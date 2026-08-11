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ઉત્તરાખંડ: ફ્લેશ ફ્લડથી ભારે તબાહી, આજે 12 જિલ્લામાં એલર્ટ

અધિકારીઓએ રહેવાસીઓ અને પ્રવાસીઓને ખરાબ હવામાન અથવા સતત વરસાદ દરમિયાન બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળવા અપીલ કરી, રોહિત સોનીનો અહેવાલ

અધિકારીઓએ રહેવાસીઓ અને પ્રવાસીઓને ખરાબ હવામાન અથવા સતત વરસાદ દરમિયાન બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળવા અપીલ કરી, રોહિત સોનીનો અહેવાલ
અધિકારીઓએ રહેવાસીઓ અને પ્રવાસીઓને ખરાબ હવામાન અથવા સતત વરસાદ દરમિયાન બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળવા અપીલ કરી, રોહિત સોનીનો અહેવાલ (PTI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2026 at 10:47 AM IST

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દેહરાદૂન: ઉત્તરાખંડમાં સતત વરસાદ વચ્ચે ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)ના હાઇડ્રોમેટ ડિવિઝન હેઠળની ફ્લેશ ફ્લડ ગાઇડન્સ સેલે મંગળવાર માટે રાજ્યમાં ફ્લેશ ફ્લડના જોખમ અંગેનું બુલેટિન જાહેર કર્યું છે.

બુલેટિન અનુસાર, 11 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ સાંજે 5:30 વાગ્યા સુધી ઉત્તરાખંડના તમામ 12 જિલ્લાઓના કેટલાક કેચમેન્ટ વિસ્તારો અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં ઓછાથી મધ્યમ સ્તરના ફ્લેશ ફ્લડનું જોખમ રહેવાની શક્યતા છે.

આગામી 24 કલાક દરમિયાન અલ્મોડા, બાગેશ્વર, ચમોલી, ચંપાવત, દેહરાદૂન, ટિહરી ગઢવાલ, હરિદ્વાર, નૈનીતાલ, પિથોરાગઢ, રુદ્રપ્રયાગ, ઉત્તરકાશી અને પૌડી ગઢવાલના કેટલાક વિસ્તારોને ફ્લેશ ફ્લડ માટે સંભવિત રીતે જોખમી તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા છે.

ઉત્તરાખંડના આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અને પુનર્વસન વિભાગના સચિવ વિનોદ કુમાર સુમને જણાવ્યું હતું કે હવામાન વિભાગ અને અન્ય ટેક્નિકલ સંસ્થાઓ તરફથી મળેલી ચેતવણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્યનું આપત્તિ વ્યવસ્થાપન તંત્ર હાઈ એલર્ટ પર છે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે સ્ટેટ ઇમર્જન્સી ઓપરેશન સેન્ટર (SEOC) સમગ્ર રાજ્યની સ્થિતિ પર ચોવીસ કલાક, એટલે કે 24x7 નજર રાખી રહ્યું છે. આ ઉપરાંત તમામ જિલ્લા ઇમર્જન્સી ઓપરેશન સેન્ટરો સાથે સતત સંકલન જાળવવામાં આવી રહ્યું છે.

તેમણે જણાવ્યું હતું, “ફ્લેશ ફ્લડ, જળબંબાકાર, ભૂસ્ખલન તેમજ નદીઓ અને નાળાઓમાં અચાનક પાણીનું સ્તર વધવાની શક્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને સંબંધિત વિભાગોને સ્થાનિક પરિસ્થિતિ અનુસાર જરૂરી પગલાં ભરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં દેખરેખ વધારવાની સાથે, કટોકટીની સ્થિતિમાં તાત્કાલિક રાહત અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરવા માટે સંબંધિત એજન્સીઓને પણ તૈયાર રાખવામાં આવી છે.”

