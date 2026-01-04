ETV Bharat / bharat

વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેન: ઓટોમેટિક દરવાજા, CCTV કેમેરા, જુઓ કોચની શાનદાર ડિઝાઈન

વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેનનું ઉદ્ધાટન 17 અથવા 18 જાન્યુઆરીએ થઈ શકે છે. આના માટે નવી ડિઝાઈનના કોચ તૈયાર કરાયા છે.

વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેનના કોચની ડિઝાઈન
વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેનના કોચની ડિઝાઈન (PIB)
નવી દિલ્હી: ભારતીય રેલ્વેની પહેલી વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેન ટૂંક સમયમાં પાટા પર દોડશે. આ ટ્રેન આસામના ગુવાહાટી અને પશ્ચિમ બંગાળના હાવડા વચ્ચે દોડશે. તે આસામના કામરૂપ અને બોંગાઈગાંવ જિલ્લાઓને જોડશે. પશ્ચિમ બંગાળમાં, તે કૂચ બિહાર, જલપાઈગુડી, માલદા, મુર્શિદાબાદ, પૂરબા વર્ધમાન, હુગલી અને હાવડા જિલ્લાઓને જોડશે.

વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેનના ટ્રાયલ પૂર્ણ થયા છે. આ મહિને, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પ્રથમ વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેનને લીલી ઝંડી આપશે. રેલ્વેને કોમર્શિયલ કામગીરી માટે તમામ જરૂરી મંજૂરીઓ મળી ગઈ છે. રેલ્વેએ ઉદ્ઘાટન માટેની સંભવિત તારીખ 17-18 જાન્યુઆરી જાહેર કરી છે.

વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેનમાં આરામદાયક બર્થ
વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેનમાં આરામદાયક બર્થ (PIB)

વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેનનો દેખાવ અલગ છે. તેમાં પ્રીમિયમ સ્લીપર ટ્રેન રાજધાની જેવી પહોળી બર્થ છે, જે મુસાફરોને આરામદાયક ઊંઘની સુવિધા પૂરી પાડે છે. બહારથી, તે વંદે ભારત ચેર કાર જેવી લાગે છે.

ટ્રેનનો બાહ્ય ભાગ ગ્રે અને નારંગી રંગનો છે. જો કે, જ્યારે તમે ટ્રેનમાં પ્રવેશ કરો છો ત્યારે નોંધપાત્ર તફાવત નોંધનીય છે. આ ટ્રેનમાં ન્યુટ્રલ કલર પેલેટ છે. કોચમાં પીળા, કેસરી, હાથીદાંત અને ગ્રે રંગના શેડ્સ છે. આ રંગો સમગ્ર રેલ્વે નેટવર્ક પર ભાગ્યે જ જોવા મળે છે.

વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેનના કોચમાં સૂચના બોર્ડ
વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેનના કોચમાં સૂચના બોર્ડ (PIB)

વંદે ભારત સ્લીપરમાં ત્રણ ક્લાસ છે: 3AC, 2AC અને 1AC. દરેક ક્લાસમાં કેટલીક સુવિધાઓ સામાન્ય છે, જેમ કે દરેક મુસાફર માટે સમર્પિત ચાર્જિંગ પોઈન્ટ, બોટલ હોલ્ડર, રીડિંગ લાઇટ અને બધી બારીઓ માટે બ્લાઇંડ્સ. ટ્રેનમાં ઓટોમેટિક દરવાજા છે. સીડી અને સીટોને વધુ સારા કુશનિંગ સાથે વધુ આરામદાયક બનાવવામાં આવી છે.

આધુનિક ટોઈલેટ
આધુનિક ટોઈલેટ (PIB)

ત્રણેય ક્લાસમાં શૌચાલય લગભગ સમાન છે. જો કે, નિયમિત ટ્રેનોની તુલનામાં, આ શૌચાલયોમાં વધુ જગ્યા અને સારી ડિઝાઇન છે. દરેક શૌચાલયમાં કોચની અંદર અને શૌચાલયના દરવાજાની બહાર ઉપયોગ સંકેતો છે.

વંદે ભારત સ્લીપરમાં 16 કોચ છે જેમાં કુલ 823 મુસાફરોની ક્ષમતા છે. તેમાં 11 3AC કોચ પણ છે જેમાં કુલ 611 મુસાફરોની ક્ષમતા છે. ટ્રેનમાં ચાર 2AC કોચ છે જેમાં કુલ 188 મુસાફરોની ક્ષમતા છે, અને એક ફર્સ્ટ એસી કોચ છે જેમાં 24 મુસાફરોની ક્ષમતા છે. ટિકિટનો ભાવ 3AC માટે ₹2,300, 2AC માટે ₹3,000 અને ફર્સ્ટ AC માટે ₹3,600 રહેવાની ધારણા છે.

કટોકટીની સ્થિતિમાં વાતચીત માટે ટોક-બેક યુનિટ
કટોકટીની સ્થિતિમાં વાતચીત માટે ટોક-બેક યુનિટ (PIB)

વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેનની વિશેષતાઓ

  • બધા કોચમાં CCTV કેમેરા
  • 180 કિમી પ્રતિ કલાક સુધીની ઝડપ
  • સેમી-હાઈ-સ્પીડ ટ્રેન
  • વધુ સારા કુશનિંગ અર્ગનોમિકલી ડિઝાઇન કરેલા બર્થ
  • પ્રવેશ દરવાજા સહિત સ્વચાલિત દરવાજા
  • વધુ સારા સસ્પેન્શન અને નોઈસ ઘટાડવાની ક્ષમતાઓ
  • કવચ ટેકનોલોજીથી સજ્જ
  • ઉચ્ચ સ્વચ્છતા જાળવવા માટે જંતુનાશક ટેકનોલોજી
  • અદ્યતન નિયંત્રણ અને સુરક્ષા પ્રણાલીઓથી સજ્જ ડ્રાઇવર કેબિન
  • સ્વચાલિત બાહ્ય મુસાફરોના દરવાજા
  • કટોકટી સંદેશાવ્યવહાર માટે ટોક-બેક યુનિટ

વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેન સેમી-હાઈ-સ્પીડ શ્રેણીમાં આવે છે, જેની ડિઝાઇન ગતિ 180 કિમી પ્રતિ કલાક સુધીની છે. તે ઉચ્ચ સ્તરની સ્વચ્છતા અને સફાઈ માટે એક અનોખી જંતુનાશક ટેકનોલોજીથી સજ્જ છે. ટ્રેનમાં કવચ અને ઇમરજન્સી ટોક-બેક સિસ્ટમ પણ ફીટ કરવામાં આવી છે.

