માધુરીના કોલ્હાપુર પરત ફરવાના HPCના આદેશનું વનતારાએ કર્યું સ્વાગત, સતત તબીબી સારવારની ખાતરી
વનતારાએ જણાવ્યું છે કે માધુરી કોલ્હાપુર પરત ફર્યા બાદ પણ તેના સ્વાસ્થ્ય, કલ્યાણ અને તબીબી સારવાર માટે જરૂરી સહયોગ ચાલુ રાખવામાં આવશે
Published : September 15, 2026 at 11:16 AM IST
જામનગર: કોલ્હાપુરમાં ‘મહાદેવી’ તરીકે જાણીતી હાથીણી માધુરીને કોલ્હાપુર પરત મોકલવાની હાઈ-પાવર્ડ કમિટી (HPC)ના આદેશનું વનતારાએ સ્વાગત કર્યું છે. વનતારાએ જણાવ્યું છે કે માધુરી કોલ્હાપુર પરત ફર્યા બાદ પણ તેના સ્વાસ્થ્ય, કલ્યાણ અને તબીબી સારવાર માટે જરૂરી સહયોગ ચાલુ રાખવામાં આવશે.
માધુરી 30 જુલાઈ, 2025ના રોજ હાઈ-પાવર્ડ કમિટીના નિર્દેશોનું પાલન કરતાં જામનગર સ્થિત વનતારા પહોંચી હતી. આ નિર્દેશોને બોમ્બે હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટે પણ માન્ય રાખ્યા હતા. વનતારાએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે તેણે માધુરીની કસ્ટડી માંગી નહોતી, પરંતુ સત્તાધિકારીઓના નિર્દેશ મુજબ તેને સ્વીકારી તેની સંભાળ રાખી હતી.
કોલ્હાપુરમાં માધુરી પ્રત્યે લોકોની ઊંડી લાગણીને વનતારા સમજે છે. મહારાષ્ટ્ર સરકાર, અધિકારીઓ, સંબંધિત હિતધારકો અને સ્થાનિક સમુદાય સાથે ચર્ચા કર્યા બાદ વનતારાએ 6 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ જણાવ્યું હતું કે તે લોકોની લાગણીઓનું સન્માન કરે છે અને સક્ષમ સત્તાધિકારીઓના નિર્ણયનું પાલન કરશે.
ત્યારબાદ સુપ્રીમ કોર્ટે તમામ પક્ષોને પોતાના દાવા હાઈ-પાવર્ડ કમિટી સમક્ષ રજૂ કરવા જણાવ્યું હતું. પક્ષકારોની રજૂઆતો સાંભળ્યા બાદ, વિવિધ અહેવાલો મંગાવી અને નંદાણી ખાતેની સુવિધાનું નિરીક્ષણ કર્યા બાદ HPCએ 9 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ માધુરીને કેટલીક કડક શરતો સાથે કોલ્હાપુર પરત મોકલવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
આ શરતો મુજબ માધુરીનો કોઈપણ સરઘસ કે અન્ય હેતુ માટે ઉપયોગ કરી શકાશે નહીં. તેને ચોવીસ કલાક સંભાળ અને દેખરેખ પૂરી પાડવાની રહેશે તેમજ દર પખવાડિયે તેની તબીબી તપાસ કરાવવી પડશે. વનતારાએ જણાવ્યું કે તે HPCના અધિકારનું સન્માન કરે છે અને તેના તમામ નિર્દેશોનું સંપૂર્ણ પાલન કરશે.
વનતારાના જણાવ્યા અનુસાર, માધુરી અંગે તેના તમામ નિર્ણયો પશુચિકિત્સા વિજ્ઞાન અને તેના કલ્યાણને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યા છે. સતત પશુચિકિત્સકીય સારવારના કારણે માધુરીની તબિયત સ્થિર થઈ છે, જોકે તેની લાંબા સમયથી ચાલી આવતી આરોગ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ સંપૂર્ણપણે દૂર થઈ નથી. તેથી તેને યોગ્ય સારવાર, સહાયક સંભાળ અને નિયમિત તબીબી દેખરેખની હજુ પણ જરૂર છે.
