરવા માટે એકત્રિત થયા હતા.

નોઈડા ફેઝ-2માં કર્મચારીઓ વિફર્યા
નોઈડા ફેઝ-2માં કર્મચારીઓ વિફર્યા (SCREEB GRAB, ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 13, 2026 at 10:29 AM IST

નવી દિલ્હી/નોઈડા: વેતનમાં વધારાની માંગને લઈને નોઈડા ફેઝ 2 માં કર્મચારીઓ હોબાળો જોવા મળ્યો હતો. પરિસ્થિતિને થાળે પાડવા માટે અહીં પોલીસનો ચાંપતો બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે.

વિફરેલા કર્મચારીઓએ નોઈડા ફેઝ 2 માં વાહનો અને મિલકતોમાં તોડફોડ કરવામાં આવી હતી અને પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હતો. તોડફોડ અને વાહનોને આગ ચાંપી દેવામાં આવી હોવાની તસવીરો પણ સામે આવી રહી છે.

નોઈડામાં આવેલી એક કંપનીના કર્મચારીઓ પગાર વધારાની માંગણીને લઈને વિરોધ પ્રદર્શન કરવા માટે ભેગા થયા હતા. જોતજોતામાં હંગામો વધી ગયો અને સ્થિતિ વણસી ગઈ. પરિસ્થિતિને કાબુમાં લેવા માટે ભારે પોલીસનો બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો.

નોઈડાના ફેઝ 62 માં પણ મોટી સંખ્યામાં કામદારો વેતન વધારાની માંગ કરતા રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતાં.

વધુ માહિતીની રાહ જોવાઈ રહી છે....

