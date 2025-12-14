ETV Bharat / bharat

રેલવેની નવી પહેલ, હવે વંદે ભારત ટ્રેનોમાં પીરસવામાં આવશે લોકલ વાનગી

વંદે ભારત ટ્રેનોમાં હવેથી લોકલ વાનગીનો સ્વાદ પણ મુસાફરો માણી શકશે. બીજી તરફ રેલવેએ નકલી ટિકિટ બુકિંગ અટકાવવા માટે કડક નિયમો લાગુ કર્યા છે.

હવે વંદે ભારત ટ્રેનોમાં પીરસવામાં આવશે લોકલ વાનગી
Published : December 14, 2025 at 12:12 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારતીય રેલ્વે મુસાફરોને વધુ સારી અને યાદગાર મુસાફરી પૂરી પાડવા માટે સતત નવી પહેલો અમલમાં મૂકી રહી છે. આ સંદર્ભમાં, વંદે ભારત ટ્રેનોમાં મુસાફરી કરનારા મુસાફરોને હવે તેઓ જે પ્રદેશમાં મુસાફરી કરી રહ્યા છે તે પ્રદેશના લોકલ ભોજનનો સ્વાદ માણવાની તક મળશે. રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે રેલ ભવનમાં અધિકારીઓ સાથેની સમીક્ષા બેઠક દરમિયાન આ યોજનાની જાહેરાત કરી. તેમણે કહ્યું કે આનાથી મુસાફરોને માત્ર આરામદાયક મુસાફરી જ નહીં પરંતુ તેઓ તે પ્રદેશની સંસ્કૃતિ અને ભોજન સાથે પણ જોડાઈ શકશે.

વંદે ભારત ટ્રેનોમાં સ્થાનિક ભોજન ઉપલબ્ધ થશે.

રેલ્વે મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે વંદે ભારત ટ્રેનોમાં સ્થાનિક ભોજન રજૂ કરવામાં આવશે. ઉદાહરણ તરીકે, જો ટ્રેન દક્ષિણ ભારતમાંથી મુસાફરી કરી રહી હોય, તો મુસાફરોને પરંપરાગત વાનગીઓ પીરસવામાં આવશે, જ્યારે ઉત્તર ભારતમાંથી પસાર થતા રૂટ પર સ્થાનિક ભોજન પીરસવામાં આવશે. આ યોજના શરૂઆતમાં વંદે ભારત ટ્રેનોમાં લાગુ કરવામાં આવશે, અને જો સફળ થશે, તો તેને તબક્કાવાર અન્ય ટ્રેનો માટે લાગુ કરવામાં આવશે.

રેલવેએ નકલી ટિકિટ બુકિંગ સામે કડક કાર્યવાહી કરી

રેલવેએ ટિકિટ બુકિંગ સિસ્ટમને પારદર્શક અને સામાન્ય મુસાફરો માટે સરળ બનાવવા માટે નકલી ટિકિટ બુકિંગ સામે કડક પગલાં લીધા છે. રેલવે મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, નકલી અને શંકાસ્પદ યુઝર આઈડીના કારણે સાચા મુસાફરો તત્કાલ ટિકિટ મેળવી શકતા ન હતા. આ સમસ્યાના ઉકેલ માટે હવે એક કડક સિસ્ટમ લાગુ કરવામાં આવી છે.

3.03 મિલિયન નકલી એકાઉન્ટ બંધ

રેલ્વે અને IRCTC દ્વારા અત્યાર સુધીમાં 3.03 મિલિયન નકલી એકાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત 2.7 કરોડ શંકાસ્પદ યુઝર આઈડીની ગતિવિધિને કારણે અસ્થાયી રીતે સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યા છે. કડક ચકાસણી પછી, IRCTC વેબસાઇટ પર દરરોજ ફક્ત 5000 નવા યુઝર એકાઉન્ટ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે, જે અગાઉના 1 લાખ હતા.

આધાર-આધારિત OTP સિસ્ટમ લાગુ

છેતરપિંડીભર્યા બુકિંગને રોકવા માટે, રેલ્વેએ આધાર-આધારિત OTP સિસ્ટમ લાગુ કરી છે. આ સિસ્ટમ 322 ટ્રેનોમાં લાગુ કરવામાં આવી છે, જેનાથી તત્કાલ ટિકિટ કન્ફર્મ થવાની શક્યતા લગભગ 65% વધી ગઈ છે. વધુમાં, 211 ટ્રેનોમાં રિઝર્વેશન કાઉન્ટર પર આ સિસ્ટમ લાગુ કરવામાં આવી છે.

એન્ટી-બોટ ટેકનોલોજીના સકારાત્મક પરિણામો મળ્યા છે

રેલ્વે મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે Akamai જેવી એન્ટી-બોટ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ છેતરપિંડી કરનારા વપરાશકર્તાઓને સરળતાથી ઓળખવા માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે. આનાથી વાસ્તવિક મુસાફરો માટે ટિકિટ બુકિંગ પ્રક્રિયા સરળ, સલામત અને સરળ બની છે. રેલ્વે દ્વારા આ પગલાં મુસાફરોને વધુ સારી સુવિધા અને વાજબી ટિકિટિંગ સિસ્ટમ પ્રદાન કરી રહ્યા છે.

સંપાદકની પસંદ

