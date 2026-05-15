ભીખ માંગવાના બહાને પીજીમાં પ્રવેશ, મોબાઇલ ચોરી કરતી બે મહિલા આરોપીની વસ્ત્રાપુર પોલીસે ધરપકડ કરી
Published : May 15, 2026 at 9:40 PM IST
અમદાવાદ: શહેરના વસ્ત્રાપુર વિસ્તારમાંથી મોબાઇલ ચોરીનો ચોંકાવનારો બનાવ સામે આવ્યો છે. પીજી અને રહેણાંક વિસ્તારોમાં ભીખ માંગવાના બહાને પ્રવેશ કરી મોબાઇલ ચોરી કરતી બે મહિલાઓને વસ્ત્રાપુર પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ ઝડપી પાડી છે. પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી ચોરાયેલા મોબાઇલ ફોન પણ કબ્જે કર્યા છે.
વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલા એક પીજીમાંથી મોબાઇલ ફોન ચોરી થયાની ફરિયાદ નોંધાયા બાદ પોલીસ એક્શનમાં આવી હતી. શહેર પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓના માર્ગદર્શન હેઠળ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનની સવેલન્સ ટીમે ટેક્નિકલ તપાસ અને બાતમીદારોના આધારે આરોપીઓને શોધવાની કામગીરી શરૂ કરી હતી. પેટ્રોલિંગ દરમિયાન પોલીસને મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે બે મહિલાઓને અટકાવી તપાસ કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન તેમની પાસેથી વનપ્લસ કંપનીનો અંદાજે 20 હજાર રૂપિયાનો અને રેડમી કંપનીનો અંદાજે 5 હજાર રૂપિયાનો મોબાઇલ ફોન મળી આવ્યો હતો. કુલ 25 હજાર રૂપિયાનો મુદ્દામાલ પોલીસે રિકવર કર્યો છે.
ઝડપાયેલી મહિલાઓની ઓળખ અન્નુબેન માંગીલાલ નટ અને પૂજા કિરણભાઈ નટ તરીકે થઈ છે. બંને મહિલાઓ અમદાવાદના સાબરમતી વિસ્તારના કાળી ગામમાં રહે છે. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓ ખાસ પીજી અને રહેણાંક વિસ્તારોને ટાર્ગેટ બનાવતી હતી. વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનના પી.આઈ ડૉ ગીતા ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓ પહેલા ભીખ માંગવાના બહાને બિલ્ડિંગ અથવા પીજીમાં પ્રવેશ કરતી હતી અને તક મળતા મોબાઇલ ફોન સહિતની કિંમતી વસ્તુઓ ચોરી લેતી હતી.
જો કોઈ વ્યક્તિ તેમને શંકાના આધારે રોકે અથવા પકડવાનો પ્રયાસ કરે તો બંને મહિલાઓ પોતે બહેરા અને મૂંગા હોવાનું નાટક કરતી હતી. સાથે જ આનંદ મિશન આશ્રમનું કાર્ડ બતાવી લોકોની સહાનુભૂતિ મેળવવાનો પ્રયાસ કરતી હતી.હાલમાં વસ્ત્રાપુર પોલીસે બંને આરોપીઓ સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતા 2023ની કલમ 305(એ) હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસે હવે તપાસ શરૂ કરી છે કે બંને મહિલાઓએ શહેરના અન્ય વિસ્તારોમાં પણ આવી જ રીતે ચોરીની ઘટનાઓને અંજામ આપ્યો છે કે નહીં.