વનતારાએ વધુમાં જણાવ્યું કે માધુરી કોલ્હાપુર પરત જાય ત્યાર બાદ તેની જવાબદારી પૂર્ણ થતી નથી. તેના પુનઃસ્થાપન માટે યોગ્ય રહેઠાણ, પશુચિકિત્સા સુવિધાઓ, તબીબી સાધનો, દવાઓ અને અન્ય જરૂરી વ્યવસ્થાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે વનતારાએ સહયોગ આપ્યો છે.
HPCના નિર્દેશ અનુસાર, વનતારાના પશુચિકિત્સકો દર પખવાડિયે કોલ્હાપુર જઈને માધુરીની તબીબી તપાસ કરશે અને તેના અહેવાલો સંબંધિત સત્તાધિકારીઓને સોંપશે. વનતારાએ જણાવ્યું કે આ વ્યવસ્થાનો હેતુ માધુરી જ્યાં પણ રહે ત્યાં તેની સારવારમાં સાતત્ય જાળવવાનો અને તેના કલ્યાણનું રક્ષણ કરવાનો છે.
માધુરી જ્યાં પરત જઈ રહી છે તે નંદાણી ખાતેના વાડા અને સુવિધામાં પણ વનતારાએ જરૂરી કામગીરી કરી છે. ઉપલબ્ધ માળખાકીય સુવિધાઓને ધ્યાનમાં રાખીને તેના માટે શક્ય તેટલી શ્રેષ્ઠ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. જોકે, ટાઉન પ્લાનિંગ સંબંધિત મર્યાદાઓને કારણે હાલ વધુ માળખાકીય સુધારા કરી શકાયા નથી. ટ્રસ્ટની જમીનમાંથી પસાર થતો રસ્તો વિકાસ માટે ઉપલબ્ધ જમીનને મર્યાદિત કરે છે.
માધુરી નવી જગ્યાએ સ્થાયી થયા બાદ વનતારા નંદાણી મઠને સુવિધાના વધુ વિકાસ માટે સહયોગ આપતું રહેશે. કોર્ટ અથવા સક્ષમ સત્તાધિકારીઓના નિર્દેશ મળે તો વનતારા આવા સુધારામાં પણ સંપૂર્ણ સહાય કરશે.
વનતારાએ જણાવ્યું કે સાચા અર્થમાં પ્રાણી કલ્યાણ માટે તથ્યો, પશુચિકિત્સા વિજ્ઞાન, જવાબદાર સંભાળ, કાયદાકીય પ્રક્રિયાનું સન્માન અને જીવનની સતત સુરક્ષા માટે અડગ પ્રતિબદ્ધતા જરૂરી છે.
વનતારાએ સુપ્રીમ કોર્ટ, બોમ્બે હાઈકોર્ટ અને હાઈ-પાવર્ડ કમિટીના નિર્દેશો બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. સાથે જ મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત સરકાર તથા તેમના અધિકારીઓના સહયોગ બદલ પણ આભાર માન્યો હતો. માધુરી અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરનાર નંદાણી મઠ અને કોલ્હાપુરના લોકોનો પણ વનતારાએ આભાર માન્યો હતો.
માધુરીની સ્થિતિ HPC સમક્ષ લાવવામાં PETA ઇન્ડિયાની ભૂમિકા બદલ પણ વનતારાએ સ્વીકાર વ્યક્ત કર્યો હતો અને પ્રાણી કલ્યાણના ક્ષેત્રમાં PETA સાથેના લાંબા સમયથી ચાલતા સહયોગને મહત્વપૂર્ણ ગણાવ્યો હતો.
વનતારાએ અંતમાં જણાવ્યું હતું કે, માધુરીનું કલ્યાણ તેની પ્રથમ પ્રાથમિકતા છે. તેના સ્વાસ્થ્ય, કલ્યાણ અને ગૌરવ પ્રત્યેની અમારી પ્રતિબદ્ધતા તે ક્યાં રહે છે તેના પર નિર્ભર નથી. વનતારાએ માધુરીના સારા સ્વાસ્થ્ય, લાંબા, સુરક્ષિત અને સુખી જીવન માટે શુભેચ્છા પાઠવી હતી.
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