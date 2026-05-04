5 રાજ્યોની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કેટલા વોટ NOTAને પડ્યા? અસમમાં 1 ટકાથી વધુ રહ્યો આંકડો
Published : May 4, 2026 at 7:16 PM IST
નવી દિલ્હી: ચૂંટણીમાં ઉમેદવાર પસંદ ન આવવા પર મતદારો દ્વારા નોટાનો પ્રયોગ કરવાની વાત ઘણીવાર સામે આવી ચૂકી છે. પરંતુ હાલમાં જ થયેલી વિધાનસભા ચૂંટણીઓમાં નોટાને મતદારો દ્વારા ખાસ સમર્થન મળ્યું નથી.
ઉલ્લેખનીય છે કે, પાંચ રાજ્યોમાં યોજાયેલી ચૂંટણીના પરિણામોના આંકડાકીય માહિતી દ્વારા વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 'ઉપરના કોઈ નહીં' (NOTA) વિકલ્પનો ઉપયોગ સામે આવ્યો છે. આસામ સિવાય, કોઈપણ રાજ્યમાં NOTA વિકલ્પ એક ટકાના આંકડાને પાર કરવામાં નિષ્ફળ ગયો. જ્યારે આસામમાં 1.29 ટકા મતદારોએ ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન (EVM) પર NOTA બટન દબાવ્યું હતું, ત્યારે પશ્ચિમ બંગાળમાં આ આંકડો 0.81 ટકા હતો.
તેવી જ રીતે, પુડુચેરી ત્રીજા ક્રમે છે, જ્યાં 0.73 ટકા મતદારોએ આ વિકલ્પનો ઉપયોગ કર્યો હતો. કેરળમાં, 0.58 ટકા મતદારોએ NOTA બટન દબાવ્યું હતું, જ્યારે તમિલનાડુમાં, આ આંકડો માત્ર 0.41 ટકા રહ્યો હતો.
જુદા જુદા રાજ્યોમાં NOTA મતોનું પ્રમાણ અલગ અલગ હોવા છતાં, આ તફાવત સંબંધિત પ્રાદેશિક રાજકીય ગતિશીલતા, મતદારોની પસંદગીઓ અને તે પ્રદેશોમાં રાજકીય ભાગીદારીના સ્તરને દર્શાવે છે.
ચૂંટણી પંચના જણાવ્યા અનુસાર, 2013 માં તેની શરૂઆત પછી EVM પર NOTA વિકલ્પ 2024 ની લોકસભા ચૂંટણીમાં મતદારોની ભાગીદારીની સૌથી ઓછી ટકાવારી નોંધાવી હતી. નોંધનીય છે કે આ વિકલ્પ સૌપ્રથમ 2014 માં લોકસભા ચૂંટણીમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો.
ચૂંટણી પંચના 'એટલાસ-2024' નામના પુસ્તક મુજબ, છેલ્લી ત્રણ લોકસભા ચૂંટણીઓમાં NOTA મતોનો હિસ્સો ધીમે ધીમે ઘટ્યો છે, જે 2014 માં 1.08 ટકાથી ઘટીને 2024 માં 0.99 ટકા થયો છે. આ પુસ્તકમાં પાછલી લોકસભા ચૂંટણીના આંકડાકીય ડેટા સામેલ છે.
EVM પર NOTA વિકલ્પ એક અલગ પ્રતીક દ્વારા રજૂ થાય છે, જેમાં મતપત્ર પર કાળો 'ક્રોસ' લગાવવામાં આવે છે. સપ્ટેમ્બર 2013 માં જારી કરાયેલા સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશ બાદ, ચૂંટણી પંચે વોટિંગ પેનલ પર અંતિમ વિકલ્પ તરીકે EVM માં NOTA બટનનો સમાવેશ કર્યો.
સુપ્રીમ કોર્ટના આ આદેશ પહેલા, જે લોકો કોઈપણ ઉમેદવારને મત આપવા માંગતા ન હતા તેમની પાસે ફોર્મ 49-O ભરવાનો વિકલ્પ હતો. જો કે, ચૂંટણી આચાર નિયમો, 1961 ના નિયમ 49-O હેઠળ, મતદાન મથક પર ફોર્મ ભરવાથી મતદાતાની ગોપનીયતા સાથે ચેડા થયા હતા.
