વીડી સતીશન બન્યા કેરલમના નવા મુખ્યમંત્રી, રાજ્યપાલે લેવડાવ્યા શપથ; રાહુલ ગાંધી સહિતના નેતા હાજર રહ્યા

વીડી સતીશન કેરલમના 13મા મુખ્યમંત્રી બન્યા છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 18, 2026 at 10:46 AM IST

Updated : May 18, 2026 at 10:54 AM IST

કોચ્ચી: કોંગ્રેસના નેતા વીડી સતીશને તિરૂવનંતપુરમના સેન્ટ્રલ સ્ટેડિયમમાં કેરલમના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા હતા.વીડી સતીશન કેરલમના 13મા મુખ્યમંત્રી બન્યા છે. રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર વી. આર્લેકરે સેન્ટ્રલ સ્ટેડિયમમાં સમગ્ર મંત્રી મંડળને શપથ લેવડાવ્યા હતા. વીડી સતીશનની સાથે તેમની 20 સભ્યોની કેબિનેટે પણ એકસાથે શપથ લીધા હતા.

આ કાર્યક્રમમાં કોંગ્રેસના નેતૃત્ત્વ હેઠળના યુનાઇટેડ ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ (UDF) એક દાયકા પછી કેરલમમાં સત્તામાં આવ્યું છે. રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા અને મલ્લિકાર્જુન ખડગે સહિતના કોંગ્રેસના સીનિયર નેતાઓ, કોંગ્રેસ શાસિત રાજ્યના મુખ્યમંત્રીઓ આ સમારંભમાં હાજર રહ્યા હતા.

વીડી સતીશન કેરલમના મુખ્યમંત્રી બન્યા બાદ રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર વી.આર્લેકરે અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.

કોંગ્રેસ શાસિત રાજ્યના CM પણ હાજર રહ્યા

કેરલમના મુખ્યમંત્રીના શપથગ્રહણ સમારંભમાં કોંગ્રેસ શાસિત રાજ્ય તેલંગાણા, હિમાચલ પ્રદેશ અને કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી પણ હાજર રહ્યા હતા.

તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડીએ જણાવ્યું કે, કોંગ્રેસના કાર્યકર્તા ઉજવણી કરી રહ્યા છે.બીજી તરફ હિમાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું કે કેરલમમાં અમે 10 વર્ષ પછી સત્તામાં પરત ફર્યા છીએ.

કેરલમના મુખ્યમંત્રી વીડી સતીશનના શપથ ગ્રહણ સમારંભમાં પૂર્વ મુખ્યમંત્રી પિનરાઇ વિજયન પણ જોવા મળ્યા હતા. ભાજપના નેતા રાજીવ ચંદ્રશેખર અને CPI નેતા બિનોય વિશ્વમ કેરલમ શપથ ગ્રહણ સમારંભ માટે સ્ટેજ પર જોવા મળ્યા હતા.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે કેરલમ વિધાનસભાની 140 બેઠક પર યોજાયેલી ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસનું નેતૃત્ત્વ ધરાવતી UDFને મોટી જીત મળી હતી. UDFએ 102 બેઠક જીતી હતી જ્યારે ડાબેરી LDFને 35 બેઠક મળી હતી.

