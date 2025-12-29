એન્જલ ચકમા હત્યા કેસ: કેન્દ્રિય મંત્રી સિંધિયાએ ઉત્તરાખંડના CM સાથે કરી વાત, કોંગ્રેસને ભાજપ પર સાધ્યું નિશાન
પૂર્વોત્તર ક્ષેત્ર વિકાસ મંત્રી સિંધિયાએ ગુનેગારો સામે કડક કાર્યવાહીની અપીલ કરી, કોંગ્રેસે કહ્યું- વિલંબ કેમ?
Published : December 29, 2025 at 11:19 PM IST
નવી દિલ્હી: ઉત્તર પૂર્વીય ક્ષેત્રના વિકાસ મંત્રી જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ સોમવારે ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કર ધામીને એન્જલ ચકમાના મૃત્યુ માટે જવાબદાર લોકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવા અપીલ કરી છે.
સિંધિયાએ કહ્યું, "મેં ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કર ધામી સાથે વિગતવાર વાત કરી છે અને તેમને આ મામલાની નિષ્પક્ષ, ઝડપી અને સંપૂર્ણ તપાસ સુનિશ્ચિત કરવા અને ગુનેગારોને ન્યાયના કઠેડામાં લાવવા અને તેમને શક્ય તેટલી કડક સજા આપવા વિનંતી કરી છે. પીડિતોને ન્યાય મળવો જોઈએ અને સમાજને સ્પષ્ટ સંદેશ આપવો જોઈએ કે આવા ગુનાઓ માટે કોઈ સ્થાન નથી."
ત્રિપુરાના રહેવાસી એન્જલ ચકમા પર 9 ડિસેમ્બરના રોજ દેહરાદૂનના સેલાકુઈ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં રસ્તાની બાજુમાં આવેલી કેન્ટીન પાસે છ સ્થાનિક યુવાનોના જૂથ દ્વારા ક્રૂર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. તે ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો હતો. 17 દિવસની સારવાર બાદ, 26 ડિસેમ્બરના રોજ ચકમાનું મૃત્યુ થયું. સિંધિયાએ કહ્યું કે, આ ઘટના માત્ર એક ગુનાહિત કૃત્ય નથી, પરંતુ માનવતા અને સંવેદનશીલતા પર ઊંડો હુમલો છે.
સિંધિયાએ કહ્યું, "મેં આ બાબતે ત્રિપુરાના મુખ્યમંત્રી ડૉ. માણિક સાહા સાથે પણ વાત કરી છે. મેં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, કેન્દ્ર સરકાર આ મુશ્કેલ સમયમાં રાજ્યની સાથે મજબૂત રીતે ઉભી છે." તેમણે ઉમેર્યું કે માનવ ગૌરવ વિરુદ્ધ આવા ગુનાઓ આપણા સમાજ અને આપણા બંધારણ બંનેના મૂલ્યો પર સીધો હુમલો છે, અને તેને કોઈપણ સંજોગોમાં સ્વીકારી શકાય નહીં.
દરમિયાન, ચકમા ડેવલપમેન્ટ ફાઉન્ડેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CDFI) એ ગૃહમંત્રી અમિત શાહને અપીલ કરી છે કે એન્જલ ચકમાની હત્યાનો કેસ ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટમાં ચલાવવામાં આવે. ઉત્તરપૂર્વના લોકો સામે વંશીય હિંસાની વધતી જતી ઘટનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, CDFI એ સાંસદ બેજબોરુઆ સમિતિ દ્વારા ભલામણ કરાયેલ વંશીય હિંસા વિરોધી કાયદો લાગુ કરવાની પણ માંગ કરી છે. આ ઘટનાનો વિરોધ વ્યક્ત કરતા, નોર્થ ઈસ્ટ મીડિયા ફોરમે પણ ઝડપી, પારદર્શક અને સમયસર તપાસ, હેટ ક્રાઈમ માટે યોગ્ય જોગવાઈઓનો અમલ અને જવાબદાર તમામ લોકો માટે કડક સજાની માંગ કરી છે. તેઓએ કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ દ્વારા કોઈપણ બેદરકારી માટે જવાબદારીની પણ માંગ કરી છે.
