વડસેરી દામોદર મેનન સતીશન ઉર્ફે વી.ડી; જાણો કેરળમના નવા મુખ્યમંત્રીની રાજકીય કારકિર્દી વિશે
કેરળમના રાજકારણમાં "પદોના રાજકુમાર" (Prince of Positions) નું બિરુદ વી.ડી. સતીશન માટે સૌથી યોગ્ય છે.
Published : May 14, 2026 at 1:15 PM IST
તિરુવનંતપુરમ: કેરળમના આગામી મુખ્યમંત્રી કોણ હશે તે અંગે લાંબી ચર્ચાઓ, અનિશ્ચિતતાઓ અને શેરી લડાઈઓનો હવે અંત આવ્યો છે. કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડે રાજ્યના નવા મુખ્યમંત્રી તરીકે વી.ડી. સતીશનને સત્તાવાર રીતે જાહેર કર્યા છે. રાજકીય નિરીક્ષકો આ નિર્ણયને તેમની ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય નીતિ અને લોકપ્રિયતાની માન્યતા તરીકે જુએ છે, જે જૂથવાદી રાજકારણથી આગળ વધે છે.
વિધાનસભાની અંદર અને બહાર વિપક્ષના નેતા તરીકે સતીશનના સંઘર્ષની હાઈકમાન્ડ દ્વારા ખાસ પ્રશંસા કરવામાં આવી હતી. સચોટ આંકડા અને તથ્યો રજૂ કરીને સરકારને પાછળ ધકેલી દેવાની તેમની શૈલી કેરળમના યુવાનોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય બની છે. આ જાહેર સમર્થનથી તેમને મુખ્યમંત્રી પદની દોડમાં નોંધપાત્ર મદદ મળી છે.
કોંગ્રેસ હાઇકમાન્ડના પ્રતિનિધિઓ સામે રાજ્ય કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતાઓ વચ્ચે સર્વસંમતિ બનાવવાનું મુશ્કેલ કાર્ય હતું. જોકે, કેરળમમાં કોંગ્રેસને અર્ધ-કેડર માળખામાં પરિવર્તિત કરવાના સતીશનના પ્રયાસો અને પાયાના કાર્યકરોના ઉત્સાહને જોતાં, હાઇકમાન્ડને કોઈ શંકા નહોતી. હાઇકમાન્ડે આશા વ્યક્ત કરી હતી કે કેરળનું ભવિષ્ય વી.ડી. સતીશનના હાથમાં સુરક્ષિત રહેશે. આ જાહેરાત બાદ, સતીસનને મુખ્યમંત્રી તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યા.
વી.ડી. સતીશન, જેને વડસેરી દામોદર મેનન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેમનો જન્મ 31 મે, 1964 ના રોજ એર્નાકુલમ જિલ્લાના નેટ્ટુરમાં વડસેરી દામોદર મેનન અને વી. વિલાસિનીઅમ્માને ત્યાં થયો હતો. તેમણે તેમનું પ્રાથમિક શિક્ષણ નેટ્ટુર SVUP સ્કૂલમાં મેળવ્યું. ત્યારબાદ તેમણે પનંગડ હાઇ સ્કૂલમાં તેમનું શાળાકીય શિક્ષણ પૂર્ણ કર્યું. તેમણે થેવરા સેક્રેડ હાર્ટ કોલેજમાંથી BA અને રાજાગિરીમાંથી MSW ની ડિગ્રી મેળવી; તેમણે એર્નાકુલમ લો કોલેજમાંથી એલએલબી અને તિરુવનંતપુરમ લો એકેડેમીમાંથી એલએલએમની ડિગ્રી પણ મેળવી.
વિદ્યાર્થી રાજકારણ દ્વારા જાહેર જીવનમાં પ્રવેશ
સતીશને કોંગ્રેસ વિદ્યાર્થી પાંખ, કેરળમ વિદ્યાર્થી સંઘ (KSU) દ્વારા જાહેર જીવનમાં સક્રિય બન્યા. તેમના કોલેજના દિવસોમાં, તેમણે એક ઉત્તમ આયોજક અને વક્તા તરીકે પ્રતિષ્ઠા મેળવી. તેઓ થેવરા સેક્રેડ હાર્ટ કોલેજ આર્ટ્સ ક્લબના સેક્રેટરી, એમ.જી. યુનિવર્સિટી યુનિયનના કાઉન્સિલર, 1986-87માં એમ.જી. યુનિવર્સિટી યુનિયનના ચેરમેન અને એન.એસ.યુ.(આઈ)ના રાષ્ટ્રીય સેક્રેટરી તરીકે ચૂંટાયા.
