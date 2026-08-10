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પાણીના જોરની આગળ સેંકડો ટન વજનનો બ્રિજ અને ગાડી તણખલાની જેમ તણાઈ ગયા, જુઓ VIDEO

Uttarakhand chamoli bridge swept away in the flash flood

પાણીના પ્રવાહમાં બ્રિજ તણાયો
પાણીના પ્રવાહમાં બ્રિજ તણાયો (District Administration)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2026 at 10:35 PM IST

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ચમોલી: ભારત-ચીન સરહદ નજીક ચમોલી જિલ્લાના નીતિ ખીણમાંથી ભયાનક દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. નીતિ ખીણ તરફ જતા માર્ગ પર તમક નાલામાં અચાનક પાણીનો પ્રવાહ આવ્યો, જેના કારણે એક પુલ ધોવાઈ ગયો. આ સાથે BROનો એક કર્મચારી પણ વાહન સાથે તણાઈ ગયો હોવાના અહેવાલ છે. બચાવ ટીમો સ્થળ પર રવાના કરવામાં આવી છે.

જ્યોતિર્મઠ-મલારી મોટર રોડ પર તમક નાલામાં અચાનક પૂર: અહેવાલો અનુસાર, આ ઘટના જ્યોતિર્મથ-મલારી મોટર રોડ પર સાંજે 5:30 વાગ્યાની આસપાસ બની હતી. તમક નાલામાં અચાનક પાણીનો પ્રવાહ વધી ગયો. જેમાં 123 BRTF સુરાઇથોડા બનાવવામાં આવેલો બ્રિજ વહી ગયો. વધુમાં, એક GREF સ્કોર્પિયો વાહન અને એક બોલેરો કેમ્પર અને અન્ય એક વાહનને અસર થઈ હતી. સ્કોર્પિયો ચાલક, નાયક પંકજ કુમાર તણાઈ ગયા હોવાના અહેવાલ છે. તેમને શોધવા માટે બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે. સ્કોર્પિયો વાહનને બાજુ પર સુરક્ષિત રાખવામાં આવ્યું છે.

થોડીવારમાં બધું જ તણાઈ ગયું: પાણી અને કાટમાળના અચાનક આવેલા પ્રવાહના કારણે ખૂબ જ ટૂંકા સમયમાં વિસ્તારમાં વ્યાપક નુકસાન થયું. પ્રવાહ એટલો શક્તિશાળી હતો કે ખીણ પર બનાવેલો પુલ તણાઈ ગયો. નજીકમાં પાર્ક કરેલા વાહનો પણ જોરદાર પ્રવાહમાં તણાઈ ગયા. થોડીવારમાં, પ્રવાહ વિકરાળ બની ગયો, જેનાથી આસપાસનો વિસ્તાર કાટમાળ અને પાણીમાં ડૂબી ગયો. આ ઘટનાએ પ્રદેશમાં ગભરાટનું વાતાવરણ સર્જ્યું છે.

પાણીના પ્રવાહમાં બ્રિજ તણાયો
પાણીના પ્રવાહમાં બ્રિજ તણાયો (District Administration)

પુલ તૂટી પડવાથી નીતિ ખીણ તરફની અવરજવર સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ ગઈ છે અને જિલ્લા મુખ્યાલય સાથેનો આ વિસ્તારનો માર્ગ સંપર્ક તૂટી ગયો છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે તમક વિસ્તારમાં સતત ત્રણ વખત ભારે વરસાદ પડ્યો છે. આના કારણે ખીણમાં પાણીના પ્રવાહમાં અચાનક ઉછાળો આવ્યો અને શક્તિશાળી પ્રવાહ ખીણના પુલને વહાવી ગયો. દરમિયાન, ભારે વરસાદ અને સ્થળ પર અંધારાને કારણે બચાવ કામગીરીમાં અવરોધ આવી રહ્યો છે. સવારે મોટા પાયે બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવશે.

પાણીના પ્રવાહમાં બ્રિજ તણાયો
પાણીના પ્રવાહમાં બ્રિજ તણાયો (District Administration)

સલામતીની સાવચેતી તરીકે, સુરઇથોટાથી તમક તરફ વાહનોની અવરજવર પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. વધુમાં, ધૌલીગંગા નદીના પાણીના સ્તરમાં સંભવિત વધારો થવાને કારણે નદી કિનારાના વિસ્તારોના રહેવાસીઓને સલામત સ્થળોએ જવાની સલાહ આપવામાં આવી રહી છે. આ વિસ્તારમાં હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક પ્રોજેક્ટ્સ ચલાવતી કંપનીઓને સતર્ક રહેવાની સૂચના આપવામાં આવી છે, અને સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે સ્થળ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં પોલીસ દળો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.

પાણીના પ્રવાહમાં બ્રિજ તણાયો
પાણીના પ્રવાહમાં બ્રિજ તણાયો (District Administration)

ગુમ થયેલા BRO કર્મચારીનો અહેવાલ: ઘટના બાદ, અહેવાલો બહાર આવ્યા કે BRO કર્મચારી, પંકજ કુમાર, ગુમ છે. જોશીમઠના સબ-ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ (SDM) ચંદ્રશેખર વશિષ્ઠે જણાવ્યું હતું કે, તેમણે BRO મેજર સાથે ફોન પર વાત કરી હતી, જેમણે એક સ્ટાફ સભ્યના ગુમ થવાની પુષ્ટિ કરી હતી. અચાનક ભારે વરસાદ અને પાણીના પ્રવાહ શરૂ થયા પછી કર્મચારી શોધી શકાયો નથી; એવી આશંકા છે કે તે જોરદાર પ્રવાહમાં તણાઈ ગયો હશે.

પાણીના પ્રવાહમાં બ્રિજ તણાયો
પાણીના પ્રવાહમાં બ્રિજ તણાયો (District Administration)

આ દરમિયાન, એક વીડિયોમાં એક પિકઅપ ટ્રક શક્તિશાળી પ્રવાહમાં તણાઈ જતી દેખાય છે, જ્યારે એક પોક્લેન મશીન રસ્તા પર પાણીમાં ફસાયેલું દેખાય છે, જેનો સંચાલક તેને બહાર કાઢવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. આખા વીડિયોને શૂટ કરનાર વ્યક્તિ વારંવાર બૂમો પાડતો સાંભળી શકાય છે.

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BAILEY BRIDGE SWEPT AWAY

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