નોર્થ ઈસ્ટ મીડિયા ફોરમે ઉત્તરપૂર્વના લોકો સામે જાતિવાદ, ભેદભાવ અને હિંસાને સંબોધવા માટે રચાયેલ બેજબોરુઆ સમિતિ અહેવાલના તાત્કાલિક અને સંપૂર્ણ અમલીકરણ માટે લાંબા સમયથી માંગણીનો પુનરોચ્ચાર કર્યો. ફોરમે જણાવ્યું હતું કે, "તેની ભલામણોની સતત અવગણનાથી જાનહાનિ થઈ છે, અને આનો અંત આવવો જોઈએ."
2014 માં, ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા નિયુક્ત બેજબોરુઆ સમિતિએ તેનો અહેવાલ કેન્દ્ર સરકારને સુપરત કર્યો હતો, જેમાં ભારતના અન્ય ભાગોમાં ઉત્તરપૂર્વના લોકો દ્વારા સામનો કરવામાં આવતી સુરક્ષા ચિંતાઓ, ભેદભાવ અને અન્ય પડકારોનો ઉકેલ લાવવામાં આવ્યો હતો. સમિતિએ ટૂંકા ગાળાના અને લાંબા ગાળાના પગલાંની ભલામણ કરી હતી. જો કે, સરકારે હજુ સુધી અહેવાલની ભલામણોનો સંપૂર્ણ અમલ કર્યો નથી.
"એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં કેમ વિલંબ થયો? તેની પણ તપાસ થવી જોઈએ."
બીજી તરફ, લોકસભામાં કોંગ્રેસના ઉપનેતા ગૌરવ ગોગોઈએ સમગ્ર મામલે ભાજપ પર નિશાન સાધ્યું છે. ચકમાની હત્યાનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું, "હું ભારતીય છું, હું ચીની નથી. પૂર્વોત્તરના લોકો ભારતીય છે. પૂર્વોત્તરના લોકો ચીની નથી." 9 ડિસેમ્બરે દેહરાદૂન ખાતે કેટલાક લોકોએ તેમને ચીડવ્યા અને ચીની કહ્યા ત્યારે તેમણે આ શબ્દો ઉચ્ચારવા પડ્યા. જ્યારે તેમણે જવાબ આપ્યો, ત્યારે તેમના પર હુમલો કરવામાં આવ્યો. તેઓ 14 દિવસ સુધી પોતાના જીવન માટે લડ્યા, પરંતુ તેમની ઇજાઓથી તેમનું મૃત્યુ થયું."
ગોગોઈએ દાવો કર્યો કે તેમના પરિવારના સભ્યોએ આરોપ લગાવ્યો છે કે સ્થાનિક પોલીસે એફઆઈઆર નોંધવામાં જેટલી ઝડપથી કાર્યવાહી કરવી જોઈએ તેટલી ઝડપથી કાર્યવાહી કરી નથી. તેમણે કહ્યું, "એફઆઈઆર નોંધવામાં લગભગ 12 દિવસ લાગ્યા. વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પછી જ એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી હતી. ચાર લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, પરંતુ મુખ્ય આરોપી ભાગી ગયો છે."
ગુનેગારોને કડક સજાની માંગ કરતા ગોગોઈએ કહ્યું, "અમે મુખ્ય આરોપીની તાત્કાલિક ધરપકડ ઇચ્છીએ છીએ. પોલીસે FIR દાખલ કરવામાં કેમ વિલંબ કર્યો તેની તપાસ થવી જોઈએ."
તેમણે ઉમેર્યું, "આજે, ભારત સરકારનો ભારતના લોકોના મન પર મોટો પ્રભાવ છે. તેથી, તેમણે પોતે જ માનસિકતામાં આ પરિવર્તન લાવવાની જવાબદારી લેવી જોઈએ."
આ પણ વાંચો: