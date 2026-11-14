અયોધ્યાથી નેપાળ વચ્ચે દોડશે વંદે ભારત, પીએમ મોદી અને નેપાળના પીએમ આ દિવસે ટ્રેનને આપશે લીલી ઝંડી
આ ટ્રેન અયોધ્યા ધામ રેલ્વે સ્ટેશન અને જનકપુર ધામ (નેપાળ) વચ્ચે દોડશે. આ રૂટ 464 કિલોમીટર લાંબો છે. જે આજે ઉપડશે તો કાલે પરત ફરશે.
Published : November 14, 2026 at 2:27 PM IST
અયોધ્યા: ભારતીય રેલ્વેએ નેપાળમાં દેવી સીતાના જન્મસ્થળો અને ભારતમાં ભગવાન રામ વચ્ચે વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેન દોડાવવાની જાહેરાત કરી છે. આ ટ્રેન અયોધ્યા ધામ રેલ્વે સ્ટેશન અને જનકપુર ધામ (નેપાળ) વચ્ચે દોડશે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને નેપાળના વડા પ્રધાન બાલેન્દ્ર શાહ 23 નવેમ્બરના રોજ હૈદરાબાદ હાઉસથી વર્ચ્યુઅલી આ ટ્રેનને લીલી ઝંડી આપશે.
આ દરમિયાન, રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ અયોધ્યા ધામ રેલ્વે સ્ટેશન પર રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલ, મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ, નાયબ મુખ્યમંત્રીઓ બ્રજેશ પાઠક અને કેશવ પ્રસાદ મૌર્ય, સાંસદ અવધેશ પ્રસાદ, મેયર ગિરીશ પતિ ત્રિપાઠી અને ધારાસભ્ય વેદ પ્રકાશ ગુપ્તા સાથે હાજર રહેશે.
અયોધ્યા અને જનકપુર ધામ વચ્ચેની રેલ સેવા ભારત અને નેપાળ વચ્ચેના ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક સંબંધોને મજબૂત બનાવવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પહેલ માનવામાં આવે છે. રામનગરી અયોધ્યા અને સીતાનગરી જનકપુર ધામ વચ્ચેનું રેલ જોડાણ રામાયણ સર્કિટને નવી ગતિ આપશે. આનાથી બંને દેશોના યાત્રાળુઓ, પ્રવાસીઓ અને ઉદ્યોગપતિઓને ફાયદો થશે.
વધુમાં, રેલ સેવા ફરી શરૂ થવાથી ભારત અને નેપાળ વચ્ચે ધાર્મિક પર્યટન અને વેપાર પ્રવૃત્તિઓને વેગ મળવાની અપેક્ષા છે. મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે થોડા વર્ષો પહેલા બસ સેવા શરૂ કરી હતી, પરંતુ અનિવાર્ય સંજોગોને કારણે તે સફળ થઈ શકી નહીં. ત્યારથી રેલ સેવા માટેની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. હવે, 23 નવેમ્બરના રોજ આ સેવા શરૂ થતાં, બંને દેશોના ભક્તો અને અયોધ્યાના સંતો ખૂબ જ ખુશ છે.
આજે રવાના તો કાલે પરત
ભારત અને નેપાળ બંને જગ્યાએ અયોધ્યાથી નેપાળના જનકપુર ધામ સુધી જયનગર થઈને રેલ સેવા ફરી શરૂ કરવા માટે તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. મળતી માહિતી મુજબ, સરહદ પર પૂરતા પ્રમાણમાં કસ્ટમ ચેકિંગ થશે. જયનગર ખાતે બંને બાજુથી આવતી અને જતી ટ્રેનોનું કસ્ટમ વિભાગ દ્વારા નિરીક્ષણ કરવામાં આવશે. દરમિયાન, ગુરુવારે, ઉત્તર રેલ્વેના લખનૌ વિભાગના ડીઆરએમ સુરેશ કુમાર વર્માએ અયોધ્યા રેલ્વે સ્ટેશન અને કટરા રેલ્વે સ્ટેશન બંનેનું નિરીક્ષણ કરીને વ્યવસ્થાની સમીક્ષા કરી.
રેલવે મંત્રી પેસેન્જર ફેસિલિટેશન સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન કરશે
અયોધ્યા ધામથી જનકપુર ધામ સુધીની વંદે ભારત ટ્રેનના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે, રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ અયોધ્યા ધામ રેલ્વે સ્ટેશન પર પેસેન્જર ફેસિલિટેશન સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન પણ કરશે. રાજ્યપાલ અને મુખ્યમંત્રી પણ હાજર રહેશે.
નોંધનીય છે કે આ સેન્ટર સ્ટેશનના ફરતા વિસ્તારમાં આશરે 10,000 ચોરસ ફૂટમાં બનાવવામાં આવ્યું છે. અંદાજે પાંચ કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે બનેલ આ સુવિધામાં આધુનિક બુકિંગ ઝોન પણ શામેલ છે. આ સંપૂર્ણપણે વાતાનુકૂલિત પેસેન્જર સુવિધા કેન્દ્રમાં શૌચાલય, યુરિનલ, પીવાનું પાણી, પાણીનું એટીએમ, વેઇટિંગ એરિયા, વાઇ-ફાઇ અને પૂછપરછ કેન્દ્ર સહિતની આધુનિક સુવિધાઓ હશે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, મુસાફરો હવે અહીંથી સીધા પ્લેટફોર્મ પર પહોંચી શકશે. પાંચ રિઝર્વ્ડ ટિકિટ કાઉન્ટર, 12 જનરલ ટિકિટ કાઉન્ટર સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે. મેળા દરમિયાન વધારાના કાઉન્ટર ખોલવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. પાંચ ઓટોમેટિક ટિકિટ વેન્ડિંગ મશીનો પણ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે. ઓનલાઈન બુકિંગ, QR કોડ આધારિત ચુકવણી અને અન્ય ડિજિટલ સેવાઓ પણ ઉપલબ્ધ રહેશે. મોટી સ્ક્રીનો ટ્રેનના આગમન અને પ્રસ્થાનની માહિતી પણ પ્રદર્શિત કરશે.
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