વિધાનસભા અને સંસદીય કારકિર્દીમાં પ્રવેશ
સતીશને 1996ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં હાર સાથે તેમની સંસદીય રાજકીય કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. પરંતુ આ આંચકાએ તેમને નિરાશ ન કર્યા. 2001માં, તેઓ પહેલી વાર વિધાનસભામાં પ્રવેશ્યા, પરાવુર મતવિસ્તારમાંથી એલડીએફના પી. રાજુને 7,792 મતોથી હરાવ્યા. પરાવુરના લોકોએ તેમને 2006, 2011, 2016 અને 2021 માં વિધાનસભામાં ફરીથી ચૂંટ્યા.
2021 માં વિરોધ પક્ષના નેતા
2021 ની સામાન્ય ચૂંટણીઓમાં સીપીએમના બીજા કાર્યકાળ પછી, સતીશનને વિરોધ પક્ષના નેતા તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા, જે કોંગ્રેસમાં પેઢીગત પરિવર્તન દર્શાવે છે. ત્યારબાદ, વિધાનસભાની અંદર અને બહાર તેમની ક્રિયાઓ અને વલણથી કોંગ્રેસ અને યુડીએફ મજબૂત થયા. રાજ્યમાં ત્યારબાદ થયેલી પેટાચૂંટણીઓમાં, યુડીએફે ચેલાકારા સિવાય બધી જીત મેળવી. 2024 ની સંસદીય ચૂંટણીઓ જીતી ચૂકેલા આ મોરચાએ તાજેતરની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં તેની સફળતાનું પુનરાવર્તન કર્યું. યુડીએફે 102 બેઠકો જીતી, સતીશનની આગાહીને સાચી સાબિત કરી કે યુડીએફ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 100 બેઠકો જીતશે. તેઓ 20,600 મતોની બહુમતી સાથે પરાવુરથી ધારાસભ્ય તરીકે ફરીથી ચૂંટાયા.
એક એવો નેતા જે પોતાના વલણના બળ પર નેતૃત્વ કરે છેકેરળમના રાજકારણમાં "પદોના રાજકુમાર" (Prince of Positions) નું બિરુદ વી.ડી. સતીશન માટે સૌથી યોગ્ય છે. તેમણે કેરળના રાજકારણમાં પહેલેથી જ પોતાના માટે એક વિશિષ્ટ સ્થાન બનાવ્યું છે, તેમની ઝીણવટભરી સંશોધન કરેલી રજૂઆતો અને દલીલો જે શાસક પક્ષને હચમચાવી શકે છે તેના આધારે. પરાવુરના એક સામાન્ય પરિવારથી કેરળના મુખ્યમંત્રી પદ સુધીની તેમની સફર કોઈપણ રાજકીય કાર્યકર્તા માટે એક મહાન પાઠ છે.
મહત્વપૂર્ણ હોદ્દા
તેમણે 12મી વિધાનસભામાં કોંગ્રેસ વ્હીપનું પદ સંભાળ્યું હતું અને વિધાનસભાની કાર્યવાહીમાં સક્રિયપણે ભાગ લીધો હતો. આંતર-રાજ્ય લોટરી સામેની તેમની રાજકીય ચર્ચાઓ અને તિરુવનંતપુરમ પ્રેસ ક્લબમાં તત્કાલીન નાણાં પ્રધાન થોમસ આઇઝેક સાથેની તેમની ચર્ચા કેરળમાં ચર્ચાના મુખ્ય વિષયો હતા. તેમણે ગાડગીલ સમિતિના અહેવાલના સમર્થનમાં બિન-રાજકીય વલણ પણ અપનાવ્યું, પર્યાવરણીય રીતે સંવેદનશીલ વિસ્તારોના રક્ષણની હિમાયત કરી અને વિધાનસભામાં ગ્રીન ધારાસભ્યો ના જૂથનું નેતૃત્વ કર્યું. સંગઠનાત્મક સ્તરે, તેમણે 2014 માં AICC સચિવ અને KPCC ઉપપ્રમુખના પદ પણ સંભાળ્યા.