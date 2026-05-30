ઉત્તરાખંડમાં ચારધામ યાત્રા માટે શ્રદ્ધાળુઓનું ઘોડાપુર ઉમટ્યું, પહાડો પર ભારે ટ્રાફિક જામ, 'ગેટ સિસ્ટમ' લાગુ કરાઈ
ગેટ સિસ્ટમથી બદ્રીનાથ ધામની યાત્રા જામ મુક્ત થશે. તેની સાથે હેમકુંડના યાત્રીઓને પણ રાહત મળશે.
Published : May 30, 2026 at 5:00 PM IST
ચમોલી: ઉત્તરાખંડમાં હાલમાં ચાર ધામ યાત્રા ચાલી રહી છે. યાત્રા માટે મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ આવી રહ્યા છે, અને આ જબરદસ્ત ભીડની અસર રસ્તાઓ પર સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે. ચાર ધામ માર્ગો પર ભયંકર ટ્રાફિક જામ દર્શાવતા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે, કેદારનાથ અને બદ્રીનાથ હાઇવે પર દરરોજ વારંવાર ટ્રાફિક જામના અહેવાલો મળી રહ્યા છે, જેના કારણે મુસાફરોને નોંધપાત્ર અગવડતા પડી રહી છે. જોશીમઠમાં ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ દર્શાવતી તસવીરો અને વીડિયો સામે આવ્યા છે.
બદ્રીનાથ ધામની યાત્રાની સાથે, હેમકુંડ સાહિબની યાત્રા પણ હવે શરૂ થઈ ગઈ છે. આ માર્ગ પર ટ્રાફિક જામને કારણે શ્રદ્ધાળુઓની મુશ્કેલીઓમાં વધારો થયો છે. છેલ્લા ચાર દિવસથી, જોશીમઠ અને મારવાડી વચ્ચેના વિસ્તારમાં ગંભીર ટ્રાફિક જામની સમસ્યા સર્જાઈ છે, જેના કારણે ચાર ધામ યાત્રાળુઓ અને હેમકુંડ સાહિબ જતા લોકો કલાકો સુધી રસ્તા પર ફસાયેલા રહ્યા છે. જોશીમઠના 'ઝીરો બેન્ડ' થી મારવાડી સુધીના આશરે 8 કિલોમીટરના માર્ગ પર સાંકડા રસ્તાને કારણે, દિવસભર અને મોડી રાત સુધી ટ્રાફિક જામ ચાલુ રહ્યો.
ચાર ધામ યાત્રા દરમિયાન વધતી જતી ભીડ અને વાહનોના અવિરત ફ્લોના કારણે પોલીસ અને વહીવટી અધિકારીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, વહીવટીતંત્રે હવે જોશીમઠમાં "ગેટ સિસ્ટમ" અને એક તરફી ટ્રાફિક વ્યવસ્થા લાગુ કરી છે, જે મુસાફરોને રાહત આપશે તેવી અપેક્ષા છે.
એવું જાણવા મળ્યું છે કે જોશીમઠના પેટ્રોલ પંપથી મારવાડી સુધીના વિસ્તારને આવરી લેતા ગેટ સિસ્ટમ હવે અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. આ સિસ્ટમ હેઠળ, વાહનોને એક સમયે ફક્ત એક જ દિશામાંથી આગળ વધવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે, જ્યારે વિરુદ્ધ દિશામાંથી આવતા ટ્રાફિકને અસ્થાયી રૂપે રોકવામાં આવશે. બંને બાજુથી વાહનોની અવરજવર 30 મિનિટના વૈકલ્પિક સમયમાં નિયંત્રિત કરવામાં આવશે.
વહીવટીતંત્રને વિશ્વાસ છે કે આ નવી વ્યવસ્થા ટ્રાફિક જામની સમસ્યામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરશે, જેનાથી યાત્રાળુઓ બદ્રીનાથ ધામ અને હેમકુંડ સાહિબની યાત્રા કોઈપણ વિક્ષેપ વિના કરી શકશે. છેલ્લા ત્રણ દિવસથી અનુભવાયેલા ગંભીર ટ્રાફિક જામને કારણે મુસાફરોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો; ઘણા વાહનો રસ્તાની બાજુના ખાડાઓમાં ફસાઈ ગયા હતા, જ્યારે અન્ય લાંબા સમય સુધી લાંબી લાઈનોમાં અટવાઈ ગયા હતા. યાત્રાળુઓને ખોરાક, પાણી અને અન્ય આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ જેવી મૂળભૂત જરૂરિયાતો મેળવવામાં પણ ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો.
હાલમાં, ટ્રાફિક પ્રવાહનું સક્રિય સંચાલન અને નિયમન કરવા માટે પોલીસ અને વહીવટી કર્મચારીઓ સ્થળ પર તૈનાત છે. જેનાથી શ્રદ્ધાળુઓને કોઈ મુશ્કેલીનો સામનો ન કરવો પડે. યાત્રાળુઓની વધતી જતી સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને, આ વ્યવસ્થા હાલમાં રાહતના પગલા તરીકે જોવામાં આવી રહી છે.
મુસાફરોને સુવિધા આપવા અને ટ્રાફિક ભીડ ઓછી કરવા માટે 'ગેટ સિસ્ટમ' લાગુ કરવામાં આવી છે. બંને દિશામાંથી ત્રીસ મિનિટના સમય પર વાહનો જવા દેવામાં આવશે, જેનાથી ટ્રાફિક સુચારૂ રીતે સંચાલિત થઈ શકે. — ચંદ્રશેખર વશિષ્ઠ, એસડીએમ જોશીમઠ
