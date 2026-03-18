કોટદ્વાર બાબા દુકાન વિવાદ, હાઇકોર્ટમાં કેસની સુનાવણી, મોહમ્મદ દીપકને આપવી પડશે દાનની વિગતો
મોહમ્મદ દીપકે FIR રદ કરવા, તેમના પરિવાર માટે સુરક્ષા અને સંબંધિત પોલીસ અધિકારીઓ સામે વિભાગીય તપાસની માંગ કરી છે.
Published : March 18, 2026 at 12:44 PM IST
નૈનીતાલ: ઉત્તરાખંડ હાઈકોર્ટે કોટદ્વાર બાબા શોપની ઘટનામાં "મોહમ્મદ દીપક" તરીકે ઓળખાવતા જીમ ઓપરેટર દીપક કુમારના કેસની સુનાવણી કરી. કોર્ટે રાજ્ય સરકારને જાન્યુઆરીની ઘટના સંબંધિત તમામ એફઆઈઆરની તપાસ પર સ્ટેટસ રિપોર્ટ દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો.
મોહમ્મદ દીપકના કેસમાં હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી: જસ્ટિસ રાકેશ થપલિયાલની સિંગલ બેન્ચે દીપકને તેમના બેંક ખાતામાં મળેલા કુલ નાણાંની વિગતવાર સોગંદનામું રજૂ કરવા પણ કહ્યું. દીપક કહે છે કે 26 જાન્યુઆરીની ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા પછી, તેમને 100 થી 500 રૂપિયા સુધીના નાના દાન મળી રહ્યા છે.
શુ હતો સમગ્ર મામલો: 26 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ, કોટદ્વારમાં બજરંગ દળના કાર્યકરો એક મુસ્લિમ દુકાનદાર, વકીલ અહેમદ, દ્વારા તેમની દુકાનનું નામ "બાબા" રાખવા સામે વાંધો ઉઠાવી રહ્યા હતા. દીપક અહેમદને ટેકો આપવા માટે આગળ આવ્યો. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા એક વીડિયોમાં, દીપકે નામ બદલવાની માંગ પર સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે દુકાન 30 વર્ષથી વધુ જૂની છે. જ્યારે ભીડે તેમની ઓળખ પૂછી, ત્યારે તેમણે કહ્યું, "મારું નામ મોહમ્મદ દીપક છે."
આગામી સુનાવણી 19 માર્ચે
હાઈકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, તપાસ કાયદા અનુસાર હાથ ધરવામાં આવશે. આ ઘટના બાદ, કમલ પ્રસાદની ફરિયાદના આધારે 28 જાન્યુઆરીએ દીપક અને તેના સાથી વિજય રાવત વિરુદ્ધ ગેરવર્તણૂક, મોબાઈલ ફોન છીનવી લેવા અને ગુનાહિત ધાકધમકીનો આરોપ લગાવીને FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી. દીપકે હાઈકોર્ટમાં FIR રદ કરવા, તેના પરિવાર માટે રક્ષણ અને આ ઘટનામાં સંડોવાયેલા પોલીસ અધિકારીઓ સામે વિભાગીય તપાસની માંગણીઓને લઈને અરજી દાખલ કરી હતી. સુનાવણી દરમિયાન, કોર્ટે સુરક્ષા અને વિભાગીય તપાસની માંગણીઓ સામે વાંધો ઉઠાવતા કહ્યું હતું કે તપાસ કાયદા અનુસાર જ થવી જોઈએ. કોર્ટે રાજ્ય સરકારને તપાસ અંગે સ્ટેટસ રિપોર્ટ રજૂ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. આ કેસમાં આગામી સુનાવણી 19 માર્ચે થશે.
મોહમ્મદ દીપકનું બજરંગ દળના કાર્યકરો સાથે ઘર્ષણ: નોંધનીય છે કે ઉત્તરાખંડના પૌડી જિલ્લામાં સ્થિત કોટદ્વારમાં બાબા સિદ્ધબલી નામનું પ્રખ્યાત હનુમાન મંદિર આવે છે. દેશભરમાંથી ભક્તો પોતાની ઇચ્છાઓ સાથે અહીં આવે છે. બાબા સિદ્ધબલીનાં માનમાં, અહીંની ઘણી દુકાનોના નામમાં "બાબા" શબ્દ છે. મુસ્લિમ દુકાનદાર વકીલ અહેમદે પોતાની દુકાનનું નામ "બાબા" સ્કૂલ ડ્રેસ એન્ડ મેચિંગ સેન્ટર પણ રાખ્યું છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, દુકાનદારે બોર્ડ પર ખૂબ જ નાના અક્ષરોમાં પોતાનું નામ લખ્યું છે, જ્યારે "બાબા" શબ્દ મોટા, ઘાટા અક્ષરોમાં લખાયેલો છે. બજરંગ દળે આ નામ સામે વાંધો ઉઠાવ્યો અને તેને દૂર કરવા કહ્યું. ત્યારબાદ, મોહમ્મદ દીપક તરીકે ઓળખાવતો એક યુવક બજરંગ દળના કાર્યકરો સાથે ઘર્ષણમાં ઉતર્યો.