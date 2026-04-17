વેદાંતા પાવર પ્લાન્ટ અકસ્માત: ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અગ્રવાલ સામે FIR દાખલ; 20 લોકોના મોત, 15 ઘાયલ
14 એપ્રિલના રોજ, વેદાંતા પાવર પ્લાન્ટમાં બોઈલર પાઇપ વિસ્ફોટ થયો હતો, જેમાં 35 લોકો ફસાઈ ગયા હતા.
Published : April 17, 2026 at 9:17 AM IST
રાયપુર\શક્તિ: વેદાંતા પાવર પ્લાન્ટ અકસ્માતમાં પોલીસે એફઆઈઆર નોંધી છે. વેદાંતા ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અગ્રવાલ સામે પણ એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં પ્લાન્ટ મેનેજમેન્ટ તરફથી બેદરકારી બહાર આવ્યા બાદ પોલીસ વહીવટીતંત્રે આ કાર્યવાહી કરી છે.
શક્તિ એસપી પ્રફુલ્લ ઠાકુરે જણાવ્યું હતું કે તપાસમાં પ્લાન્ટ મેનેજમેન્ટ તરફથી બેદરકારી બહાર આવ્યા બાદ, બીએનએસ એક્ટની વિવિધ કલમો હેઠળ ડાબરા પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. તપાસ ચાલુ છે.
सक्ति के सिंघीतराई में वेदांता पावर प्लांट में औद्योगिक हादसे की घटनास्थल का आज जायजा लिया। जिला प्रशासन, वेदांता प्रबंधन के अधिकारियों की बैठक लेकर घटना की बारीकी से जानकारी ली। जिम्मेदारों पर तत्काल एफआईआर करने एवं श्रम अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज करने के निर्देश दिए गए। pic.twitter.com/gB7TrVH8Td— लखन लाल देवांगन (@LakhanLalDewan1) April 16, 2026
પ્રફુલ્લ ઠાકુરે જણાવ્યું હતું કે આ કેસમાં અનેક તપાસ અહેવાલોની રાહ જોવાઈ રહી છે. ઔદ્યોગિક આરોગ્ય અને સલામતી નિરીક્ષણ, એફએસએલ રિપોર્ટ અને ટેકનિકલ ટીમના રિપોર્ટ પછી કેસમાં વધારાની કલમો ઉમેરવામાં આવશે. કંપની મેનેજમેન્ટ અને તમામ જવાબદારો સામે એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી છે. એફઆઈઆરમાં આઠથી દસ વ્યક્તિઓના નામ આપવામાં આવ્યા છે; જે કોઈ પણ સંડોવાયેલા જણાશે તેનું નામ પણ જાહેર કરવામાં આવશે. બીએનએસ એક્ટની કલમ 106, 289, 3 અને 5 હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
પોલીસ અધિક્ષકે જણાવ્યું હતું કે વેદાંત પાવર પ્લાન્ટ વિસ્ફોટમાં 20 લોકોના મોત થયા હતા. 15 લોકો વિવિધ હોસ્પિટલોમાં સારવાર હેઠળ છે. પોસ્ટમોર્ટમ પછી, મૃતકોના મૃતદેહ તેમના પરિવારોને સોંપવામાં આવ્યા છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ હજુ બાકી છે.
ઉદ્યોગ મંત્રી લખન લાલ દેવાંગન ગુરુવારે શક્તિ પહોંચ્યા અને વેદાંતા પાવર પ્લાન્ટમાં ઘટના સ્થળનું નિરીક્ષણ કર્યું. ઉદ્યોગ મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે બેદરકારીને કારણે મોટો વિસ્ફોટ થયો. જવાબદારો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
जांच दल गठित किया गया है और जांच दल हमारे साथ आया है, जो निरीक्षण कर रहा है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनकी एक-एक बिंदु पर बारीकी से जांच होनी चाहिए। pic.twitter.com/YEg2tMjJMZ— Deepak Baij (@DeepakBaijINC) April 16, 2026
કોંગ્રેસ તપાસ સમિતિ શક્તિ પહોંચી
કોંગ્રેસે પાવર પ્લાન્ટ વિસ્ફોટની તપાસ માટે એક સમિતિની રચના કરી છે. કોંગ્રેસ તપાસ સમિતિ ગુરુવારે શક્તિ પહોંચી. તપાસ સમિતિમાં વિપક્ષના નેતા ડૉ. ચરણદાસ મહંત, કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ દીપક બૈજ, ભૂતપૂર્વ મંત્રી જયસિંહ અગ્રવાલ અને અનેક ધારાસભ્યો અને કોંગ્રેસના નેતાઓનો સમાવેશ થાય છે. કોંગ્રેસના નેતાઓએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે પ્લાન્ટ તેની ક્ષમતા કરતાં વધુ વીજળી ઉત્પન્ન કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો, જેના કારણે બોઈલર વિસ્ફોટ થયો અને 20 લોકોના મોત થયા.
વેદાંતા પાવર પ્લાન્ટ બ્લાસ્ટ
મંગળવાર, 14 એપ્રિલના રોજ, સક્તીના સિંઘીતરાયમાં વેદાંત લિમિટેડ છત્તીસગઢ પાવર પ્લાન્ટની અંદર બોઈલર ફાટ્યો હતો. વિસ્ફોટ સમયે ઘણા કર્મચારીઓ અને કામદારો કામ કરી રહ્યા હતા. વિસ્ફોટમાં પાંત્રીસ લોકો ઘાયલ થયા હતા, જેમાં 20 લોકો માર્યા ગયા હતા. પંદર લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા અને તેમની સારવાર ચાલી રહી છે. કંપનીએ મૃતકોના પરિવારના એક સભ્યને ₹35 લાખ રૂપિયા અને નોકરી આપવાનું વચન આપ્યું છે. સરકાર મૃતકોના પરિવારને ₹5 લાખ અને ઘાયલોને ₹50,000 રૂપિયા આપી રહી છે. પ્રધાનમંત્રી રાહત ભંડોળ મૃતકોના પરિવારને ₹૨ લાખ રૂપિયા અને ઘાયલોને ₹50,000 રૂપિયા આપી રહ્યું છે.