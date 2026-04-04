ઉત્તર પ્રદેશ ATSએ પાકિસ્તાની હેન્ડલરના ઈશારે કામ કરતી ગેંગની ધરપકડ કરી
આ ગેંગ અગ્રણી સંસ્થાઓ, વાહનો અને રેલ્વે સિગ્નલ બોક્સમાં આગ લગાવીને આતંક ફેલાવી રહી હતી.
Published : April 4, 2026 at 1:18 PM IST
ઉત્તર પ્રદેશ: ઉત્તર પ્રદેશ આતંકવાદ વિરોધી ટુકડી (ATS) એ ગઈકાલે એક પાકિસ્તાની હેન્ડલરના ઈશારે કાર્યરત એક ગેંગની ધરપકડ કરી હતી. આ ગેંગ અગ્રણી સંસ્થાઓ, વાહનો અને રેલ્વે સિગ્નલ બોક્સમાં આગ લગાવીને આતંક ફેલાવી રહી હતી.
ગેંગના મુખ્ય સભ્ય, સાકિબ ઉર્ફે 'ડેવિલ'ની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ જૂથના પાકિસ્તાની હેન્ડલરો, કટ્ટરપંથી તત્વો અને અફઘાનિસ્તાનમાં સ્થિત ઘણા ફોન નંબરો સાથે સંબંધો હતા. આ જૂથનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ભારતમાં ભયનું વાતાવરણ ઉભું કરવાનો હતો. નાના આગચંપી હુમલાઓ કર્યા પછી, આ ઘટનાઓના વીડિયો પાકિસ્તાન મોકલવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ, QR કોડ દ્વારા ચૂકવણીની માંગ કરવામાં આવી હતી. સાકિબે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા વિકાસ ગહલાવત અને લોકેશ ઉર્ફે 'પાપલા'ને ગેંગમાં ભરતી કર્યા હતા. આરોપીઓ પાસેથી જ્વલનશીલ સામગ્રી, 7 મોબાઇલ ફોન, 24 પેમ્ફલેટ અને આધાર કાર્ડ મળી આવ્યા હતા.
