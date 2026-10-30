ઉત્તરાખંડમાં ચમોલી જોશીમઠ નજીક હેલિકોપ્ટર ક્રેશ, છ લોકો હતા સવાર
ઉત્તરાખંડમાં એક હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું હોવાની ઘટના સામે આવી છે. હેલિકોપ્ટરે બદ્રીનાથ ધામથી ઉડાન ભરી રહી હતી અને જોશીમઠ નજીક આ દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી.
Published : October 30, 2026 at 3:51 PM IST
ચમોલી: ઉત્તરાખંડના ચમોલી જિલ્લામાં એક હેલિકોપ્ટર ગુમ થયાના અહેવાલ હતા. થોડી જ મિનિટોમાં આ હેલિકોપ્ટર જોશીમઠ નજીક ક્રેશ થયું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ ઘટનાથી પોલીસ અને વહીવટીતંત્રમાં ચિંતાનો માહોલ ફેલાયો છે. એવું કહેવાય છે કે પાઇલટ સહિત છ લોકો હેલિકોપ્ટરમાં સવાર હતા.
અહેવાલો અનુસાર, હેલિકોપ્ટર બપોરે 1:14 વાગ્યે ભારે બરફવર્ષા વચ્ચે બદ્રીનાથ ધામથી દહેરાદૂન સહસ્ત્રધાર હેલિપેડ માટે ઉડાન ભરી હતી. ઉડાન ભર્યાની થોડી જ મિનિટો બાદ જોશીમઠ નજીક હાથી પર્વત વિસ્તારમાં હેલિકોપ્ટર ગુમ થઈ ગયું. જિલ્લા વહીવટીતંત્રને બાદમાં હેલિકોપ્ટર ક્રેશની જાણ થઈ હતી
चमोली, उत्तराखंड | बद्रीनाथ से देहरादून जा रहा एक हेलीकॉप्टर लापता हो गया है। इसमें 5 यात्रियों और एक पायलट सहित कुल 6 लोग सवार थे। लापता हेलीकॉप्टर का पता लगाने के लिए जिला प्रशासन ने एक दूसरे हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई खोज टीम भेजी है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। https://t.co/1WEf5iLybc— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 30, 2026
શ્રી બદ્રીનાથ ધામથી દેહરાદૂન પરત ફરી રહેલું ટ્રાન્સ ભારત એવિએશન હેલિકોપ્ટર જોશીમઠ વિસ્તારમાં મારવાડી પુલ ઉપર જેપી પાવર હાઉસ નજીક એક ટેકરી પર ક્રેશ થયું હોવાના અહેવાલ છે. તેમાં એક પાઇલટ અને પાંચ મુસાફરો સવાર હોવાના અહેવાલ છે. હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનાની માહિતી મળતાં, રાહત અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી, જેમાં પોલીસ, SDRF, સેના અને ITBPના જવાનો ઘટનાસ્થળે રવાના થયા હતા.
चाई गांव, जोशीमठ के निकट हेलीकॉप्टर क्रैश होने की दुर्भाग्यपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग, एसडीआरएफ द्वारा संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्वयं भी पूरे घटनाक्रम की निरंतर निगरानी कर रहा हूं। गंभीर रूप से घायलों को तत्काल एयरलिफ्ट कर बेहतर उपचार हेतु हायर सेंटर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। ईश्वर से यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 30, 2026
હેલિકોપ્ટરમાં સવાર લોકો
- હિમાંશુ (પાયલોટ)
- પ્રતાપ
- અરુણ
- શંકર
- સુધીર
- એમ.એસ. નાગરાજા
એસડીએમ જોશીમઠને બપોરે 14:21 વાગ્યે માહિતી મળી કે જોશીમઠ વિસ્તારમાં ચાય ગામની ઉપર એક હેલિકોપ્ટર ક્રેશ-લેન્ડિંગ થયું છે. યુસીએડીએના કર્મચારીઓ દ્વારા જણાવાયું હતું કે, ચાય ગામની ઉપર આર્મી કેમ્પ પાસે ટ્રાન્સ ભારત હેલીનું લોકેશન મળી રહ્યું છે, જે બદ્રીનાથથી સહસ્ત્રધારા માટે જઈ રહ્યું હતું, જેમાં પાંચ મુસાફરો અને એક પાયલોટ હતા, હજી ક્રેશ અને ક્રેશ-લેન્ડિંગની સંપૂર્ણ વિગતો મળી નથી. એસડીઆરએફ જોશીમઠ ટીમ અને પાંડુકેશ્વર ટીમ બપોરે 14:24 વાગ્યે ઘટનાસ્થળે રવાના થઈ હતી.
માહિતી અનુસાર, ટ્રાન્સ ભારત એવિએશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ હેલિકોપ્ટર, કોલ સાઇન VT HCX, બદ્રીનાથથી સહસ્ત્રધારા, દેહરાદૂન માટે જઈ રહ્યું હતું અને લગભગ 1:14 વાગ્યે ઉડાન ભરી હતી. જોશીમઠ ખીણ ઉપર ઉડતી વખતે હેલિકોપ્ટર સાથેનો સંપર્ક તૂટી ગયો હતો. તે જ સમયે, ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ પણ હેલિકોપ્ટરને શોધી શકી ન હતી, અને તેની હાલની સ્થિતિ વિશે વધુ જાણવા મળ્યું નથી.
ઘટનાની માહિતી મળતા જ, ભારતીય સેના, ચમોલી જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને રાજ્ય આપત્તિ પ્રતિભાવ દળ (SDRF) ની ટીમોને શોધ અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરવા માટે રવાના કરવામાં આવી હતી. સાવચેતીના પગલા તરીકે, ટ્રાન્સ ભારત એવિએશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડના તમામ હેલિકોપ્ટરને ગ્રાઉન્ડેડ કરવામાં આવ્યા છે.
UCADA હેડ ઓફ ઓપરેશન્સ અનુસાર, જોશીમઠ (હાથી પરબત નજીક) માં થયેલા હેલિકોપ્ટર ક્રેશ સંબંધિત ટેકનિકલ માહિતીમાં જાણવા મળ્યું છે કે, ક્રેશ થયેલ હેલિકોપ્ટર સ્કાય પલ્સનું હતું, જે ચાર્ટર ફ્લાઇટ્સ માટે શિવ ભોલે ટ્રાવેલ માર્ટને ભાડે આપવામાં આવ્યું હતું. શિવ ભોલે ટ્રાવેલ માર્ટ પાસે પોતાની પરમિટ નહોતી અને તેણે DGCA પાસે NSOP (નોન-શિડ્યુલ્ડ ઓપરેટર પરમિટ) માટે અરજી કરી હતી, જે પ્રક્રિયા હેઠળ હતી. આ સમય દરમિયાન, તેમણે કામચલાઉ ફ્લાઇટ્સ ચલાવવા માટે બીજી કંપનીની પરમિટનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
હેલિકોપ્ટરનું સંચાલન અને જાળવણી ઘણી અલગ અલગ સંસ્થાઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. વિમાનના મૂળ માલિક સ્કાય પલ્સ હતા, અને તે શિવ ભોલે ટ્રાવેલ માર્ટને ભાડે આપવામાં આવ્યું હતું. વધુમાં, ફ્લાઇટ ઉડાવનારા પાઇલટ્સ ચિપ્સન કંપનીના હતા, જ્યારે શૌર્ય એરોનોટિક્સ પાસે હેલિકોપ્ટરના મેઈન્ટેનન્સની જવાબદારી હતી.
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