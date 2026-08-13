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ઉત્તરાખંડના ચમોલીમાં મોટી દુર્ઘટના, પીપલકોટીમાં ટનલ ધરાશાયી, ઘણા કામદારો ફસાયા

ચમોલી જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ ગૌરવ કુમારે દુર્ઘટનાની પુષ્ટિ કરી છે. ટનલમાંથી આઠ લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. બચાવ કામગીરી ચાલુ છે.

ઉત્તરાખંડના ચમોલીમાં મોટી દુર્ઘટના
ઉત્તરાખંડના ચમોલીમાં મોટી દુર્ઘટના (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 13, 2026 at 8:35 PM IST

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ચમોલી: ઉત્તરાખંડના ચમોલી જિલ્લામાં એક મોટી દુર્ઘટના બની. ચમોલી જિલ્લાના પીપલકોટીમાં THDC (ટીહરી હાઇડ્રો ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ) ટનલ તૂટી પડી. ઘણા લોકો ફસાયા હોવાની આશંકા છે. ચમોલી જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ ગૌરવ કુમારે દુર્ઘટનાની પુષ્ટિ કરી છે. ટનલમાંથી આઠ લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. બચાવ કામગીરી ચાલુ છે.

મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીએ પણ આ ઘટના અંગે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી હતી. તેમણે લખ્યું હતું કે, "પીપલકોટીમાં THDC ટનલમાં કાટમાળ અને પાણી ઘૂસવા અંગે માહિતી મળી છે. ઘટનાની ગંભીરતાને જોતાં, NDRF મુખ્યાલય અને UKSDRF ટીમોને તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે મોકલવામાં આવી છે.

તેમણે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર સહિત તમામ સંબંધિત એજન્સીઓને યુદ્ધના ધોરણે રાહત અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરવા નિર્દેશ આપ્યો છે.તેમણે કહ્યું કે, હું અધિકારીઓ સાથે સતત સંપર્કમાં છું અને પરિસ્થિતિને સતત અપડેટ કરી રહ્યો છું. અમારી ટોચની પ્રાથમિકતા ટનલમાં ફસાયેલા દરેકને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવાની છે. હું દરેકની સલામતી માટે પ્રાર્થના કરું છું."

13 લોકોને સુરક્ષિત રીતે બચાવાયા

ગુરુવારે સાંજે આશરે 07.05 કલાકે, ચમોલી જિલ્લાના માયાપુર (પીપલકોટી) માં THDCની નિર્માણાધીન સુરંગમાં કાટમાળ અને પાણી ભરાઈ ગયા હોવાના અહેવાલો મળ્યા. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ સુરંગમાં કામ કરતા 18 થી 19 લોકો ફસાયેલા હોવાનું જાણવા મળ્યું. HCC દ્વારા બાંધકામ કાર્ય ચાલી રહ્યું હતું. ઘટનાની માહિતી મળતાં જ તાત્કાલિક શોધ અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. અત્યાર સુધીમાં 13 લોકોને સુરક્ષિત રીતે બચાવી લેવામાં આવ્યા છે, જ્યારે બાકીના પીડિતો માટે શોધ અને બચાવ પ્રયાસો ચાલુ છે.

દુર્ટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, સેના, ITBP, NDRF અને SDRF ની ટીમો ઘટનાસ્થળે દોડી આવી છે. DIRF, સ્થાનિક પોલીસ અને CISF ના જવાનો હાલમાં સ્થળ પર બચાવ કામગીરી કરી રહ્યા છે. જિલ્લા વહીવટીતંત્ર પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહ્યું છે અને બચાવ અને રાહત કામગીરી માટે જરૂરી તમામ સંસાધનો તૈનાત કરી રહ્યું છે.

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TUNNEL COLLAPSES
ટનલ ધરાશાયી
TUNNEL COLLAPSES IN UTTARAKHAND
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TUNNEL COLLAPSE

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