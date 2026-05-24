ઉત્તરાખંડની તિલા સેને સર કર્યો એવરેસ્ટ, વિશ્વમાં વધાર્યુ ભારત દેશનું ગૌરવ

તિલા સેને ભારત-તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસની પ્રથમ સંપૂર્ણ મહિલા પર્વતારોહણ ટીમનો ભાગ બનીને એવરેસ્ટને સર કર્યો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 24, 2026 at 11:06 AM IST

ખટીમા: ઉત્તરાખંડની એક દિકરીએ ન માત્ર ઉત્તરાખંડ પરંતુ વિશ્વભરમાં ભારતનું ગૌરવ વધાર્યું છે. ખટીમાની દિકરી તિલા સેને વિશ્વના સૌથી ઊંચા શિખર ગણાતા માઉન્ટ એવરેસ્ટને સર કરીને ચૌતરફ ચર્ચા જગાવી છે. આ માત્ર ઉત્તરાખંડ માટે જ નહીં પરંતુ સમગ્ર દેશ માટે ગર્વની વાત છે. ઈન્ડો-તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ (ITBP)ની પ્રથમ સંપૂર્ણ મહિલા પર્વતારોહણ ટીમનો ભાગ બનીને તિલાએ એવરેસ્ટ શિખર પર ત્રિરંગો ફરકાવીને ઇતિહાસ રચી દીધો સાથે જ ભયંકર પડકારો અને બર્ફીલા રસ્તાઓ પર વિજય મેળવ્યો.

આજે, ઉત્તરાખંડની દિકરીઓ દરેક ક્ષેત્રમાં પોતાની પ્રતિભા દર્શાવી રહી છે. આ શ્રેણીમાં, ખટીમાની દિકરી તિલા સેને વિશ્વના સૌથી ઊંચા શિખર માઉન્ટ એવરેસ્ટ પર વિજય મેળવીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. ઈન્ડો-તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ (ITBP)ની પ્રથમ સંપૂર્ણ મહિલા પર્વતારોહણ ટીમના ભાગ રૂપે, તિલા સેને મુશ્કેલ પડકારોને પાર કરીને 8,848 મીટર ઊંચા એવરેસ્ટ પર ત્રિરંગો ફરકાવ્યો, જેનાથી ઉત્તરાખંડ અને સમગ્ર દેશને ગૌરવ મળ્યું. આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિથી ખટીમા પ્રદેશમાં આનંદ અને ગર્વની લાગણી જોવા મળી રહી છે.

ખટીમાં વિસ્તારના ચારુબેટા ગામની રહેવાસી તિલા સેને પોતાની મહેનત, સમર્પણ અને હિંમત દ્વારા દરેક પર્વતારોહક જેનું સ્વપ્ન જુએ છે તે ઊંચાઈઓ હાંસલ કરી છે. એક નિમ્ન પરિવારમાંથી આવતી તિલા સેને પોતાનું પ્રાથમિક શિક્ષણ સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા, ચારુબેટામાં મેળવ્યું. ત્યારબાદ તેણીએ સરકારી પોલિટેકનિક કોલેજ, નૈનિતાલ અને ઉત્તરાખંડ ઓપન યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કર્યો.

2021 માં, તેણીને SSC GD દ્વારા ભારત-તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ માટે પસંદ કરવામાં આવી. તેણી હાલમાં 36મી બટાલિયન, ITBP, લોહાઘાટ, ચંપાવતમાં પોસ્ટેડ છે. તિલા સેન ITBPની પ્રથમ સંપૂર્ણ મહિલા એવરેસ્ટ અભિયાન ટીમનો ભાગ હતી, જેણે નેપાળના સાઉથ કોલ રૂટ દ્વારા વિશ્વના સૌથી ઊંચા શિખર માઉન્ટ એવરેસ્ટને સફળતાપૂર્વક સર કરી લીધું.

19 એપ્રિલ, 2026ના રોજ નવી દિલ્હીથી શરૂ થયેલી આ ખાસ અભિયાનમાં કુલ 14 સભ્યોનો સમાવેશ થતો હતો, જેમાં 11 મહિલા પર્વતારોહકોનો સમાવેશ થતો હતો. કઠોર હવામાન, બરફવર્ષા અને પડકારજનક ભૂપ્રદેશનો સામનો કરીને, ટીમ 21 મે, 2026ના રોજ સવારે 6:52 વાગ્યે એવરેસ્ટની ટોચ પર પહોંચી અને ત્રિરંગો ધ્વજ ફરકાવ્યો.

તિલા સેનની સિદ્ધિથી તેમના પરિવાર અને સમગ્ર પ્રદેશમાં ઉત્સાહ ફેલાયો છે. પરિવારમાં પાંચ બહેનો અને બે ભાઈઓમાં ઉછરેલી, તિલા આજે આ પ્રદેશની સૌ દિકરીઓ માટે પ્રેરણાસ્ત્રોત બની ગઈ છે. તિલાના એક મોટા બહેન છે જેઓ અભિયોજન અધિકારી તરીકે ફરજ બજાવે છે.