સુમને રહેવાસીઓ અને પ્રવાસીઓને અપીલ કરી હતી કે ખરાબ હવામાન અથવા સતત વરસાદ દરમિયાન બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળે. તેમણે લોકોને નદીઓ, નાળાઓ, કોતરો અને મોસમી પાણીના પ્રવાહથી દૂર રહેવા તેમજ પાણીનું સ્તર વધે તો સુરક્ષિત સ્થળે ખસી જવાની સલાહ આપી હતી.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે પહાડી વિસ્તારોમાં નાના નાળાઓમાં પણ અચાનક વધુ ઝડપે પાણીનો પ્રવાહ આવી શકે છે. તેથી પુલ, કલ્વર્ટ, નદીકાંઠા અથવા પાણી ભરાયેલા વિસ્તારોને પાર કરવાનો પ્રયાસ ન કરવો જોઈએ.

અધિકારીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું, “ભૂસ્ખલનની સંભાવના ધરાવતા માર્ગો પર પણ વધારાની સાવચેતી રાખો અને મુસાફરી કરતા પહેલાં હવામાન તથા રસ્તાની સ્થિતિની ચોક્કસ માહિતી મેળવી લો.”

રાજ્યના ચમોલી જિલ્લામાં જ્યોતિર્મઠ-મલારી મોટર માર્ગ પર આવેલા તમક નાળામાં સોમવારે અચાનક ફ્લેશ ફ્લડ આવ્યું હતું. ધસમસતા પાણીના પ્રવાહમાં એક વાહન અને બેલી બ્રિજ તણાઈ ગયા, જ્યારે BROનો એક કર્મચારી લાપતા થયો છે. આ ફ્લેશ ફ્લડને કારણે મલારીથી આગળનો વાહનવ્યવહાર ખોરવાઈ ગયો છે અને ચીન સરહદ નજીક આવેલા સરહદી ગામો સાથેનો સંપર્ક સંપૂર્ણપણે તૂટી ગયો છે.

મુખ્યમંત્રીએ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટોને સતર્ક રહેવા સૂચના આપી

મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીએ સોમવારે મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાનેથી તમામ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટો સાથે વર્ચ્યુઅલ બેઠક યોજી હતી. આ બેઠકમાં ચોમાસાની સ્થિતિ, ચારધામ યાત્રા, કાવડ યાત્રા, આપત્તિ વ્યવસ્થાપન, ‘જન-જન કી સરકાર, જન-જન કે દ્વાર’ કાર્યક્રમ, ચકાસણી અભિયાન અને રસ્તાઓને ખાડામુક્ત બનાવવા સહિતના વિવિધ મુદ્દાઓની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી.

મુખ્યમંત્રીએ તમામ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટોને ચોમાસાને ધ્યાનમાં રાખીને સતર્કતા વધારવા અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન તંત્રને સંપૂર્ણપણે એલર્ટ રાખવા સૂચના આપી હતી. તેમણે તમામ અધિકારીઓને પોતાના ફોન ચાલુ રાખવા અને જરૂરિયાતના સમયે દરેક સમયે ઉપલબ્ધ રહેવા પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો.

તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ચોમાસા દરમિયાન કોઈપણ કટોકટીની પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા અને સામાન્ય જનતાને પડતી મુશ્કેલીઓ ટાળવા માટે તમામ જરૂરી વ્યવસ્થાઓ અને તૈયારીઓ સુનિશ્ચિત કરવી જોઈએ.

મુખ્યમંત્રીએ સૂચના આપી હતી કે ચોમાસા દરમિયાન આપત્તિ અથવા ભારે વરસાદને કારણે નુકસાન પામેલા રસ્તાઓ, બંધ અથવા ધોવાઈ ગયેલા માર્ગો અને અસરગ્રસ્ત ડ્રેનેજ સિસ્ટમનું જિલ્લાવાર વિગતવાર મૂલ્યાંકન તૈયાર કરવામાં આવે.

તેમણે ચોમાસું પૂરું થતાં જ સમગ્ર રાજ્યમાં રસ્તાઓને ખાડામુક્ત બનાવવાનું અભિયાન શરૂ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. તમામ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટોને પોતાના જિલ્લામાં રસ્તાઓને ખાડામુક્ત બનાવવા માટે વિગતવાર એક્શન પ્લાન તૈયાર કરવા, સમિતિઓની રચના કરવા અને કામગીરીનું નિયમિત મોનિટરિંગ સુનિશ્ચિત કરવા સૂચના આપવામાં આવી હતી.

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