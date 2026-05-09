તમિલનાડુમાં સસ્પેન્સ ખતમ: વિજય જ બનશે મુખ્યમંત્રી, VCKએ TVKને આપ્યું સમર્થન, ચેન્નઈમાં ઉજવણી

તમિલનાડુમાં સરકાર બનાવવા માટે VCKએ વિજયના નેતૃત્વમાં TVKની નવી સરકારને બહારથી સમર્થન આપવાની જાહેરાત કરી.

VCK ના સ્થાપક અને લોકસભા સાંસદ થોલ થિરુમાવલવન TVK નેતા આધવ અર્જુનને સમર્થન પત્ર સોંપી રહ્યા છે.
VCK ના સ્થાપક અને લોકસભા સાંસદ થોલ થિરુમાવલવન TVK નેતા આધવ અર્જુનને સમર્થન પત્ર સોંપી રહ્યા છે.
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 9, 2026 at 5:57 PM IST

ચેન્નાઈ: તમિલનાડુમાં સરકાર રચવા અંગેનો સસ્પેન્સ લગભગ ખતમ થઈ ગયો છે. TVK (તમિલગા વેત્રી કઝગમ) માટે સરકાર બનાવવાનો માર્ગ મોકળો થઈ ગયો છે. વિદુથલાઈ ચિરુથૈગલ કાચી (VCK) એ વિજયને સમર્થન આપવાની સત્તાવાર જાહેરાત કરી છે.

શનિવારે, VCKના પ્રમુખ થોલ. થિરુમાવલવને TVKના મહાસચિવ આધવ અર્જુનને સમર્થનનો સત્તાવાર પત્ર સોંપ્યો. પત્રમાં, થિરુમાવલવને રાજ્યમાં સરકાર બનાવવા માટે TVKને તેમના પક્ષના સમર્થનનું વચન આપ્યું.

VCK તરફથી સમર્થન પત્ર મળ્યા પછી, TVKના નેતા આધવ અર્જુને તેને "જીત" ગણાવી. તેમણે VCKનો પત્ર પ્રદર્શિત કર્યો, જેમાં સરકાર બનાવવા માટે TVKને "સમર્થન" આપવાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું. અર્જુને કોંગ્રેસ, ડાબેરી પક્ષો અને VCKના વડા થિરુમાવલવનનો સમર્થન આપવા બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો. તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે વિજય મુખ્યમંત્રી બનશે.

VCK નેતા વન્ની અરાસુ, જે પાર્ટીના ધારાસભ્ય દળના નેતા પણ છે, તેમણે રાજ્યપાલ આર્લેકરને પત્ર લખીને TVKને પક્ષના સમર્થનની ઔપચારિક જાહેરાત કરી છે.

એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે વિજય જલ્દી જ રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર વિશ્વનાથ આર્લેકરને મળી શકે છે.

તમિલનાડુમાં સરકાર રચના માટે VCK દ્વારા સમર્થનની જાહેરાત બાદ, TVKમાં ખુશીની લહેર ફેલાઈ ગઈ. TVK સમર્થકો ચેન્નાઈમાં રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા અને પોતાનો આનંદ વ્યક્ત કર્યો હતો.

VCK સૂત્રોએ કહ્યું કે, હાલ પૂરતું, પાર્ટી સરકાર બનાવવાના TVK ના પ્રથમ પ્રયાસમાં વિજયને બાહ્ય સમર્થન આપશે.

ઇન્ડિયન યુનિયન મુસ્લિમ લીગ (IUML)એ રાજ્યમાં સરકાર બનાવવા માટે TVK ને બિનશરતી સમર્થન આપવાનું વચન આપ્યું છે. IUML નેતાઓએ શનિવારે TVK ને પોતાનો સમર્થન પત્ર સોંપ્યો. IUML હાલમાં વિધાનસભામાં બે બેઠકો ધરાવે છે.

આ સાથે, TVKને હવે કોંગ્રેસ, CPI, CPI(M), VCK અને IUMLનો ટેકો મળી ગયો છે, જેનાથી તેની કુલ બેઠકો 121 થઈ ગઈ છે જે 234 સભ્યોની તમિલનાડુ વિધાનસભામાં જરૂરી 118 બેઠકોના બહુમતી આંકડાને પાર કરે છે. વિજયના નેતૃત્વ હેઠળ, તમિલગા વેત્રી કઝગમે વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 108 બેઠકો જીતી છે, જે બહુમતીથી 10 ઓછી છે. ત્યારબાદ, પાર્ટીએ તમિલનાડુમાં સરકાર બનાવવા માટે કોંગ્રેસ, CPI, CPI(M) અને VCK - તમામ DMKના સહયોગીઓ પાસેથી સમર્થન માંગ્યું હતું.

વિજયે બે સીટો પર જીત મેળવ્યો છે; જોકે, તેમણે તેમાંથી એકમાંથી રાજીનામું આપવું પડશે, જેનાથી પાર્ટીની બેઠકોની સંખ્યા 107 થઈ જશે. TVKને ટેકો આપતી પાર્ટીઓની સીટોની કુલ સંખ્યા 11 છે.

